testKrizové portfolio? Drahé kovy nebo nemovitostní fondy mohou přinést své ovoce i v době 13% propadu české ekonomiky

Mnozí ekonomové varují, že nejtěžší následky krize v podobě nárůstu podnikových dluhů, uzavírání firem či nezaměstnanosti ještě přijdou – u nás i na světě. Investoři sázející na další akciovou rally tak mohou zaplakat.

V době, kdy některá tradiční aktiva nejsou výnosná či kolísají, je nutné obrátit pozornost jinam. Větší podíl drahých kovů, zaměření na nemovitostní fondy nebo sázka na exotické alternativy v podobě např. archivního vína se ve finále může více, než vyplatit. Nemělo by se ale ani zapomínat na dividendové akcie stabilních firem.

Nynější rok je ve znamení silných turbulencí. Dosavadní silný vzestup amerických, ale i evropských akciových trhů, trvající s krátkými přestávkami již od roku 2009, vzal ihned zasvé. Nicméně po krátkém propadu se opět otřepal a nyní se nachází opět na svých maximech.

Je však otázkou, jak se dále projeví post-koronavirová krize. Podle predikce ČNB může letos HDP ČR propadnout až o 13 %, ale příští rok se prý opět vrátíme k růstu. Víceméně totéž (navrácení k růstu) podle jejich odhadu čeká celou světovou ekonomiku. Sami centrální bankéři ale na závěr přiznávají, že je tato prognóza zatížena velkými riziky. Jinými slovy, ani oni se příliš neodváží odhadovat, co bude. A právě tato teze by nyní měla být varující pro všechny drobné investory.

„Stříbro zhodnotilo dokonce kolem 40 %, což je velmi solidní“

Jak se tedy ochránit před Černou labutí a zároveň vydělat svoje peníze? Odpověď bude znít jako to největší klišé, je to totiž důsledná diverzifikace. Neboli rozdělení svých aktiv v očekávání silných turbulencí, možné inflace, ale i prosperity některých odvětví.

A zde mohou například drahé kovy, zlato či stříbro. Právě žlutý kov zhodnotil v uplynulých dvou letech asi o třetinu a stříbro zhodnotilo dokonce kolem 40 %, což je velmi solidní. Obě aktiva nás navíc dokonale ochrání v případě silné krize či inflace, takže může být namístě oba kovy výrazněji začlenit do svého portoflia.

Kromě drahých kovů jsou poslední roky čím dál atraktivnější nemovitostní fondy, které v loňském roce vydělaly v průměru od 3 % do 9 %. A v případě velké krize budou brány jako bezpečný přístav uchovávající si svou hodnotu.

Milan Klempíř

Je analytikem webu forexmag.cz. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a od svých dvaceti investuje na burze, soustředí se zejména na akcie. V dnešní turbulentní době si ale uvědomuje, že celá řada finančních aktiv kolísá, a proto je třeba mnohem lépe diverzifikovat - např. do drahých kovů, do bitcoinů či do nemovitostí. Vzdělává čtenáře mimo jiné v ochraně investičního portfolia proti nečekaným propadům.

Forexmag.cz

Specializovaný vzdělávací portál pro profesionální tradery i retailové obchodníky. Finanční a kapitálové trhy nikdy nespí a forexmag.cz je předním webem svého druhu na českém trhu.