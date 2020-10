Alžírsko zavádí restrikce na dovoz ovoce a léčiv

Bude import povolovat rada vlády?

Nově by tak mohla vzniknout rada vlády, která bude vydávat posudek k jednotlivým zahraničním transakcím, a údajně tak chránit tuzemskou výrobu, diverzifikaci hospodářství a bilanci státního rozpočtu. O podobě nového nástroje na snížení dovozu do země dosud nejsou publikovány bližší informace. Kritici ale tvrdí, že zahraniční transakce se denně počítají na tisíce operací, které jsou prakticky nesledovatelné. Samotný provoz nového orgánu by byl tedy finančně náročný. Velkým otazníkem také zůstává, jak chce vláda zajistit chod a rozvoj tuzemského průmyslu, který je závislý na dovozu součástek, případně strojů a dalšího vybavení.

K přezkumu daňové a výdajové politiky vede alžírskou vládu nejen koronavirová situace, ale i nedostatek devizových rezerv, jejichž objem klesá nyní již tempem 20 mld. USD. Kabinet tak v posledních letech zavedl mnoho restriktivních opatření – od zákazu dovozu přes podporu licenční výroby v místě až k uvalení velmi vysokých cel.

Alena Štojdlová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Alžíru