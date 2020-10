Ghana sází na automobilový průmysl

Vláda vypracovala komplexní balíček pobídek a opatření pro podporu automobilového průmyslu včetně výroby komponentů. Toto odvětví se má stát strategickou kotvou industrializace a novým pilířem hospodářského růstu Ghany. Vláda se zavázala, že automobilkám, které si zřídí místní výrobní závody, nabídne daňové úlevy až na deset let. Zároveň usiluje o to, aby posílila nákup vozů vyrobených přímo v zemi, a proto hodlá zvýšit dovozní clo na nová i ojetá vozidla z 5 % na 35 % Kromě toho byla zavedena opatření na zákaz dovozu vozidel, která jsou starší než deset let.

LÍDR ZÁPADNÍ AFRIKY?

Ghanská vláda ve svých úvahách počítá s případným zrušením obchodních bariér v rámci Africké kontinentální zóny volného obchodu (AfCFTA) a tomu odpovídá i její strategie – chce se stát lídrem trhu v prodeji nových automobilů. Podle zprávy agentury Fitch Solutions, výzkumné odnože ratingové agentury Fitch, upevní Ghana v nadcházejících letech své postavení centra automobilové výroby v západní Africe. Autoři zprávy uvádějí, že očekávaná dominance země v automobilovém sektoru v západní Africe vyplývá z komplexní politiky vlády. Vývoj v ghanském odvětví hutnictví (zejména ocelářství a hliníkárenství) navíc zvyšuje potenciál rodícího se automobilového průmyslu, který tak má šanci posunout se výše v hodnotovém řetězci.

Na vládní opatření už reagovalo několik světových automobilek. Německý Volkswagen a čínský výrobce těžkých nákladních vozidel Sinotruk zahájily montáž vozidel v zemi. Nissan a Toyota začaly budovat svá výrobní zařízení a brzy zahájí provoz. Další známí výrobci automobilů, včetně Renaultu a Hyundai, také jednají s vládou o podepsání dohod o montáži vozidel v zemi.

Kromě toho vznikla nová ghanská společnost Ghana Bus Company, která se bude zabývat montáží autobusů a autokarů v souladu s vládní politikou rozvoje výroby dopravních prostředků. Osobní automobily už montuje z dovezených dílů tamní firma Kantanka Automobile Company.

MINULÉ POKUSY

Vše nasvědčuje tomu, že vláda je skutečně odhodlaná vytvořit vhodné prostředí, aby se sektor automotive stal důležitým motorem růstu ghanské ekonomiky. Na druhou stranu to není poprvé, co se země pokouší zaměřit svou pozornost na toto odvětví. Montáž motorových vozidel v Ghaně začala koncem 60. let 20. století. Automobilka Nissan tehdy v prvním ghanském závodě zahájila montáž automobilů, autobusů, pick-upů a nákladních automobilů.

Následně byly založeny další montážní společnosti jako UAC Motors, Briscoe/ATS/KOWUS, SCOA Motors, GHAMOT a Neoplan Ghana. Většina těchto společností však skončila, když se v Ghaně zhoršily podmínky pro jejich bezproblémový provoz. Až donedávna provozovala jediný závod v zemi na montáž užitkových vozidel společnost Kantanka Automobile Company, která má ghanského vlastníka.

