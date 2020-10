Letošní Nobelova cena upevňuje dominanci amerických ekonomů mezi laureáty. Milgrom s Wilsonem jí získávají za koncipování aukčních mechanismů, užívaných například při dražbě kmitočtů mobilních sítí

Z jejich nových koncepcí, s nimiž Milgrom s Wilsonem přišli, těží přitom jak prodávající, tak kupující, tak i daňový poplatník. Volba konkrétního mechanismu aukce zásadně určuje její výsledek , neboť jednotliví dražitelé jednají strategicky, s využitím jim dostupných informací. To znamená, že ve svém rozhodování v rámci aukce berou v potaz jak to, co vědí sami, tak to, co – jak se domnívají – vědí ostatní dražitelé.