Hypotéky letos trhají rekordy. Navzdory pandemii i vyšším cenám nemovitostí

První vlna pandemie koronaviru velmi rychle změnila pohled na jistotu příjmu v jednotlivých odvětvích. S žádostí o hypotéku minimálně několik následujících měsíců pravděpodobně neuspějí například zaměstnanci v kultuře cestovním ruchu , gastronomii či letecké dopravě . V současné situaci není vyloučeno ani další rozšiřování seznamu rizikových profesí. „Banky rovněž přísněji hodnotí podnikatele. Výše výdělků za rok 2020 je totiž u mnohých z nich nejistá a banky je mohou pouze odhadovat podle oboru podnikání. Přesná čísla budou znát až po odevzdání daňového přiznání v příštím roce,“ dodává Veronika Hegrová. Pokud zájemce o hypotéku pracuje v některém z vysoce rizikových oborů, měl by s podáním žádostí raději vyčkat. V případě zamítnutí si totiž zbytečně přidá negativní záznam do bankovních registrů. Veronika Hegrová k tomu dodává: „U každého zájemce o hypotéku sledujeme rizikovost profese a vždy se snažíme nalézt cestu , jak ji získat. Řešením může být například přizvání bonitního spolužadatele, který pracuje v „bezpečném“ oboru.“

Řada Čechů se letos rozhodla pro pořízení nemovitosti na hypotéku také z důvodu velmi příznivých úrokových sazeb . Banky již několik týdnů drží sazby prakticky neměnné, a to v blízkosti dvou procent. Dalšího zlevňování hypoték se do konce letošního roku již s velkou pravděpodobností nedočkáme. „S ohledem na nepříznivý vývoj druhé vlny pandemie koronaviru a ukončení období odkladu splátek si banky nechávají větší polštář na potenciální rizikové klienty, kteří nebudou úvěr řádně splácet. Více pravděpodobné je spíše postupné zdražování hypoték . Tuto úvahu podporují úrokové sazby u delších fixací. Hypotéky zafixované na sedm nebo deset let jsou totiž aktuálně dražší než ty s kratší dobou fixace,“ doplňuje Veronika Hegrová.