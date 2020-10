Češi rekordně spoří

K vysoké míře úspor významně přispěla skutečnost, že v jarním období byla z důvodu vládních restrikcí uzavřeno velké množství obchodů a provozoven a s trochou nadsázky tak nebylo za co utrácet. České domácnosti se tak uskromnily především co se týče utrácení za oblečení nebo stravování v restauracích. Počínaje březnem letošního roku měli Češi a bohužel stále ještě mají omezené možnosti cestování. Tím došlo zhruba u 40 % Čechů k omezení výdajů za dovolenou. V neposlední řadě České domácnosti odkládají také pořízení nového automobilu.





Kolik máme naspořeno?

Podle průzkumu Equa Bank má třetina lidí vytvořenu finanční rezervu v objemu do desíti tisíc korun. 44 % lidí má pak odloženo více než 50 tisíc korun a necelá desetina Čechů má vytvořenou rezervu v objemu více než půl milionu korun.

V případě výpadku příjmů jsou připraveny sáhnout do svých úspor dvě třetiny lidí. Menší část by nedostatek financí řešila půjčkou v rámci rodiny a jen každý dvacátý spoléhá na to, že by si šel půjčit do banky nebo by čekal na pomoc od státu.





Nebojte se utrácet

Česká vláda si dobře uvědomuje, že oživení české ekonomiky nebude možné bez dostatečně velké spotřeby domácností. Proto nás také vybízí k utrácení. Přispět by k tomu mělo navrhované zrušení superhrubé mzdy a snížení efektivní daně z příjmů fyzických osob na 15 %. Návrh na zrušení superhrubé mzdy podporují i opoziční strany a je tedy pravděpodobné, že bude schválen. Daň z příjmu by se tedy od začátku příštího roku již neměla počítat ze zdravotního a sociálního pojištění, které odvádí zaměstnavatel, jako je tomu nyní, ale pouze z hrubé mzdy. Na výplatních páskách si tak můžeme z hlediska čistého příjmu polepšit až o tisíce korun.





Měsíční přírůstky vkladů domácností v bankách od 1.1.2000 do 31.8.2020 (mld. Kč)

Zdroj: Databáze časových řad ARAD České národní banky





Kam s uspořenými penězi?

V jedné oblasti se ale Češi nebojí utrácet ani v současné nelehké době. Jsou to nemovitosti. Češi si od začátku roku do konce srpna sjednali hypotéky v celkovém objemu 150 miliard korun. Toto číslo znamená, že celkový objem hypoték za letošní rok může překonat historický rekord z roku 2016, kdy si Češi (za celý rok) půjčili v bankách na nemovitosti 225 miliard korun.

K velkému zájmu o nemovitosti přispívá více faktorů. Patří k nim nízké úrokové sazby hypotečních úvěrů, zrušení daně z nabytí nemovitosti, ale také vysoká míra inflace. V době, kdy míra inflace stabilně přesahuje 3 % a zhodnocení na bankovních depozitech se blíží nule, vnímá stále více Čechů investici do nemovitosti jako bezpečný způsob, jak zhodnotit své úspory.

Kdo ale nechce řešit administrativu spojenou s nákupem a následnou správou nemovitosti, anebo chce investovat jen menší částku, může využít zajímavé alternativy investování do úvěrů, které jsou již existujícímí nemovitostmi zajištěny.