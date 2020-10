Wall Street 12.10. - trhy slušně rostly, Nasdaq nejlépe za poslední měsíc, Apple +6%. Zítra začíná výsledkový kolotoč za 3Q

Hlavním motivem byl především další vývoj vyjednávání ohledně druhého fiskálního podpůrného balíku opatření . Bílý dům o víkendu vylepšil svou představu už na 1,8 biliónu USD oproti startovním představám kolem 600 mld. USD

Demokraté respektive Sněmovna se zakopala na 2,2 biliónu

. Mezi oběma tábory to sice dál jiskří, ale ke sblížení fakticky došlo. Navíc se začíná v této souvislosti prosazovat myšlenka, že je vcelku jedno, kdo se stane dalším US prezidentem, protože zmíněné stimulační rámce jsou dostatečně výrazné a je tudíž vcelku jedno, který se ve finále (míněno po

) ujme. Připomínáme, že první kolo fiskální stimulace bylo v rozsahu 1,5 biliónu



. Jako možnost se jeví také stále více případné rozštěpení celého balíku opatření na jednotlivé dílčí kroky, které mnohdy mají oboustrannou podporu.

US akciové trhy vstoupily do nového týdne slušným růstem. DJIA si polepšil o 0,9%, širší S&P 500 posílil o 1,6% a technologický Nasdaq se posunul o 2,6%, což byl nejlepší výsledek od konce prvního týdne v září.Výrazně se dnes dařilo technologickým lídrům v čele s Applem (+6,4%), který je v očekávání představení nových 5G iPhonů. Akcie Facebooku a Amazonu rostly o více jak 4%, Alphabet o 3,6% a Microsoft o 2,6%. Technologiím pomáhá zhoršování koronavirové situace ve světě USA nevyjímaje.Investoři také s napětím vyhlíží zahájení výsledkové sezóny za 3Q roku, které zítra odstartují výsledky Delta Airlines a velkých bank v čele s JPMorgan Chase.Minulý týden se US akciovým trhům dařilo. DJIA si polepšil o 3,3% a zaznamenal tak nejlepší výsledek od srpna, širší S&P 500 si polepšil o 3,8% a technologický Nasdaq o 4,6%, což byly v obou případech nejlepší výsledky od letošního července.