11,30 h - US futures indikují nejistý vstup do nového týdne. Zítra startuje výsledkový kolotoč za 3Q

US akciové indexové futures indikují v průběhu evropského dopoledne indikují nejasný vstup zámořských trhů do řádného obchodování v novém týdnu. DJIA S&P 500 váhají kolem pátečního závěru, technologický Nasdaq míří lehce do plusu.Hlavním motivem bude i tento týden především další vývoj vyjednávání ohledně druhého fiskálního podpůrného balíku opatření . Bílý dům o víkendu vylepšil svou představu už na 1,8 biliónu USD oproti startovním představám kolem 600 mld. USD . Mluvčí Sněmovny Demokratka Pelosiová vyjádřila vůči novému návrhu odpor, protože "jeden krok vpřed je doprovázen dvěma kroky zpět".Investoři sledují také další vývoj koronavirové pandemie a s napětím vyhlíží zahájení výsledkové sezóny za 3Q roku, které zítra odstartují výsledky Delta Airlines a velkých bank v čele s JPMorgan Chase.Minulý týden se US akciovým trhům dařilo. DJIA si polepšil o 3,3% a zaznamenal tak nejlepší výsledek od srpna, širší S&P 500 si polepšil o 3,8% a technologický Nasdaq o 4,6%, což byly v obou případech nejlepší výsledky od letošního července. Pozitivně působilo především narůstající přesvědčení, že výsledky voleb nebudou pro akciové trhy až tak důležité, protože oba hlavní tábory ve finále vytáhnou poměrně štědrý balík podpůrných opatření . Republikáni už odsouhlasili rámec v řádu 2,2 bln. USD , Demokraté se dostali již na zmiňovaných 1,8 biliónu USD