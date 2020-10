Americké akcie: Po skvělém druhém a solidním třetím kvartálu další růst?

Historie je na akciových trzích jednou z nejvíce přetřásaných věcí, zároveň ale všichni jedním dechem varují před přílišnou pozorností jí věnované. Americké akcie mají za sebou velice vydařené třetí čtvrtletí, jímž navázaly na vynikající čtvrtletí druhé, v němž přidaly 20 %. Co se v historii dělo po růstu hodnoty indexu S&P 500 o alespoň 15 % během kalendářního čtvrtletí v kvartálech následujících?

Pokud by se býci v době prezidentských voleb, pandemie covidu-19 a nejisté geopolitické situace (brexit, vztahy USA s Čínou, Íránem a dalšími zeměmi) chtěli spolehnout na historii, mohli by teď vlastně s velou mírou pravděpodobnosti úspěchu poslat pár peněz do ETF sledujících americký akciový index S&P 500, vypnout monitory a až po Novém roce se podívat, o kolik jsou bohatší. Že to tak snadné být nemusí, vědí dobře nejen čtenáři Investičního webu.

Po kvartálu, ve kterém S&P 500 přidal alespoň 15 %, se ještě v historii nestalo, že by v dalším čtvrtletí ztratil (to se letos potvrdilo). Ba co více, nestalo se až na jednu výjimku (rok 1975) ani to, že by ztratil v následujících třech měsících. Když vezmeme následující rok po kvartálu se ziskem alespoň 15 %, jen jednou v historii byly ceny amerických akcií níže (mohl za to extrémní propad na podzim 1987).

Pro akciové optimisty příznivá je i sezónnost vývoje na amerických trzích v jednotlivých čtvrtletích v rámci kalendářních let. Začínající čtvrtý kvartál je totiž historicky pro akcie nejúspěšnější. Index S&P 500 od roku 1950 posiluje ke konci roku v bezmála 80 % případů, v průměru roste o 3,9 %. Výjimky si dobře pamatujeme, třeba rok 2008, obecně pak kvartály, v nichž se konají prezidentské volby, nejsou nejklidnější.

Historie slibuje americké burze celkem pohodové týdny, rozbouřit situaci ale mohou (především) volby prezidenta USA (a části zákonodárného sboru). Podstatná zejména do konce listopadu bude také výsledková sezóna za třetí čtvrtletí, velkým tématem jsou nadále jednání o fiskální podpoře americké ekonomice. Máte-li vsazeno na růst v krátkodobém horizontu, omámeni historií si můžete každopádně držet palce o něco více.