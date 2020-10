Lockdown, jaro vs. podzim aneb statistika nuda je, má však cenné udaje ... a to ještě nepřišla chřipková sezóna

Česká spořitelna je bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. Téměř 200 let tvoří jeden ze základních pilířů českého bankovního systému. V současnosti poskytuje služby pro přibližně 4,7 milionu klientů. Od roku 2000 je součástí nadnárodní finanční skupiny Erste Group Bank.



Více informací na: www.csas.cz

Průměrný počet nově potvrzených nakažených se dostal k téměř 5000 denně. Z grafu je patrné, že stále rosteme exponenciálně a míříme k číslu 50 tisíc denně na konci října nebo na konci roku. Takový odhad je čistou extrapolací, aniž by byly vzaty v potaz aktuálně a budoucí karanténní opatření , které mají za cíl křivku zploštit. Taková extrapolace také předpokládá, že budeme exponenciálně navyšovat i testovací kapacity (na 0,5 mil. denně, což nebudeme). Nepředpokládá, že se lidé začnou sami výrazně distancovat. Nepředpokládá, že podniky budou sami omezovat výrobu, protože budou mít zaměstnance v karanténě…Když k tomu přidáme, že podíl pozitivních testů neustále roste a dostal se dokonce nad Izrael, kde je zaveden lockdown (tedy do práce , pro chleba a na procházky maximálně 500 metrů od bydliště), tak je očividné, že Chytrá karanténa neměla dostatečné kapacity nápor zvládnout. Aktuálně dochází ke snaze je navýšit, například spořitelna a její call centrum se zapojila do trasování, minulý týden 1500 volání, pracujeme na znásobení kapacity.Exponenciálně roste i počet hospitalizovaných lidí a lidí ve vážném stavu. Simulace Hlavního města Praha ukazují, že kapacity lůžek by mohly být naplněné během října.Od pondělí začalo platit posunutí uzavírky restaurací na 20:00. Podíl karetních plateb po 20:00 naznačuje pokles tržeb v restauracích o -25%, bare a klubech -53%, ve fast foodech o -13%. Pokles bude pravděpodobně větší, protože lidi se začnou dobrovolně distancovat jednak díky strachu z nákazy , ale jednak i díky dalším karanténním opatřením Nicméně kombinace vysokého počtu nakažených a reprodukčního čísla (1,4) znamená, že česká vláda bude dál zpřísňovat karanténní opatření . S tak vysokým počtem nakažených už nestačí reprodukční číslo dostat jen na 1, ale pod 1. Otevřené se mluví o možnosti lockdownu Připomeňme dopady jarního lockdownu . Ve druhém čtvrtletí poklesla česká ekonomika o 11% meziročně. Na nabídkové straně obchod a průmysl poklesl zhruba o pětinu. Na poptávkové straně vývozy o více než pětinu a investice a spotřeba zhruba o 10%. Plošná karanténa trvala cca dva měsíce, od půlky března do začátku května. Nejhorší propad nastal v dubnu: průmysl o -33% a maloobchod o -20%. Následně docházelo k oživení, které bylo nadprůměrně rychlé.Dopad na průmysl vývozy ovlivňoval zásadně fakt, že celá Evropa byla v lockdownu . Pokud nyní nebude lockdownu takto plošný, tak dopad na průmysl bude nižší. Počet potvrzených nakažených nicméně roste jak v EMU, tak v USA.Uzavření „volnočasových“ aktivit, tedy aktivit spojených především se službami, se může blížit jarnímu poklesu.Následující obrázek ukazuje odhady dopadů jednotlivých karanténních opatření na reprodukční číslo. Pokud je aktuální reprodukční číslo R na 1,4, tak uzavření některých obchodů má potenciál snížit R o 30%, tedy mírně pod 1. Uzavření všech neklíčových obchodů by R snížilo o dalších 40%.Další důležitou proměnnou je délka lockdownu . Jaro ukázalo pokles reprodukčního čísla z 2,5 na 1 (tedy o 60%) už po 3-4 týdnech lockdownu . Ve směru kratšího lockdownu mluví existence léků, které zkracují těžký průběh. A konečně i snaha vlády navýšit kapacity Chytré karantény . Na druhou stranu se blížíme do chřipkové sezóny, kdy podle některých odhadů se má R tendenci samo o sobě se cca zdvojnásobit. Zítra ukážeme potenciální dopady na HDP při několika scénářích lockdownu . Stay negative!David Navrátil