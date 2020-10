Nouzový stav a mimořádná opatření – co aktuálně platí (12.10.2020)

Od pondělí 5. října 2020 0.00 hodin platí na území České republiky nouzový stav z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, a to na dobu 30 dnů. O jeho vyhlášení podle čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky rozhodla vláda Andreje Babiše na mimořádné schůzi ve středu 30. září 2020

Pravidla pro nošení roušek, omezení obchodu a služeb, provozu školských zařízení a další omezení mohou být nyní upravena i lokálně rozhodnutím jednotlivých krajských hygienických stanic na základě konkrétní epidemiologické situace v regionu. Pro více informací sledujte webové stránky Ministerstva zdravotnictví a webové stránky příslušné krajské hygienické stanice. Přehledné shrnutí aktuálmích omezení naleznete i na https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/. Ministerstvo zdravotnictví pravidelně aktualizuje také mapu aktuální epidemiologické situace v okresech České republiky.

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav od 00.00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.

Vláda

I. nařizuje ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;

ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády; II. ukládá předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I.; členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným nouzovým stavem, která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých pravomocí, a to před jejich uplatněním.

III. stanoví, že subjekty kritické infrastruktury, mohou určit kritické zaměstnance, jejichž přítomnost na pracovišti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, na něž se budou vztahovat zákazy a povinnosti;

že subjekty kritické infrastruktury, mohou určit kritické zaměstnance, jejichž přítomnost na pracovišti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, na něž se budou vztahovat zákazy a povinnosti; IV. dosavadní vydaná a platná ochranná a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto vyhlášením nouzového stavu dotčena;

nejsou tímto vyhlášením nouzového stavu dotčena; V. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I. tohoto usnesení;

o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I. tohoto usnesení; VI. toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 5. října 2020 v 0.00 hodin a jeho platnost končí uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti.

Omezení hromadných akcí

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje 1. hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech , nejde-li o členy domácnosti, a to s výjimkou: zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, přičemž tyto osoby udržují odstup od jiných osob alespoň 2 metry; s tím, že: a) zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky, b) zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob nebo osob zřízených zákonem, které se konají na základě zákona, a politických stran a hnutí, a to s účastí veřejnosti nepřevyšující 100 osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje, a shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, za podmínek podle bodu II/6, 2. dále: koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté, společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol, poutě a podobné tradiční akce, kongresy a jiné vzdělávací akce, veletrhy, provoz heren a kasin, provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách, provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb, návštěvy a prohlídky zoologických zahrad, návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií, provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování; tento zákaz se nevztahuje na činnost školních družin,

II. omezuje 1. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: a) zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 20:00 hod. a 06:00 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), b) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu, c) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry, d) v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní postory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na místě k sezení ve venkovních prostorech provozovny (např. zahrádka), e) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky, f) zákaz produkce živé hudby a tance, g) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost, 2. provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: a) zákaz přítomnosti veřejnosti v těchto provozovnách v čase mezi 20:00 hod. a 06:00 hod., b) zákaz produkce živé hudby a tance, 3. s účinností ode dne 19. října 2020 od 00:00 hod. účast na svatbě , prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne, tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 30 osob; pro účel oslavy podle tohoto bodu se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 00:00 hod. a 06:00 hod., 4. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m 2 tak, že: a) u jednoho stolu v společném prostoru k sezení za účelem konzumace nakoupených pokrmů (tzv. food court) sedí nejvýše dva zákazníci; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše dvou zákazníků je rozestup alespoň 2 metry, b) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob, c) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost, d) provozovatel zajistí alespoň 1 osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali, e) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod., f) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.), g) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod., 5. svobodu pohybu a pobytu tak, že lze vstupovat do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, a pobývat v nich nejvýše ve skupinách po 2 osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry; toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti, 6. právo pokojně se shromažďovat tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 500 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;

III. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce, jinak zakázané podle tohoto krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných v důležitém státním zájmu konat.

Omezení provozu škol a školských zařízení od 12. října

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda

Omezení provozu úřadů

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hodin do dne 25. října 2020 do 23:59 hodin ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci svých pracovišť zavedly opatření spočívající v:

1. omezení osobního kontaktu státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“) s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto: a) upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům/veřejnosti v úředních hodinách v rozsahu stanoveném tímto krizovým opatřením, b) příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, je-li zřízeno; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace, c) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření omezujících přímý kontakt; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření, d) výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu.

(s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto: 2. omezení rozsahu úředních hodin orgánů na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni, a to v čase dostupném pro veřejnost; o změně úředních hodin orgány vhodným způsobem informují a zveřejní je na svých úředních deskách; omezení rozsahu úředních hodin orgánů se neuplatní v případech, kdy a) dosavadní rozsah úředních hodin orgánu nepřesahoval rozsah stanovený tímto krizovým opatřením, b) by omezení rozsahu úředních hodin ohrozilo činnost orgánu nebo nepřiměřeně omezilo práva klientů/veřejnosti, c) byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště orgánu.

na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni, a to v čase dostupném pro veřejnost; o změně úředních hodin orgány vhodným způsobem informují a zveřejní je na svých úředních deskách; omezení rozsahu úředních hodin orgánů se neuplatní v případech, kdy

Omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda s účinností ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. zakazuje

1. u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou: přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za podmínek podle bodu 2, návštěv nezletilých pacientů, návštěv pacientů s omezenou svéprávností, návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění,

v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou: 2. u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky: třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti, porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením, bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami, třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu, třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19, třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje).

ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky: 3. u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 49, § 50 a § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěv uživatelů s výjimkou: nezletilých uživatelů sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností, uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením, uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace, uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

(podle § 49, § 50 a § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěv uživatelů s výjimkou:

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

1. Všem osobám se s účinností ode dne 18. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to: a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj), b) v prostředcích veřejné dopravy.

2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na: a) děti do dvou let věku, b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině, c) žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mimo jejich společné prostory, d) žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), e) internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty, f) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,

g) školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti, h) žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, i) zaměstnance a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, j) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, k) pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, nebo je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb, l) zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb, m) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory

a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě, n) další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení

a v zařízeních sociálních služeb, o) zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, p) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení, q) soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky

a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení, r) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, s) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech, t) osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté, u) zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu, v) osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů, w) snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné, x) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami, y) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod., z) osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných

bazénů a saun.



na:

Opatření při vstupu do České republiky

Ministerstvo zdravotnictví spustilo online příjezdový formulář do ČR. Vyplnit tento formulář (www.prijezdovyformular.cz) budou muset před příjezdem do ČR všechny osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění covid-19. Povinnost vyplnění formuláře platí už pro cestovatele přijíždějící do ČR v pondělí 21. září 2020. Více v tiskové zprávě.

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem §68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

S účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. se

I. nařizuje

1. všem osobám, které od 5. října 2020 od 00:00 hod. vstoupily na území České republiky , a) v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky) neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoliv poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, b) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění, poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19;

, 2. všem osobám, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států , které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 dle bodu III.1, před vstupem na území České republiky oznámit tuto skutečnost, a to vyplněním elektronického Příjezdového formuláře uvedeného v bodě III.4 vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu, předložit na vyžádání doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře (oznámení) při hraniční nebo pobytové kontrole a do 5 dnů od vstupu na území České republiky se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a o délce těchto opatření; to neplatí a) pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem, b) pro občany Evropské unie a cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují do 12 hodin přes Českou republiku, c) pro akreditované členy diplomatických misí v České republice včetně soukromých služebních osob, držitele diplomatických pasů cestujících do České republiky za služebním účelem a úředníky mezinárodních organizací registrované u Ministerstva zahraničních věcí, pokud jejich pobyt na území nepřekročí 14 dní; d) pro osoby mladší 5 let e) pro občany České republiky, občany Evropské unie a jejich rodinné příslušníky s bydlištěm v České republice a pro cizince s oprávněním k pobytu nad 90 dnů vydaným Českou republikou, kteří se v rámci zájezdu s cestovní kanceláří nebo přes cestovní agenturu zdržovali pouze v regionech uvedených v seznamu podle bodu III.1.;

, dle bodu III.1, před vstupem na území České republiky oznámit tuto skutečnost, a to vyplněním elektronického Příjezdového formuláře uvedeného v bodě III.4 vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu, předložit na vyžádání doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře (oznámení) při hraniční nebo pobytové kontrole a do 5 dnů od vstupu na území České republiky se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a o délce těchto opatření; to neplatí 3. krajským hygienickým stanicím , aby u osob, které oznámí vstup na území České republiky podle bodu I.2., a ani do 7 dnů od vstupu na území České republiky nepředložily místně příslušné krajské hygienické stanici výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 z území České republiky, rozhodly o nezbytných karanténních opatřeních, a pokud test prokázal přítomnost SARS-CoV-2, rozhodly o izolaci podle § 64 písm. a) ve spojení s § 2 odst. 6 a 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

, aby u osob, které oznámí vstup na území České republiky podle bodu I.2., a ani do 7 dnů od vstupu na území České republiky nepředložily místně příslušné krajské hygienické stanici výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 z území České republiky, rozhodly o nezbytných karanténních opatřeních, a pokud test prokázal přítomnost SARS-CoV-2, rozhodly o izolaci podle § 64 písm. a) ve spojení s § 2 odst. 6 a 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 4 . zákaz vstupu na území České republiky pro všechny občany třetích zemí , které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu COVID-19 dle bodu III.1 a pro občany třetích zemí, kteří mají přechodný nebo trvalý pobyt v těchto třetích zemích; to neplatí: a) pro cizince s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 dle bodu III.1, b) pro držitele platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaných Českou republikou, c) pro cizince, kterým bylo Českou republikou po 11. květnu 2020 vydáno krátkodobé vízum, d) pro cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské unii, e) pro rodinné příslušníky ve smyslu § 15a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, občanů České republiky nebo občanů Evropské unie s bydlištěm na území České republiky, f) je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem, g) pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem, h) pro akreditované členy diplomatických misí v České republice včetně soukromých služebních osob, držitele diplomatických pasů cestujících do České republiky do 14 dní za služebním účelem a úředníky mezinárodních organizací registrované u Ministerstva zahraničních věcí, i) v naléhavých mimořádných situacích (potřeba poskytnutí plánovaných zdravotních služeb, plnění povinnosti uložené soudem, cesta na základě předvolání státního orgánu, výkon soudního rozhodnutí, úřední jednání, nezbytná péče o blízké rodinné příslušníky, kteří nejsou schopni se o sebe sami postarat, výkon práva péče o nezletilé dítě nebo styk s ním, jiné humanitární situace), pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem j) pro cizince, který s občanem České republiky nebo s občanem Evropské unie s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v České republice, který v čestném prohlášení o partnerském vztahu přijal závazky uvedené v bodě I.5, má prokazatelný trvalý partnerský vztah, žije s ním prokazatelně ve společné domácnosti a bylo mu za účelem umožnění vstupu na území České republiky podle tohoto bodu vystaveno potvrzení Ministerstva zahraničních věcí;

, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu COVID-19 dle bodu III.1 a pro občany třetích zemí, kteří mají přechodný nebo trvalý pobyt v těchto třetích zemích; to neplatí: 5. všem subjektům, které přijímají na území cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit , kteří vstoupili na území České republiky po 1. červenci 2020, zajistit těmto cizincům: a) ubytování po celou dobu jejich pobytu na území České republiky, včetně místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví, b) zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jejich pobytu na území České republiky, c) úhradu zdravotní péče, není-li zajištěna jinak; to neplatí, jde-li o cizince s povolením k dlouhodobému pobytu, d) návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území České republiky, není-li zajištěn jinak; to neplatí, jde-li o cizince s povolením k dlouhodobému pobytu;

, kteří vstoupili na území České republiky po 1. červenci 2020, zajistit těmto cizincům: 6. všem občanům třetích zemí předložit k žádosti o pobytové oprávnění za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit, nejpozději před vyznačením víza do cestovního dokladu, na příslušném zastupitelském úřadu České republiky doklad podle § 31 odst. 3 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který obsahuje závazky subjektu dle bodu I.5;

předložit k žádosti o pobytové oprávnění za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit, nejpozději před vyznačením víza do cestovního dokladu, na příslušném zastupitelském úřadu České republiky doklad podle § 31 odst. 3 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který obsahuje závazky subjektu dle bodu I.5; 7. nepřijímat žádosti o víza a přechodné a trvalé pobyty na zastupitelských úřadech České republiky v zemích, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 dle bodu III., s výjimkou žádostí o: a) krátkodobá víza za účelem sezónního zaměstnání nebo za účelem zaměstnání, bude-li cizinec zaměstnán v potravinářské výrobě, zdravotnictví nebo sociálních službách, anebo krátkodobá víza za účelem zaměstnání, jsou-li podány na Ukrajině státními příslušníky Ukrajiny, pokud nepřesáhnou maximální počet takových žádostí stanovených Ministerstvem zahraničních věcí po projednání s Ministerstvem zdravotnictví, b) krátkodobá víza pro vědecké, klíčové a vysoce kvalifikované pracovníky, pokud jsou splněny podmínky uvedené v Programu klíčový a vědecký personál a Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, a pracovníky servisu kritické infrastruktury, c) krátkodobá víza z důvodu dle bodu 1.4 písm. e) až i), d) dlouhodobá víza za účelem sezónního zaměstnání, e) mimořádná pracovní víza, f) přechodný pobyt, jsou-li podány cizinci zařazenými do vládních Programů za účelem dosažení ekonomického nebo jiného významného přínosu pro Českou republiku, g) trvalý pobyt, jsou-li podány cizinci zařazenými do vládního programu dle usnesení vlády č. 1014/2014, h) modrou kartu, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu a žádostí o oprávnění k pobytu nad 90 dnů manželů a nezletilých dětí vědeckých pracovníků nebo žadatelů o modrou kartu, i) dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia, j) povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území a žádostí o dlouhodobé vízum za účelem rodinným, jde-li o manžele a nezletilé děti cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území České republiky, k) vydání dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k pobytu na území České republiky, l) dlouhodobá víza za účelem kulturním, sportovním a za účelem pracovní dovolené, m) oprávnění k pobytu, je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky, pokud je zájem České republiky doložen odpovídajícím dokumentem; tyto výjimky platí pouze pro žádosti o víza a přechodné pobyty na zastupitelských úřadech České republiky ve státech, jejichž opatření prováděná z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 přijímání takových žádostí umožňují; Ministerstvo zahraničních věcí zveřejní seznam takových států způsobem umožňujícím dálkový přístup;

na zastupitelských úřadech České republiky v zemích, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 dle bodu III., s výjimkou žádostí o: 8. přerušit všechna řízení o žádostech o oprávnění k pobytu nad 90 dnů podaných na zastupitelských úřadech České republiky s výjimkou řízení o žádostech podaných na zastupitelských úřadech České republiky ve státech, jejichž opatření prováděná z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 umožňují provádění úkonů v rámci řízení; Ministerstvo zahraničních věcí zveřejní seznam takových států způsobem umožňujícím dálkový přístup;

podaných na zastupitelských úřadech České republiky s výjimkou řízení o žádostech podaných na zastupitelských úřadech České republiky ve státech, jejichž opatření prováděná z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 umožňují provádění úkonů v rámci řízení; Ministerstvo zahraničních věcí zveřejní seznam takových států způsobem umožňujícím dálkový přístup; 9. vyznačit na zastupitelských úřadech České republiky do cestovního dokladu vízum pouze v případě žádostí, které lze podle bodu I.7 přijmout; to platí i pro žádosti přijaté přede dnem účinnosti tohoto opatření;

do cestovního dokladu vízum pouze v případě žádostí, které lze podle bodu I.7 přijmout; to platí i pro žádosti přijaté přede dnem účinnosti tohoto opatření; 10. všem osobám uvedeným v bodě I.2. , včetně osob uvedených v bodě I.2. přsm. a) až c) a e), povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest, a to po dobu uvedenou v bodě II., nebo po dobu 10 dní, jde-li zejména o osoby uvedené v bodě I.2. písm. a), pokud nelze použít dobu uvedenou v bodě II.;

, včetně osob uvedených v bodě I.2. přsm. a) až c) a e), povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest, a to po dobu uvedenou v bodě II., nebo po dobu 10 dní, jde-li zejména o osoby uvedené v bodě I.2. písm. a), pokud nelze použít dobu uvedenou v bodě II.; 11. zaměstnavatelům a koncovým uživatelům pracovníků, kteří jsou státními příslušníky zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 nebo jsou státními příslušníky označených zemí dle bodu III.1, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území těchto států a nejde-li o účastníky zájezdu podle bodu I.2. písm. e), zamezit vstupu těchto osob na všechny provozovny a pracoviště daného zaměstnavatele pokud tyto osoby současně nepředloží zaměstnavateli nebo koncovému uživateli, pro něhož vykonávají práci, negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 z území České republiky, nebo podle bodu III.5; stejná povinnost platí i pro vzdělávací instituce ve vztahu ke studentům a vyučujícím;

pracovníků, kteří jsou státními příslušníky zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 nebo jsou státními příslušníky označených zemí dle bodu III.1, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území těchto států a nejde-li o účastníky zájezdu podle bodu I.2. písm. e), zamezit vstupu těchto osob na všechny provozovny a pracoviště daného zaměstnavatele pokud tyto osoby současně nepředloží zaměstnavateli nebo koncovému uživateli, pro něhož vykonávají práci, negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 z území České republiky, nebo podle bodu III.5; stejná povinnost platí i pro vzdělávací instituce ve vztahu ke studentům a vyučujícím; 12. cizincům zajištěným podle § 27 zákona č. 273/2008 Sb ., o Policii České republiky, nebo podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů strpět provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19 a poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebnou součinnost při provedení tohoto odběru v odběrovém místě poskytovatele zdravotních služeb nebo v zařízení pro zajištění cizinců;

., o Policii České republiky, nebo podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů strpět provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19 a poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebnou součinnost při provedení tohoto odběru v odběrovém místě poskytovatele zdravotních služeb nebo v zařízení pro zajištění cizinců; 13. mezinárodním autobusovým a leteckým dopravcům, kteří dopravují osoby z třetí země nebo její části, která není na seznamu zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 podle bodu III.1, neumožnit cestu cestujícím, na které dopadá povinnost vyplnit elektronický Příjezdový formulář podle bodu I.2, pokud nepředloží doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře (oznámení);

II. zakazuje

všem osobám podle bodu I.2, včetně osob uvedených v bodě I.2 písm. a) až c) a e), volný pohyb na území celé České republiky po dobu pobytu na území České republiky, nebo po dobu 10 dní, anebo do doby ukončení karanténního opatření, s výjimkou: a) cest do zaměstnání a pohybu v rámci výkonu zaměstnání a cest k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, včetně cest do vzdělávacích institucí a pohybu v rámci výkonu této činnosti; to neplatí, jde-li o postup podle bodu 1.11, b) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, c) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, d) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, e) cest zpět do místa svého bydliště, f) pohřbů; Tento zákaz se nevztahuje na osoby mladší 5 let. Pro cizince podle bodu 1.11 platí uvedené omezení volného pohybu po dobu 10 dní.

osob uvedených v bodě I.2 písm. a) až c) a e), volný pohyb na území celé České republiky po dobu pobytu na území České republiky, nebo po dobu 10 dní, anebo do doby ukončení karanténního opatření, s výjimkou:

III. stanoví

Setrvání vybraných cizinců na území ČR z důvodu výkonu ekonomické činnosti

Vláda stanoví s účinností ode dne 16. září 2020 od 00:00 hod do 16. listopadu 2020, že

za podmínky, že zaměstnavatel s cizincem sjedná prodloužení základního pracovněprávního vztahu či uzavře nový pracovněprávní vztah bezprostředně navazující na předchozí pracovněprávní vztah, a to tak, aby tento trval po dobu platnosti tohoto opatření, se doba platnosti povolení k zaměstnání podle zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, které bylo vydáno s datem uplynutí doby platnosti od 12. března 2020 do 16. listopadu 2020, prodlužuje tak, že skončí nejpozději dnem 16. listopadu 2020, cizinci uvedení v bodě 1 tohoto usnesení, kteří na území České republiky pobývali v době od 12. března 2020 na základě krátkodobého víza za účelem zaměstnání nebo za účelem sezónním, víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónním nebo na základě mimořádného pracovního víza, jsou povinni vycestovat z České republiky nejpozději do 16. listopadu 2020.

Podrobné informace na stránkách Ministerstva vnitra.

Opatření v oblasti maloobchodu a služeb

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

S účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje

a) činnost v provozovnách tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou, umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci, zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně,

tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: b) prodej nebaleného pečiva tak, že jeho prodejci musí dodržovat následující pravidla: je zajištěno, že v místě odběru pečivá nedochází ke shlukování osob, prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny,

tak, že jeho prodejci musí dodržovat následující pravidla: c) provoz maloobchodních prodejen potravin se samoobslužným prodejem tak, že prodejci musí poskytovat bezplatně zákazníkům jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček),

tak, že prodejci musí poskytovat bezplatně zákazníkům jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček), d) provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: zajistit odstupy mezi Stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry, umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,

tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: e) provoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím, u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny,

tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: f) prodej oděvů a obuvi tak, že prodejci musí dodržovat následující pravidla: zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou, při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům,

tak, že prodejci musí dodržovat následující pravidla: g) činnost holičství a kadeřnictví tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny holičství nebo kadeřnictví, v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou, na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky, před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při přechodu k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s virucidním účinkem, a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím si dezinfikuje ruce, povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých kadeřnických pomůcek, podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,

tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: h) provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a podologie tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny, v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou, na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky, povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých pomůcek, podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně, osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice (s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede dezinfekci rukou prostředkem s virucidním účinkem, před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekci rukou, před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u zákazníka,

tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: i) provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali, následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod., v hledišti je nejvýše 1 000 diváků, mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 metry, zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou, ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou, před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky dezinfikován, průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné krajské hygienické stanice,

tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: j) provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: zákazníci jsou vyzývání informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou, při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky, dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků, v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé 2 hodiny, v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny, provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření,

tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: k) provoz ubytovacích zařízení tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou, při vstupu do prostor ubytovacího zařízení a na záchodech je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky, pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, jsou k dispozici materiály s informacemi pro zákazníky s vysvětlením platných rotiepidemických opatření, před ubytováním nového zákazníka se na pokoji provede dezinfekce všech kontaktních ploch, předmětů, které jsou hosty používány (např. telefon, dálkové ovládání televize), koupelny a záchodu,

tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: l) provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m 2 tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali, následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod., provozovatel zajistí viditelné označení doporučení k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.), je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu, dezinfekce, případně dekontaminací společných prostor na základě odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice, je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod., u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je zajištěna možnost dezinfekce rukou, ve všech prodejnách a jiných provozovnách je zajištěna možnost dezinfekce rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny, platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány, u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení doporučení dodržování odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny, provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o opatřeních, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany návštěvníků a pracovníků, provozovatel zajistí pro návštěvníky a další osoby v nákupním centru možnost odstranění osobních ochranných prostředků (roušky, rukavice apod.) do směsného odpadu,

tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: m) provoz vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních sportovišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: doporučuje se zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem, průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují, zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty, klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení, upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor, zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku, zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně, průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a dezinfekce). zajistit úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu, instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum,

tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: n) provozovny činností, které jsou živností podle živnostenského zákona , a při kterých je porušována integrita kůže tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: u vstupu do provozovny je zajištěna dezinfekce rukou pro zákazníky, pokud v místnosti pracuje více pracovníků současně, jsou jednotlivá pracoviště oddělená plentou, křeslo/lehátko je po každém zákazníkovi vydezinfikováno,

, a při kterých je porušována integrita kůže tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: o) sauny tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla: zákazník provede dezinfekci rukou před vstupem, dezinfekce a papírové utěrky jsou k dispozici pro zákazníky ve všech prostorách, provozovatel provádí zvýšenou frekvenci kontrol saun a dodržování opatření, provádí se pravidelná dezinfekce míst ploch, kterých se dotýkají ruce, všechno prádlo se dezinfikuje varem (prostěradla, ručníky, roušky), neprovozují se ledové studny a krystalické ochlazení, pracovníci si pravidelně dezinfikují ruce, provádí se 100% výměna vzduchu pomocí vzduchotechniky, provádí se intenzivní čištění a dezinfekce virucidními prostředky všech prostor každý den po uzavření provozu nad rámec standardního čištění, součástí každé sprchy je dávkovač s dezinfekčním mýdlem.

tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

Opatření v sociální oblasti

Provoz zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

S účinností ode dne 1. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb tak, že poskytovatelé zdravotních služeb lůžkové péče a zařízení sociálních služeb vyjma chráněného bydlení (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a odlehčovací sociální služby v pobytové formě musí dodržovat následující pravidla: Pokud se jedná o přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, opatrovníka, popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí, osoby blízké nebo osoby určené pacientem, popřípadě jiných osob, které chtějí navštívit pacienta, lze ve stejném čase připustit u pacienta přítomnost nejvýše dvou osob; výjimky lze připustit z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.

Každá osoba navštěvující pacienta je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19, např. formou dotazníku.

Pokud navštěvující osoba vykazuje pozitivní příznak odpovídající nemoci, nelze připustit její přítomnost u pacienta.

Shora uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u pacienta v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa apod.) nebo v jednolůžkových pokojích anebo v místnosti vyčleněné pro tento účel.

Pravidelně je prováděna dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, a to prostředkem s virucidním účinkem. Pokud se používá termín „pacient“, myslí se tím také „uživatel sociálních služeb“. S účinností ode dne 1. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření jsou zákonný zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstoun nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, opatrovník, popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí, osoba blízká nebo osoba určené pacientem, popřípadě jiná osoba, které chce navštívit pacienta, povinni dodržovat omezení uvedená v bodu 1.

Nařízení k zajištění chodu poskytovatelů zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče a poskytovatelů sociálních služeb

S účinností od 28. března 2020 se nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče, poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě:

vyčlenit prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob , jimž jsou v jejich zařízeních poskytovány zdravotní nebo sociální služby (dále jen „služby“), u kterých se prokázalo onemocnění covid-19 a to operativně podle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou situací, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny,

, jimž jsou v jejich zařízeních poskytovány zdravotní nebo sociální služby (dále jen „služby“), u kterých se a to operativně podle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou situací, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny, zajistit personální zabezpečení pro chod a poskytování služeb ve vymezeném prostoru pro nemocné s nemocí covid-19, a zajistit, aby zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s osobami, kterým jsou v jejich zařízeních poskytovány služby a u kterých bylo prokázáno onemocnění covid-19, nepřicházeli do kontaktu s jinými zaměstnanci a osobami pobývajícími v jejich zařízeních, pokud to personální zabezpečení daného poskytovatele umožňuje,

pro nemocné s nemocí covid-19, a zajistit, aby zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s osobami, kterým jsou v jejich zařízeních poskytovány služby a u kterých bylo prokázáno onemocnění covid-19, nepřicházeli do kontaktu s jinými zaměstnanci a osobami pobývajícími v jejich zařízeních, pokud to personální zabezpečení daného poskytovatele umožňuje, pravidelně sledovat zdravotní stav osob , kterým jsou v jejich zařízeních poskytovány služby, (zejména měřit tělesnou teplotu a sledovat příznaky respiračního onemocnění) a v případě podezření na onemocnění covid-19 tyto osoby izolovat a ihned kontaktovat místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví,

, kterým jsou v jejich zařízeních poskytovány služby, (zejména měřit tělesnou teplotu a sledovat příznaky respiračního onemocnění) a v případě podezření na onemocnění covid-19 tyto osoby izolovat a ihned kontaktovat místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, stanovit hygienicko-epidemiologická opatření k zabránění šíření infekčního onemocnění covid-19 uvnitř svých zařízení.

Organizace a provádění karantény u poskytovatelů sociálních služeb, s účinností od 5. 10. 2020 do odvolání

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 s účinností od 5. října 00.00 hod. toto mimořádné opatření:

1. Všem osobám, vykonávajícím u poskytovatele sociálních služeb v zřízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, chráněného bydlení a azylových domů, u poskytovatele sociálních služeb poskytujícího odlehčovací služby v pobytové formě sociálních služeb a u poskytovatele sociálních služeb poskytujícího pečovatelské služby, osobní asistenci a podporu samostatného bydlení (dále jen „poskytovatel sociálních služeb") a) zdravotnické povolání podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zdravotnický pracovník"), b) základní činnosti při poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „pracovník sociálních služeb"),

v zřízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, chráněného bydlení a azylových domů, u poskytovatele sociálních služeb poskytujícího odlehčovací služby v pobytové formě sociálních služeb a u poskytovatele sociálních služeb poskytujícího pečovatelské služby, osobní asistenci a podporu samostatného bydlení (dále jen „poskytovatel sociálních služeb") se nařizuje v případě, že zjistí nebo jim bylo na základě provedeného epidemiologického šetření oznámeno, že byly v úzkém kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno onemocnění COVID-19 , (dále jen „rizikový kontakt"), aby o tom bezodkladně informovaly svého zaměstnavatele - poskytovatele sociálních služeb.

, (dále jen „rizikový kontakt"), aby o tom bezodkladně informovaly svého zaměstnavatele - poskytovatele sociálních služeb. 2. Všem poskytovatelům sociálních služeb podle bodu 1 se nařizuje a) v případě, že zjistí, že zdravotnický pracovník nebo pracovník sociálních služeb, který v rámci pracovněprávního vztahu s daným poskytovatelem poskytuje zdravotní služby nebo základní činnosti při poskytování sociálních služeb, měl rizikový kontakt, ale nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, bezodkladně rozhodnout, zda je výkon práce daným zdravotnickým pracovníkem nebo pracovníkem sociálních služeb nezbytný pro zajištění poskytování sociálních nebo zdravotních služeb tímto poskytovatelem, b) pokud výkon práce zdravotnickým pracovníkem nebo pracovníkem sociálních služeb, který měl rizikový kontakt, není nezbytný pro zajištění poskytování sociálních nebo zdravotních služeb tímto poskytovatelem nebo má tento pracovník klinické příznaky onemocnění COVID-19, informovat o této skutečnosti místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, c) pokud výkon práce zdravotnickým pracovníkem nebo pracovníkem sociálních služeb, který měl rizikový kontakt a nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, je nezbytný pro zajištění poskytování zdravotních nebo sociálních služeb tímto poskytovatelem, zajistit podmínky výkonu práce takovým pracovníkem v souladu s pravidly podle bodu 4. Poskytovatel sociálních služeb neprodleně informuje o této skutečnosti místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.

podle bodu 1 se nařizuje 3. Krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy se nařizuje a) nařídit zdravotnickému pracovníkovi nebo pracovníkovi sociálních služeb, o němž byla poskytovatelem sociálních služeb oznámena skutečnost podle bodu 2 písm. b), karanténní opatření v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví stanovícím postupy a pravidla nařizování izolace a karanténních opatření k zabránění šíření epidemie onemocnění COVID-19 (dále jen „opatření k izolaci a karanténě11), b) nařídit zdravotnickému pracovníkovi nebo pracovníkovi sociálních služeb, o němž byla poskytovatelem sociálních služeb oznámena skutečnost podle bodu 2 písm. c), karanténní opatření v souladu s opatřením k izolaci a karanténě s tím, že toto karanténní opatření umožňuje výkon práce zdravotnického pracovníka nebo pracovníka sociálních služeb podle bodu 4, c) v případě, že zdravotnickému pracovníkovi nebo pracovníkovi sociálních služeb bylo nařízeno karanténní opatření v souladu s opatřením k izolaci a karanténě a následně byla místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví oznámena poskytovatelem sociálních služeb skutečnost podle bodu 2 písm. c), změnit karanténní opatření tak, aby umožňovalo výkon práce zdravotnického pracovníka nebo pracovníka sociálních služeb podle bodu 4.

se nařizuje 4. Všem zdravotnickým pracovníkům a pracovníkům sociálních služeb bez klinických příznaků , kteří měli rizikový kontakt, ale poskytovatel rozhodl, že výkon práce daným zdravotnickým pracovníkem nebo pracovníkem sociálních služeb je nezbytný pro zajištění poskytování služeb tímto poskytovatelem, se nařizuje dodržovat tato pravidla pracovník pracuje s respirátorem třídy FFP2 bez výdechového ventilu po dobu nejméně 10 dnů, pracovník používá jeden respirátor maximálně po dobu 4 hodin, pracovník využívá na odpočinek a stravování v zařízení poskytovatele sociálních služeb místnost bez přítomnosti jiné osoby, pracovník pracuje v takovém režimu práce, aby se minimalizoval kontakt s ostatními pracovníky a osobami, jimž neposkytuje zdravotní služby nebo u nichž nevykonává základní činnosti při poskytování sociálních služeb, pracovník omezí pohyb v zařízení poskytovatele sociálních služeb na nezbytně nutnou míru, pracovník průběžně sleduje svůj zdravotní stav se zaměřením na možné klinické příznaky onemocnění COVID-19. V případě výskytu klinických příznaků onemocnění COVID-19 bez prodlení přeruší výkon práce a oznámí tuto skutečnost zaměstnavateli, pracovník podstoupí výtěr z nosohltanu pro účely vyšetření metodou RT-PCR na SARS-CoV-2 tak, že první vyšetření bude provedeno za 4-5 dnů od rizikového kontaktu a druhé vyšetření za 10 dní od rizikového kontaktu, v případě negativního výsledku obou RT-PCR vyšetření pracovník může vykonávat práci bez výše uvedených omezení a karanténní opatření se ukončí, v případě pozitivního výsledku RT-PCR vyšetření se postupuje podle opatření k izolaci a karanténě.

, kteří měli rizikový kontakt, ale poskytovatel rozhodl, že výkon práce daným zdravotnickým pracovníkem nebo pracovníkem sociálních služeb je nezbytný pro zajištění poskytování služeb tímto poskytovatelem, se nařizuje dodržovat tato pravidla 5. V případě zdravotnických pracovníků nebo pracovníků sociálních služeb, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu k poskytovateli sociálních služeb, např. jsou-li sami poskytovateli sociálních služeb nebo poskytovateli zdravotních služeb, použijí se uvedená pravidla obdobně.

Mimořádné opatření k hlášení poskytovatelů sociálních služeb do ISIN

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů nařizuje toto mimořádné opatření:

Všem poskytovatelům sociálních služeb v týdenním stacionáři, domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory nebo domově se zvláštním režimem se nařizuje, aby si bezodkladně, nejpozději do 2. října 2020, za účelem splnění ohlašovací povinnosti podle § 62 zákona č. 258/2000 Sb. vyžádali přístup do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN), jehož správcem je Ministerstvo zdravotnictví a který je veden podle zákona č. 258/2000 Sb., na adrese: https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Jtp/public/ExterniZadost?s=ISIN_SOC a to bez ohledu, zda je u nich aktuálně uživatel sociálních služeb nebo zaměstnanec s prokázanou nákazou koronavirem SARS-CoV-2. Ministerstvo zdravotnictví jakožto správce Informačního systému infekčních nemocí (ISIN), bezodkladně podané žádosti posoudí a schválí či zamítne. Všem poskytovatelům sociálních služeb v týdenním stacionáři, domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory nebo domově se zvláštním režimem se s účinností ode dne 1. října 2020 od 0:00 hod. nařizuje, aby ode dne 1. října 2020 nebo nejpozději ode dne následujícího po získání přístupu do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) podle bodu 1 za účelem splnění ohlašovací povinnosti podle § 62 zákona č. 258/2000 Sb.: každý den do 10:00 hod. zaznamenali v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), v modulu ISIN - Sociální služby-COVID-19, uživatele sociálních služeb a své zaměstnance, včetně rodných čísel, v karanténě a izolaci z důvodu prokázané nákazy koronavirem SARS-CoV-2 ,

v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), , do dvou hodin od zjištění, že se uživatel a zaměstnanec sociálních služeb nakazil koronavirem SARS-CoV-2, zaznamenali tento pozitivní nález a odeslali úplné hlášení „Záznam o pozitivním nálezu", včetně rodného čísla dotyčné osoby, v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), v modulu Sociální služby-COVID19,

„Záznam o pozitivním nálezu", včetně rodného čísla dotyčné osoby, v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), v modulu Sociální služby-COVID19, každý den do 10:00 hod. v případě, že byla prokázána nákaza koronavirem SARS-CoV-2 u svého zaměstnance a uživatele sociálních služeb, který byl v péči daného poskytovatele v předchozím dni, vyplnili a odeslali úplné hlášení „Záznam o pozitivním nálezu", včetně rodného čísla dotyčné osoby, v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), v modulu Sociální služby-COVID19,

„Záznam o pozitivním nálezu", včetně rodného čísla dotyčné osoby, v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), v modulu Sociální služby-COVID19, stejným způsobem a stejnou cestou jako v předchozím bodě do dvou hodin oznámili, že zdravotní stav uživatele sociální služby, u kterého byla prokázána nákaza koronavirem SARS-CoV-2, kterého již měli v péči, se změnil na těžký stav, nebo nově vyžaduje převoz do zdravotnického zařízení. Po dobu hospitalizace uživatele sociální služby u poskytovatele zdravotních služeb provádí záznam o hlášení pozitivního pacienta v ISIN poskytovatel zdravotních služeb, u kterého je uživatel sociální služby hospitalizován.

Vláda v návaznosti na epidemii koronaviru přijala také řadu legislativních norem, které se týkají sociální oblasti, například:

?Informace Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytovatele sociální služeb i k pracovněprávním vztahům.

Informace Ministerstva práce a sociálních věcí k poskytování sociálních služeb.

Opatření v oblasti zdravotnictví

Provoz zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

S účinností ode dne 1. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb tak, že poskytovatelé zdravotních služeb lůžkové péče a zařízení sociálních služeb vyjma chráněného bydlení (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a odlehčovací sociální služby v pobytové formě musí dodržovat následující pravidla: Pokud se jedná o přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, opatrovníka, popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí, osoby blízké nebo osoby určené pacientem, popřípadě jiných osob, které chtějí navštívit pacienta, lze ve stejném čase připustit u pacienta přítomnost nejvýše dvou osob; výjimky lze připustit z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.

Každá osoba navštěvující pacienta je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19, např. formou dotazníku.

Pokud navštěvující osoba vykazuje pozitivní příznak odpovídající nemoci, nelze připustit její přítomnost u pacienta.

Shora uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u pacienta v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa apod.) nebo v jednolůžkových pokojích anebo v místnosti vyčleněné pro tento účel.

Pravidelně je prováděna dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, a to prostředkem s virucidním účinkem. Pokud se používá termín „pacient“, myslí se tím také „uživatel sociálních služeb“. S účinností ode dne 1. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření jsou zákonný zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstoun nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, opatrovník, popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí, osoba blízká nebo osoba určené pacientem, popřípadě jiná osoba, které chce navštívit pacienta, povinni dodržovat omezení uvedená v bodu 1.

Regulace předepisování přípravku Plaquenil

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Všem lékařům se zakazuje předepisovat léčivý přípravek PLAQUENIL 200MG TBL FLM 60, registrační číslo 25/209/00-C (dále jen „PLAQUENIL“). Tento zákaz se nevztahuje na lékaře se specializovanou způsobilostí v oborech alergologie a klinická imunologie, dermatovenerologie, infekční lékařství nebo revmatologie, lékaře se zvláštní odbornou nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oborech dětská dermatovenerologie, dětská revmatologie nebo korektivní dermatologie, lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru pneumologie a ftizeologie, jde-li o předepisování pro pacienty v indikaci léčba sarkoidózy (D86), lékaře se zvláštní odbornou nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru dětská pneumologie a ftizeologie, jde-li o předepisování pro pacienty v indikaci léčba intersticiálních plicních nemocí (J84), předepsání na žádanku pro použití při poskytování lůžkové péče pacientům s onemocněním COVID-19. Všem veterinárním lékařům se zakazuje předepisovat humánní léčivý přípravek PLAQUENIL. Všem lékařům se specializovanou způsobilostí v oborech alergologie a klinická imunologie, dermatovenerologie, infekční lékařství nebo revmatologie, nebo se zvláštní odbornou nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oborech dětská dermatovenerologie, dětská revmatologie nebo korektivní dermatologie, se zakazuje předepisovat léčivý přípravek PLAQUENIL v jiných terapeutických indikacích, než jaké jsou uvedeny v platném souhrnu údajů o přípravku. Tento zákaz se nevztahuje na předepsání na elektronický recept nebo recept v listinné podobě lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru revmatologie nebo se zvláštní odbornou nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru v dětská revmatologie pro pacienty v indikaci Sjögrenův syndrom s extraglandulárními manifestacemi (M350), Nediferencované nebo smíšené onemocnění pojiva (M358), Překryvné syndromy mezi nemocemi pojiva (M351) nebo Dermatomyositida (M33). Všem lékařům uvedeným v bodech 1 a 3 se nařizuje při předepisování léčivého přípravku PLAQUENIL vždy uvést hlavní diagnózu. Všem farmaceutům se zakazuje vydat léčivý přípravek PLAQUENIL, pokud není na lékařském předpisu uvedena odbornost předepisujícího lékaře, není uvedena hlavní diagnóza vážící se k předepisovanému léčivému přípravku, neodpovídá odbornost předepisujícího lékaře odbornosti uvedené v bodech 1 nebo 3, nebo je předepsán v jiné terapeutické indikaci, než jaká je uvedena v platném souhrnu údajů o přípravku nebo v bodech 1 nebo 3.

Tento zákaz se nevztahuje na výdej na žádanku pro použití při poskytování lůžkové péče pacientům s onemocněním COVID-19.

Triáž pacientů

Všem poskytovatelům akutní lůžkové péče se od 25. března nařizuje:

vyčlenit za účelem zabránění šíření infekčního onemocnění covid-19 uvnitř zdravotnického zařízení na vstupu do zdravotnického zařízení, nebo na jiném vhodném místě, prostor pro provedení třídění (triáže) všech pacientů vstupujících do zdravotnického zařízení, včetně pacientů předávaných zdravotnickou záchrannou službou,

vstupujících do zdravotnického zařízení, včetně pacientů předávaných zdravotnickou záchrannou službou, zpracovat metodiku , která stanoví pravidla pro třídění pacientů z hlediska dalšího poskytování zdravotních služeb a která bude zaměřená na identifikaci pacientů s podezřením na onemocnění či s prokázaným onemocněním covid-19, a dále pravidla pro poskytování zdravotních služeb těmto pacientům,

, která stanoví pravidla pro třídění pacientů z hlediska dalšího poskytování zdravotních služeb a která bude zaměřená na identifikaci pacientů s podezřením na onemocnění či s prokázaným onemocněním covid-19, a dále pravidla pro poskytování zdravotních služeb těmto pacientům, zajistit třídění (triáž) všech pacientů vstupujících do zdravotnického zařízení v souladu s touto metodikou,

vyčlenit ve zdravotnickém zařízení prostory, které budou určeny pro poskytování zdravotních služeb pacientům s podezřením na onemocnění covid-19 či s prokázaným onemocněním covid-19 ,

, zřídit dispečink osobních ochranných pomůcek za účelem centrální evidence stavu jejich zásob, plánování jejich potřeby a jejich přidělování.

Záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu v ISIN

aby každý den do 10:00 hod. o každém pacientovi s onemocněním covid-19, který byl v lůžkové péči daného poskytovatele v předchozím dni, vyplnili a odeslali úplné hlášení „Záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu“ v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), v modulu ISIN-COVID-19- klinika, jehož správcem je Ministerstvo zdravotnictví a který je veden podle zákona č. 258/2000 Sb.,

v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), v modulu ISIN-COVID-19- klinika, jehož správcem je Ministerstvo zdravotnictví a který je veden podle zákona č. 258/2000 Sb., aby stejným způsobem a stejnou cestou do jedné hodiny od výskytu každé z následujících událostí oznámili, že přijali do péče pacienta s onemocněním covid-19 , který je v těžkém stavu, nebo jehož zdravotní stav vyžaduje použití podpory dýchacích funkcí, nebo jehož zdravotní stav vyžaduje použití extrakorporální membránové oxygenace (ECMO),

, který je v těžkém stavu, nebo jehož zdravotní stav vyžaduje použití podpory dýchacích funkcí, nebo jehož zdravotní stav vyžaduje použití extrakorporální membránové oxygenace (ECMO), aby stejným způsobem a stejnou cestou do jedné hodiny od výskytu každé z následujících událostí oznámili, že zdravotní stav pacienta s onemocněním covid-19, kterého již měli v lůžkové péči, se změnil na těžký stav, nebo nově vyžaduje použití podpory dýchacích funkcí, nebo nově vyžaduje použití extrakorporální membránové oxygenace (ECMO).

Kapacity akutní péče

Všem poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové péče se s účinností ode dne 9. dubna 2020 nařizuje:

pro účely sledování a řízení aktuálního stavu kapacit intenzivní péče ve vztahu k nákaze onemocněním COVID-19 hlásit Ministerstvu zdravotnictví za každé zdravotnické zařízení neprodleně všechny změny: a) v dostupnosti volných kapacit intenzivní péče, a to počet volných míst propacienty s onemocněním COVID (COVID pozitivní pacienti; C+) apropacienty bezonemocnění COVID (COVID negativní pacienti; C-), a to vestruktuře: lůžka s extrakorporální membránovou xygenací(ECMO), lůžka s umělou plicní ventilací (UPV) na anesteziologicko-resuscitačních odděleních a jednotkách intenzivní péče pro dospělé, lůžka s kontinuální náhradou funkce ledvin (CRRT),-lůžka s intermitentní náhradou funkce ledvin(IRRT), lůžka bez umělé plicní ventilace (UPV) na anesteziologicko-resuscitačních odděleních a jednotkách intenzivní péče pro dospělé, standardní lůžka s kyslíkem,

b) v počtech lékařů, všeobecných sester a ostatních zdravotnických pracovníků, kteří jsou v daném čase v karanténě z důvodu podezření nebo prokázání onemocnění covid-19. aby tato hlášení zadávali prostřednictvím rozhraní „Online dispečink intenzivní péče“, které je dostupné na adrese: https://dip.mzcr.cz/, zabezpečený přístup obdrží od Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Vyčlenění kapacity lůžek v krajích a hl. m. Praze

Hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy se s účinností ode dne 24. dubna 2020 nařizuje vyčlenit ve zdravotnických zařízeních, s výjimkou pracovišť akutní lůžkové péče, nebo v zařízeních pobytových sociálních služeb s odpovídajícím personálním zabezpečením na území každého kraje a hlavního města Prahy prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou poskytovány sociální služby, u kterých se prokázalo onemocnění covid-19, alespoň v rozsahu 10 lůžek na 100 000 obyvatel kraje nebo hlavního města Prahy, a to operativně podle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou situací, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny.

Izolace a karanténa

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I. S účinností ode dne 25. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost, všem krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy postupovat k zabránění šíření epidemie onemocnění COVID19 tak, že

1. všem osobám, které mají pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 (dále jen „pozitivně testovaná osoba"), nařídí izolaci ve smyslu § 2 odst. 6 zákona č, 258/2000 Sb. v minimální délce trvání 10 dnů ode dne odběru diagnostického vzorku, jehož vyšetření přítomnost viru SARS-CoV-2 prokázalo;

2. u osob nevykazujících klinické příznaky onemocnění COVID-19 se izolace ukončuje po uplynutí minimálně 10 dnů, a to bez provedení RT-PCR testu;

3. u osob vykazujících klinické příznaky onemocnění COVID-19 izolace trvá po dobu výskytu klinických příznaků onemocnění a ukončuje se po uplynutí alespoň dalších 3 dnů, kdy daná osoba klinické příznaky onemocnění COVID-19 již nevykazuje nebo pokud lze přetrvávající klinické příznaky vysvětlit jinak; celková doba izolace nesmí být kratší než 10 dnů a ukončuje se bez provedení RT-PCR testu.

II. S účinností ode dne 25. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost, všem krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy postupovat k zabránění šíření epidemie onemocnění COVID19 tak, že

1. všem osobám, které byly na základě epidemiologického šetření vyhledány jako osoby v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nařídí karanténní opatření ve smyslu §2 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb. v minimální délce trvání 10 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou;

2. u osob, kterým bylo nařízeno karanténní opatření, se provede v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne, RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2;

3. v případě negativního výsledku RT-PCR testu a absence klinických příznaků onemocnění COVID-19 karanténní opatření po 10 dnech ukončí;

4. v případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, karanténní opatření asymptomatických osob ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou;

5. v případě, že se v době nařízeného karanténního opatření u osoby objeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, provede se RT-PCR test; v případě, že karanténním opatřením byl nařízen pouze lékařský dohled, po zjištění klinických příznaků se neprodleně nařídí karanténa;

6. v případě pozitivního výsledku RT-PCR testu provedeného podle bodů 2, 3 nebo 5 nařídí izolaci podle čl. I.

III. S účinností ode dne 25. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost, všem krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy postupovat k zabránění šíření epidemie onemocnění COVID-19 tak, že osobám, které mají opakovaně pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a kterým je nezbytné potvrdit jejich bezinfekčnost k ukončení izolace, se provede vyšetření alternativními testem, a to kultivačním průkazem viru ve specializovaných laboratořích.

Chytrá karanténa

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Všem krajům a hlavnímu městu Praze se nařizuje zabezpečit koordinaci činností místně příslušných krajských hygienických stanic, poskytovatelů zdravotnické záchranné služby s poskytovateli zdravotních služeb zajišťujících odběr vzorků potřebných k diagnostice infekčního onemocnění covid-19 a mobilními odběrnými týmy zdravotnické záchranné služby a Armády České republiky , všem krajům a hlavnímu městu Praze se nařizuje zabezpečit předávání informací Centrálnímu řídícímu týmu covid-19 v rozsahu čl. I mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14629/2020-1/NH ze dne 3. dubna 2020 a metodického opatření č. j. MZDR 14628/2020-1/NH ze dne 7. dubna 2020.

, všem krajům a hlavnímu městu Praze se nařizuje zabezpečit předávání informací Centrálnímu řídícímu týmu covid-19 v rozsahu čl. I mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14629/2020-1/NH ze dne 3. dubna 2020 a metodického opatření č. j. MZDR 14628/2020-1/NH ze dne 7. dubna 2020. Krajským hygienickým stanicím se nařizuje vytvořit žádanky k provedení odběrů prostřednictvím odběrných míst nebo cestou mobilních odběrných týmů a k vyšetření infekčního onemocnění covid-19. KHS se nařizuje vytvořit tyto žádanky na základě telefonického kontaktování osob s příznaky onemocnění covid-19 i osob bez těchto příznaků, které byly v rizikovém kontaktu s osobou, která má laboratorně potvrzenou diagnózu covid-19, kontaktování osob s ohledem na mimořádná opatření MZ bude probíhat i prostřednictvím studentů lékařských fakult, kteří posilují příslušné KHS včetně Tracking Call Center.

k provedení odběrů prostřednictvím odběrných míst nebo cestou mobilních odběrných týmů a k vyšetření infekčního onemocnění covid-19. KHS se nařizuje vytvořit tyto žádanky na základě telefonického kontaktování osob s příznaky onemocnění covid-19 i osob bez těchto příznaků, které byly v rizikovém kontaktu s osobou, která má laboratorně potvrzenou diagnózu covid-19, kontaktování osob s ohledem na mimořádná opatření MZ bude probíhat i prostřednictvím studentů lékařských fakult, kteří posilují příslušné KHS včetně Tracking Call Center. Krajským hygienickým stanicím se nařizuje odesílat osoby s příznaky onemocnění covid-19 i osoby bez těchto příznaků, které byly v rizikovém kontaktu s osobou, která má laboratorně potvrzenou diagnózu covid-19, na odběrná místa k provedení odběru, výběr příslušného odběrného místa určí KHS dle dostupné odběrové kapacity, KHS může zajistit odběr i prostřednictvím mobilního odběrného týmu v místě pobytu osoby.

i osoby bez těchto příznaků, které byly v rizikovém kontaktu s osobou, která má laboratorně potvrzenou diagnózu covid-19, na odběrná místa k provedení odběru, výběr příslušného odběrného místa určí KHS dle dostupné odběrové kapacity, KHS může zajistit odběr i prostřednictvím mobilního odběrného týmu v místě pobytu osoby. Všem odběrným místům a mobilním odběrným týmům se nařizuje provést odběr na základě vydaných žádanek a odebrané vzorky předávat osobám provozujícím laboratoře zajišťující vyšetření vzorků na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2; KHS ve spolupráci se ZZS se nařizuje koordinovat distribuci odebraných vzorků do laboratoří na základě dostupných kapacit. KHS a CŘT může v případě naplnění kapacity laboratoří nařídit redistribuci odebraných vzorků ve spolupráci s krajskými vojenskými velitelstvími, hasičským záchranným sborem a dalšími složkami integrovaného záchranného systému.

a odebrané vzorky předávat osobám provozujícím laboratoře zajišťující vyšetření vzorků na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2; KHS ve spolupráci se ZZS se nařizuje koordinovat distribuci odebraných vzorků do laboratoří na základě dostupných kapacit. KHS a CŘT může v případě naplnění kapacity laboratoří nařídit redistribuci odebraných vzorků ve spolupráci s krajskými vojenskými velitelstvími, hasičským záchranným sborem a dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Odběrným místům se nařizuje průběžně, alespoň dvakrát denně evidovat počet provedených odběrů a informovat o své kapacitě prostřednictvím webové aplikace Covid Forms App (https://crt-covid-19-forms.army.cz).

a informovat o své kapacitě prostřednictvím webové aplikace Covid Forms App (https://crt-covid-19-forms.army.cz). Laboratořím se nařizuje průběžně, alespoň dvakrát denně, evidovat aktuální počet požadavků na vyšetření vzorků na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 prostřednictvím webové aplikace Covid Forms App (https://crt-covid-19-forms.army.cz). Laboratořím se dále nařizuje jednou denně evidovat způsobem podle věty první celkový počet všech vyšetřených vzorků za předchozí den, celkový počet všech pozitivních výsledků za předchozí den, počet vzorků indikovaných k vyšetření tím poskytovatelem zdravotních služeb, v rámci kterého laboratoř poskytuje zdravotní služby.

SARS-CoV-2 prostřednictvím webové aplikace Covid Forms App (https://crt-covid-19-forms.army.cz). Laboratořím se dále nařizuje jednou denně evidovat způsobem podle věty první celkový počet všech vyšetřených vzorků za předchozí den, celkový počet všech pozitivních výsledků za předchozí den, počet vzorků indikovaných k vyšetření tím poskytovatelem zdravotních služeb, v rámci kterého laboratoř poskytuje zdravotní služby. Všem laboratořím se povoluje přebírat pouze vzorky, které jsou schopny vyhodnotit na základě své vlastní dostupné kapacity do 48 hodin; v případě překročení kapacit se jim nařizuje informovat CŘT, který bude koordinovat přerozdělení vzorků.

na základě své vlastní dostupné kapacity do 48 hodin; v případě překročení kapacit se jim nařizuje informovat CŘT, který bude koordinovat přerozdělení vzorků. Krajským hygienickým stanicím a poskytovatelům zdravotnické záchranné služby se nařizuje průběžně se seznamovat prostřednictvím webového portálu https://chk.nakit.cz/ s kapacitou odběrných míst a laboratoří .

. Registrujícím poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje indikovat vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 a informaci o indikaci vyšetření předat místně příslušné KHS v souladu s § 62 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 1 odst. 5 vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění vyhlášky č. 244/2017 Sb., registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost následně od KHS obdrží informaci o nejdostupnějším odběrném místě.

Elektronické žádanky v prostředí NZIS

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 s účinnosti dne 26. května 2020 toto mimořádné opatření:

Všem orgánům ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., které žádají o provedení odběru vzorku za účelem vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, se nařizuje, aby pro tento účel výlučně používaly elektronickou žádanku, kterou vyplňují a odesílají v technickém prostředí Národního zdravotnického informačního systému a resortních registrů a která je dostupná na adresách: https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CUD/Overeni/Prihlaseni a

https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CUD/Zadanka

(dále jen „technické prostředí NZIS“), doplněných o specifické přístupové odkazy do technického prostředí Národního zdravotnického informačního systému a resortních registrů, které jsou rozesílány Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR na kontaktní adresy elektronické pošty orgánů ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb.. Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří žádají o provedení odběru vzorku za účelem vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, se nařizuje, aby i v případě, že používají vlastní druh žádanky, pro tento účel používali rovněž elektronickou žádanku v technickém prostředí NZIS, doplněných o specifické přístupové odkazy do technického prostředí Národního zdravotnického informačního systému a resortních registrů, které jsou rozesílány Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR na kontaktní adresy elektronické pošty poskytovatelů zdravotních služeb, uvedené v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb. Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR se nařizuje poskytnout na žádost místně příslušnému krajskému úřadu specifické přístupové odkazy jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb s místem poskytování zdravotních služeb na území daného kraje, a to za účelem provozování regionálních řešení systémů žádanek zajišťovaných pro poskytovatele zdravotních služeb v působnosti tohoto místně příslušného krajského úřadu. Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádějí odběr vzorku za účelem vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, se nařizuje, aby prováděli odběr vzorku také na základě elektronické žádanky, která byla poskytovatelem zdravotních služeb nebo orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb. žádajícím provedení vyšetření vyplněna a odeslána v technickém prostředí NZIS, doplněných o specifické přístupové odkazy do technického prostředí NZIS, které jsou rozesílány Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR na kontaktní adresy elektronické pošty poskytovatelů zdravotních služeb, uvedené v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb. Poskytovatel zdravotních služeb neodkladně potvrdí provedený odběr vzorku v technickém prostředí NZIS nebo prostřednictvím datového rozhraní zveřejněného na https://www.uzis.cz/index.php?pg=covid-19; Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádějí odběr vzorku za účelem vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, se nařizuje při odběru vzorku, jehož odběr a vyšetření není žádán prostřednictvím elektronické žádanky v technickém prostředí NZIS, aby pro takový vzorek vyplnila a odeslala elektronickou žádanku v technickém prostředí NZIS. Všem osobám provozujícím laboratoře provádějící vyšetření vzorků na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 nebo jiné infekční nemoci (dále jen „laboratoř“) se nařizuje při převzetí vzorku, jehož odběr a vyšetření není žádán prostřednictvím elektronické žádanky v technickém prostředí NZIS, aby pro takový vzorek vyplnily a odeslaly elektronickou žádanku v technickém prostředí NZIS. Všem poskytovatelům zdravotních služeb se nařizuje, aby osoba, která vstoupí do technického prostředí NZIS podle bodu 4 za účelem seznámení se s obsahem elektronické žádanky, uvedla v přihlašovacím formuláři technického prostředí NZIS svoji identifikaci (postačuje kód přidělený poskytovatelem zdravotních služeb); Všem orgánům ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., poskytovatelům zdravotních služeb a osobám provozujícím laboratoře, kteří vyplňují a odesílají elektronickou žádanku v technickém prostředí NZIS na kontrolní vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, se nařizuje, aby v žádance uvedli metodu vyšetření (např. PCR nebo RAPID test). Všem orgánům ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., poskytovatelům zdravotních služeb a osobám provozujícím laboratoře, kteří vyplňují a odesílají elektronickou žádanku v technickém prostředí NZIS na kontrolní vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 u osob, u kterých byla předchozím vyšetřením prokázána přítomnost tohoto koronaviru, se nařizuje v žádance o vyšetření uvádět, že se jedná o indikaci „Kontrolního vyšetření“. Všem osobám provozujícím laboratoř se nařizuje neodkladně potvrdit přijetí vzorku prostřednictvím API rozhraní zveřejněného na https://www.uzis.cz/index.php?pg=covid-19. Součástí potvrzení musí být i číslo žádanky získané z technického prostředí NZIS. Všem osobám provozujícím laboratoř se nařizuje, aby každý výsledek, ať už pozitivní, negativní, neprůkazný nebo nevyhodnotitelný každého provedeného vyšetření bezodkladně při jeho uvolnění z laboratoře zaznamenali v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), který je veden podle zákona č. 258/2000 Sb. Záznam se provádí výhradně prostřednictvím modulu ISIN-LABORATOŘE-COVID-19 nebo prostřednictvím dle datového rozhraní zveřejněného na https://www.uzis.cz/index.php?pg=covid-19. Součástí záznamu je i číslo žádanky získané z technického prostředí NZIS.

Organizace a provádění karantény u zdravotnických pracovníků

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 s účinností ode dne 2. září 2020 00:00 toto mimořádné opatření.

1. Všem osobám, vykonávajícím zdravotnické povolání podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zdravotnický pracovník“) se nařizuje v případě, že zjistí nebo jim bylo na základě provedeného epidemiologického šetření oznámeno, že byly v úzkém kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno onemocnění COVID-19 , (dále jen „rizikový kontakt“), aby o tom bezodkladně informovaly svého zaměstnavatele – poskytovatele zdravotních služeb.

podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zdravotnický pracovník“) se nařizuje v případě, že zjistí nebo jim bylo na základě provedeného epidemiologického šetření oznámeno, že , (dále jen „rizikový kontakt“), aby o tom – poskytovatele zdravotních služeb. 2. Všem poskytovatelům zdravotních služeb se nařizuje dodržovat tato pravidla: a) v případě, že poskytovatel zdravotních služeb zjistí, že zdravotnický pracovník, který jako jeho zaměstnanec poskytuje zdravotní služby, měl rizikový kontakt, ale nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, tak rozhodne, zda je výkon práce daným zdravotnickým pracovníkem nezbytný pro zajištění poskytování zdravotních služeb tímto poskytovatelem, b) pokud výkon práce zdravotnickým pracovníkem, který měl rizikový kontakt, není nezbytný pro zajištění poskytování zdravotních služeb tímto poskytovatelem, nebo má zdravotnický pracovník klinické příznaky onemocnění COVID-19, pak poskytovatel zdravotních služeb informuje o této skutečnosti místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, c) pokud výkon práce zdravotnickým pracovníkem, který měl rizikový kontakt, je nezbytný pro zajištění poskytování zdravotních služeb tímto poskytovatelem, pak poskytovatel zdravotních služeb a zdravotnický pracovník postupují podle bodu 4. Poskytovatel zdravotních služeb informuje o této skutečnosti místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.

se nařizuje dodržovat tato pravidla: 3. Krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy se nařizuje a) nařídit zdravotnickému pracovníkovi, o němž byla poskytovatelem zdravotních služeb oznámena skutečnost podle bodu 2 písm. b), karanténní opatření v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví stanovujícím postupy a pravidla nařizování izolace a karanténních opatření k zabránění šíření epidemie onemocnění COVID-19 (dále jen „opatření k izolaci a karanténě“), b) nařídit zdravotnickému pracovníkovi, o němž byla poskytovatelem zdravotních služeb oznámena skutečnost podle bodu 2 písm. c), karanténní opatření v souladu s opatřením k izolaci a karanténě s tím, že toto karanténní opatření umožňuje výkon práce zdravotnického pracovníka podle bodu 4, c) v případě, že zdravotnickému pracovníkovi bylo nařízeno karanténní opatření v souladu s opatřením k izolaci a karanténě a následně byla místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví oznámena poskytovatelem zdravotních služeb skutečnost podle bodu 2 písm. c), změnit karanténní opatření tak, aby umožňovalo výkon práce zdravotnického pracovníka podle bodu 4.

se nařizuje 4. Všem zdravotnickým pracovníkům , u kterých bylo postupem podle bodu 2 písm. c) rozhodnuto, že jejich výkon práce je nezbytný pro zajištění poskytování zdravotních služeb , se nařizuje dodržovat tato pravidla: zdravotnický pracovník pracuje s respirátorem třídy FFP2 bez výdechového ventilu po dobu min. 10 dnů ode dne posledního kontaktu s RT-PCR pozitivní osobou, zdravotnický pracovník používá jeden respirátor maximálně po dobu 4 hodin, zdravotnický pracovník využívá na odpočinek a stravování v zdravotnickém zařízení místnost bez přítomnosti jiné osoby, zdravotnický pracovník pracuje v takovém režimu práce, aby se minimalizoval kontakt s ostatními pracovníky a pacienty, jimž neposkytuje zdravotní služby, zdravotnický pracovník omezí pohyb ve zdravotnickém zařízení na nezbytně nutnou míru, zdravotnický pracovník průběžně sleduje svůj zdravotní stav se zaměřením na možné klinické příznaky onemocnění COVID-19. V případě výskytu klinických příznaků onemocnění COVID-19 bez prodlení přeruší výkon práce a oznámí tuto skutečnost zaměstnavateli, zdravotnický pracovník podstoupí výtěr z nosohltanu pro účely vyšetření metodou RT-PCR na SARS-CoV-2 tak, že první vyšetření bude provedeno za 4–5 dnů od rizikového kontaktu a druhé vyšetření za 10 dní od rizikového kontaktu, v případě negativního výsledku obou RT-PCR vyšetření zdravotnický pracovník může vykonávat práci bez výše uvedených omezení a karanténní opatření se ukončí, v případě pozitivního výsledku se postupuje podle opatření k izolaci a karanténě; lékař poskytující zdravotní služby v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost může po dobu nařízené izolace za dodržení podmínek izolace poskytovat zdravotní služby pouze distančním způsobem.

, u kterých bylo postupem podle bodu 2 písm. c) rozhodnuto, že jejich výkon práce je , se nařizuje dodržovat tato pravidla: 5. Všem poskytovatelům zdravotních služeb se nařizuje zajistit podmínky pro zdravotnické pracovníky, kteří měli rizikový kontakt, a jsou považováni za osoby nezbytné pro zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovatelem tak, aby tito zdravotničtí pracovníci dodržovali pravidla uvedená v bodu 4.

se nařizuje zajistit podmínky pro zdravotnické pracovníky, kteří měli rizikový kontakt, a jsou považováni za osoby nezbytné pro zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovatelem tak, aby tito zdravotničtí pracovníci dodržovali pravidla uvedená v bodu 4. 6. V případě zdravotnických pracovníků, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu k poskytovateli zdravotních služeb, např. jsou-li sami poskytovateli zdravotních služeb, použijí se uvedená pravidla obdobně.

Nařízení laboratořím ke sdělování výsledků vyšetření

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření.

S účinností ode dne 17. září 2020 se všem subjektům provozujícím laboratoře zajišťující vyšetření vzorků za pomoci RT-PCR testu na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2 nařizuje, aby vzorek vyšetřily a informovaly pacienta o výsledku vyšetření, bezodkladně, nejpozději do 48 hodin od přijetí vzorku k vyšetření, a to prostřednictvím textové zprávy na mobilní telefon nebo elektronickou poštou (e-mail), pokud pacient pro tyto účely sdělil číslo na mobilní telefon nebo adresu elektronické pošty. Pokud je pacient informován o tom, že vyšetřením byla prokázána přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2 nebo, že je výsledek vyšetření nejasný, musí mu být současně zasláno doporučení kontaktovat registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, u kterého je pacient zaregistrován, a dále informace o tom, jak má dále postupovat, aby předešel dalšímu šíření onemocnění, v případě prokázání přítomnosti nového koronaviru SARS-CoV-2 pak dodržovat izolaci, a to např. odkazem na webovou stránku, která tyto informace obsahuje.

Maximální cena testu

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo s účinností od 15. května maximální cenu testu na covid-19 pro samoplátce a správní úřady, a to ve výši maximálně 1 756 korun, a to v součtu za provedený odběr a laboratorní test.

Doporučení pro úřady

Vláda na jednání 7. září 2020 uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele nestojí člen vlády, postupovat podle Doporučení a doporučila hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům a starostům postupovat podle Doporučení.

Doporučení pro úřady k přijímání opatření proti šíření onemocnění covid-19:

S ohledem na nutnost přijímání opatření proti šíření onemocnění covid-19 vláda

doporučuje, aby, pokud jde o dodržování případných zpřísněných hygienických pravidel provozu, úřady postupovaly v souladu s mimořádnými opatřeními vydanými orgány ochrany veřejného zdraví v působnosti Ministerstva zdravotnictví, resp. Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany; doporučuje, aby úřady v závislosti na aktuální epidemiologické situaci v místě sídla úřadu přijaly tato opatření bránící vzniku a přenosu infekce mezi zaměstnanci a bránící tomu, aby případná karanténa/izolace části zaměstnanců ohrozila plnění úkolů úřadu: Vydání doporučení zaměstnancům, aby se pohybovali a pobývali v prostorách úřadů výhradně s použitím ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, s výjimkou uzavřených prostor (kanceláří), ve kterých jsou současně přítomni pouze ti zaměstnanci, kteří jsou v nich usazeni. V souvislosti s uvedeným se také doporučuje, aby úřady, je-li to možné, vybavovaly zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest a dezinfekčními prostředky, zaměstnance na pracovištích přijímajících dokumenty v listinné podobě jednorázovými ochrannými rukavicemi, pracoviště stojany pro dezinfekci rukou a prováděly zvýšená hygienická opatření v místě provozu (dezinfekce ploch, pravidelná dezinfekce klik, tlačítek výtahů, zábradlí a dalších míst, kterých se běžně dotýkají ruce včetně sdíleného počítačového a kancelářského vybavení). Omezení osobního kontaktu zaměstnanců s dalšími osobami na nezbytně nutnou úroveň, a to zejména: preferencí kontaktu v elektronické, telefonické či jiné distanční (telekonference, videokonference, chat, hlasování per rollam) formě před přímým osobním kontaktem, avšak při současném zachování možnosti osobního kontaktu s klienty/veřejností v úředních hodinách Při přímém osobním kontaktu s klienty/veřejností se doporučuje, aby úřady, je-li to možné, zajistily omezení osobního kontaktu zaměstnanců jednáním na klientských pracovištích vybavených objednávkovým systémem a přepážkou bránící přenosu infekce a vhodným upozorněním klientů/veřejnosti na nutnost uskutečňovat veškerý osobní kontakt v prostorách úřadů s použitím ochranných prostředků dýchacích cest a na vhodnost dodržování odstupu alespoň 2 metry mezi klienty/veřejností navzájem a, není-li pracoviště vybaveno přepážkou, také mezi klienty/veřejností a zaměstnanci.

se doporučuje, aby úřady, je-li to možné, zajistily omezení osobního kontaktu zaměstnanců jednáním na klientských pracovištích vybavených objednávkovým systémem a přepážkou bránící přenosu infekce a vhodným upozorněním klientů/veřejnosti na nutnost uskutečňovat veškerý osobní kontakt v prostorách úřadů s použitím ochranných prostředků dýchacích cest a na vhodnost dodržování odstupu alespoň 2 metry mezi klienty/veřejností navzájem a, není-li pracoviště vybaveno přepážkou, také mezi klienty/veřejností a zaměstnanci. Při přímém osobním kontaktu s ostatními zaměstnanci úřadu nebo se zaměstnanci jiných úřadů a orgánů veřejné moci se doporučuje, aby úřady, je-li to možné, zajistily omezení osobního kontaktu zaměstnanců jednáním na pracovištích k tomu určených, na nichž jsou dodržována zvýšená hygienická opatření, se současným doporučením co nejnižšího počtu účastníků a co nejkratší doby jednání a přijetí takových opatření, aby případná karanténa/izolace účastníků jednání následně neohrozila plnění úkolů úřadu. preferencí přijímání dokumentů v elektronické podobě před listinnou podobou, avšak při současném zachování možnosti přijímání dokumentů v listinné podobě Přijímání dokumentů v listinné podobě se doporučuje zejména prostřednictvím pracovišť podatelny a v rámci úřadů pak prostřednictvím pracovišť sekretariátů útvarů. O způsobu přijímání dokumentů doporučuje informovat vhodným způsobem na úřední desce a na internetových stránkách úřadu a ve vstupních prostorách pracovišť. Střídání oddělených skupin zaměstnanců v rámci pracoviště zohledňujících nejen zařazení zaměstnance do organizačního útvaru, ale i umístění v kancelářích a používání kuchyňských a sociálních zařízení (tak, aby jednotliví zaměstnanci mezi skupinami nepřecházeli, přičemž mezi odchodem jedné a příchodem druhé skupiny by měl být dostatečný čas na provedení dezinfekce pracoviště), při dodržení stanovené týdenní služební/pracovní doby u jednotlivých zaměstnanců, zejména za využití institutu alternativního rozvržení služební/pracovní doby,

institutu výkonu služby/práce z jiného místa. Střídání oddělených skupin zaměstnanců v rámci závodního stravování (tak, aby jednotliví zaměstnanci mezi skupinami nepřecházeli, přičemž mezi odchodem jedné a příchodem druhé skupiny by měl být dostatečný čas na provedení dezinfekce prostor, kde probíhá závodní stravování) a vytvoření podmínek pro dodržování odstupu osob alespoň 2 metry ve stravovacích prostorách. Zvýšená ochrana zaměstnanců, kteří čestně prohlásili, že spadají do rizikové skupiny obyvatelstva (fyzické osoby nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami a lidé s chronickým onemocněním, mezi které patří: chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze, porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2), farmakologicky léčený diabetes mellitus, chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza), onemocnění jater (primární nebo sekundární)). Zabránění shlukování osob a vytvoření podmínek pro dodržování odstupu osob alespoň 2 metry v prostorách úřadů. Úprava usazení zaměstnanců v kancelářích, při němž bude minimalizován osobní kontakt s dalšími osobami. Úprava umístění nábytku v prostorách úřadů.

Opatření v oblasti vězeňské služby

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, s účinností ode dne 22. června 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se Vězeňské službě České republiky nařizuje

rozhodnout ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence o dočasném omezení návštěv obviněných uskutečňovaných podle § 14 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů., odsouzených uskutečňovaných podle § 19 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, chovanců uskutečňovaných podle § 10 zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla v rámci jedné návštěvy umožněna návštěva pouze jedním návštěvníkem a v případě, že je jedním z návštěvníků osoba mladší 15 let, pak nejvýše dvěma návštěvníkům. rozhodnout ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence o povinnosti osob vstupujících do objektů věznic, vazebních věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence za účelem návštěvy vězněné osoby, podepsat prohlášení o tom, že tato osoba není podrobena karanténě, nemá příznaky respiračního infekčního onemocnění, a dále že u této osoby nebylo v období posledních 30 dní laboratorně potvrzeno onemocnění COVID-19. V případě, že u návštěvníka bylo v období posledních 30 dní laboratorně potvrzeno onemocnění COVID-19, svým podpisem stvrdí, že byl laboratorně vyšetřen metodou PCR s dvakrát po sobě jdoucími negativními výsledky vyšetření provedených v intervalu 24 až 48 hodin, rozhodnout ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence o organizačních a hygienických opatřeních vedoucích k dodržování nařízení plynoucích z tohoto mimořádného opatření, zejména povinnosti návštěvníků po dobu pobytu v objektech používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.



Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně vězněných osob, příslušníků a občanských zaměstnanců Vězeňské služby a dalších osob přicházejících do styku s vězni, a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření. S účinností ode dne 31. srpna 2020 od 00:00 hod. se Vězeňské službě České republiky nařizuje:

vydávat rozhodnutí o dočasném společném ubytování pracovně zařazených odsouzených vykonávajících trest ve věznici s ostrahou v nízkém a středním stupni zabezpečení nebo ve středním a vysokém stupni zabezpečení tak, aby bylo sníženo riziko ohrožení šíření onemocnění COVID-19 u odsouzených i personálu Vězeňské služby České republiky, s tím, že společně budou ubytováni odsouzení podle jejich zařazení na pracoviště tak, aby byli odděleně od ostatních odsouzených společně ubytováni odsouzení, kteří jsou zařazeni na pracoviště s volným pohybem mimo věznici, nestřežená pracoviště, a pracoviště nezbytná k zajištění chodu věznic a vazebních věznic, rozhodnutí podle bodu 1 vydávat po dobu do zrušení tohoto mimořádného opatření.

Ministerstvo spravedlnosti zavedlo řadu další řadu opatření týkajících se rezortu justice.

Zařazení koronaviru na seznam nakažlivých nemocí

Vláda schválila novelu nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin s tím, že na seznam nakažlivých lidských nemocí byl nově doplněn koronavirus SARS-CoV-2 ;

; to znamená, že úmyslné šíření nového koronaviru bude nově trestným činem.