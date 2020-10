TZ Moore: Končí odklad splátek úvěrů, podle odborníků může mít problémy se splácením až 1/3 dlužníků

Úvěrové moratorium umožnilo odložit splátky úvěrů sjednaných před 26. březnem. A to buď do 31. července, anebo do 31. října, tedy na období tří až šesti měsíců. Celkově si o odložení splátek zažádalo bezmála 395 tisíc subjektů, z nichž většinu tvořily fyzické osoby. Přibližně 13 % všech žádostí bylo zamítnuto, součet odložených půjček i přesto podle posledních dat převýšil 445 miliard korun . Analytici poradenské společnosti Moore Czech Republic ale odhadují, že 20 až 30 % dlužníků bude mít problém vrátit se ke splácení svých závazků.

Splátkové kalendáře i odprodeje aktiv





Fyzické osoby by při neschopnosti vrátit se k pravidelnému splácení úvěrů měly včas kontaktovat úvěrující banku a domluvit se na individuálním splátkovém kalendáři nebo refinancování úvěru . Právnické osoby, tedy firmy , by měly svou situaci vyhodnotit pragmaticky a sestavit realistický byznysový plán. „Vhodný plán by firmy měly v předstihu probrat se svými věřiteli. Mohou také zvážit možnost restrukturalizace, odprodeje některých aktiv, anebo zmenšení rozsahu produktového portfolia. To může přinést nižší úvěrovou zátěž a možnost nadechnutí se pro další období podnikání,“ vysvětluje Radovan Hauk, partner Moore Czech Republic.