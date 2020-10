Týdenní přehled (12.10.2020)

Ukazatele

Náhlé úterní oznámení, že Bílý dům ukončuje jednání o novém stimulačním plánu, v úterý podpořilo americký dolar , který ale relativně rychle opět začal znovu klesat a pohyb se na konci týdne zintenzivnil s optimismem, který na trzích zjevně vzrostl. Jen byl také pod tlakem díky pozitivnějším sentimentem. Euro kapitalizovalo situaci, a vrátilo se zpět nad 1,18 USD ; i libra si vedla dobře, a to i přes neuspokojivá ekonomická data. Kanadský dolar , který těží také z vynikajících počtů pracovních míst zveřejněných za září, v pátek ráno překročil hranici 0,76 USD

Index spotřebitelských cen (září) - Měsíční růst indexu spotřebitelských cen (CPI) byl v srpnu opět poměrně strmý s růstem o 0,4%. Slabší nárůst se očekává v září, protože proces dohánění následků jarních poklesů již probíhá. Ceny energií by měly přispívat negativním způsobem jen marginálně, pokud vůbec. Ceny plynu byly poměrně stabilní, ale sezónní očištění způsobí pokles této složky (ceny mají tendenci v září více stoupat). Očekává se, že ceny potravin dále porostou. Celkový CPI i jádrový CPI, který nezahrnuje potraviny a energii, se minulý měsíc pravděpodobně zvýšily o 0,2%. Na anualizované úrovni se bude CPI pohybovat od 1,3% do 1,4%. Jádrová inflace by měla zůstat na 1,7%.