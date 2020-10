Dynamika spotřebitelských cen polevila

Spotřebitelské ceny v září minuly náš i tržní odhad, když v meziročním vyjádření poklesly o 3,2 %, což je o dvě desetinky méně než jsme očekávali. V meziměsíčním vyjádření došlo k poklesu o 0,6 % oproti srpnové stagnaci.

Náhled do struktury inflace ukazuje, že došlo k prohloubení dezinflace.

Spotřebitelská inflace Aktuální Předchozí RB Trh ČNB v % r/r 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 v % m/m -0,6 0,0 -0,3 -0,3 - Zdroj: Raiffeisenbank, Bloomberg, ČNB

V meziročním srovnání zpomalil v sekci potravin zejména růst cen masa na 5,6 % (v srpnu 6,0 %) a ovoce na 20,6 % (v srpnu 22 %) oproti 5,0 %

v červenci

Dnešní výsledek však ukazuje, že vliv pandemie na tuzemskou spotřebitelskou inflaci je již výraznější.

Ceny přitom klesaly i v září minulého roku, což připravilo nízkou srovnávací základnu. I přesto se dostavilo snížení cenové dynamiky.Ceny položek, které ve stejném období minulého roku zdražovaly, se letos zvýšily méně. Například v oddíle vzdělávání, kde v září začátkem školního roku tradičně rostou ceny, byl letos nárůst nižší. Zatímco v září 2019 ceny ve vzdělávání meziměsíčně přidaly 3,7 %, v září 2020 jen 2,5 %. Pomaleji rostly také ceny imputovaného nájemného . Na druhé straně pak u některých položek klesly ceny výrazněji, než minulý rok. Například ceny potravin a nealkoholických nápojů letos v září poklesly o 1,2 %, zatímco v září 2019 o 0,6 %.V oddíle rekreace a kultura se dostavil pokles cen dovolených s komplexními službami meziměsíčně o 21,6 % (září 2019 o 23,6 %). V kategorii potravin se snížily zejména ceny zeleniny o 4,1 %, z toho ceny brambor klesly o 9,3 % a dostaly se tak na nejnižší hodnotu od září 2008 (13,44 Kč /kg). Ceny ovoce poklesly o 3,5 %, nealkoholických nápojů o 2,6 % a vajec o 5,2 %. Na druhé straně vzrostly ceny v kategorii alkoholické nápoje tabák , což bylo dáno zejména zvýšením cen vína o 3,5 %, piva o 2,0 % a tabákových výrobků o 0,2 %. Celkově klesly ceny zboží o 0,1 % a ceny služeb o 1,3 %. Úhrnem v srpnu meziměsíčně klesly ceny zboží o 0,2 %, zatímco ceny služeb přidaly 0,2 %.. V oddíle bydlení zmírnil meziroční růst cen nájemného z bytu na 2,0 % (v srpnu 2,6 %). Na meziroční snižování cenové hladiny v září nadále působily ceny v oddíle pošty a telekomunikace (pokles o 3,5 %). Ceny zboží úhrnem vzrostly o 3,5 % (v září 2019 o 2,0 %) a ceny služeb o 2,7 % (v září 2019 o 4,0 %).Covidový šok se v předešlých měsících ještě neprojevoval v poklesu cen. Ve směru růstu cen působily pravděpodobně také výpadky příjmů a nárůst nákladů firem z období pandemie.Navíc aktuální zhoršení pandemické situace s sebou nese další tlumící efekt na spotřebitelskou i investiční aktivitu, což by obecně mělo vést k zesílení protiinflačních vlivů. Na druhé straně je třeba neopomenout, že zhoršení domácí i zahraniční koronavirové situace by současně mohlo komplikovat dodávky ze zahraničí (například kvůli administrativním opatřením na hranicích ), což by se projevilo ve výraznější dynamice dovozních cen.Autor: David Vagenknecht, analytikTým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.