Končí odklad splátek úvěrů, podle odborníků může mít problémy se splácením až třetina dlužníků

Až 30 % všech dlužníků může mít podle analytiků poradenské společnosti Moore Czech Republic od listopadu problémy se splácením svých úvěrů. Na konci října totiž končí úvěrové moratorium pro fyzické i právnické osoby. Možnost odkladu splátek kvůli dopadům koronavirové pandemie využilo podle statistik téměř 364 tisíc lidí a 31 tisíc firem. Moratorium týkající se úvěrů, včetně hypoték, bylo k dispozici až na půl roku.

Úvěrové moratorium umožnilo odložit splátky úvěrů sjednaných před 26. březnem. A to buď do 31. července, anebo do 31. října, tedy na období tří až šesti měsíců. Celkově si o odložení splátek zažádalo bezmála 395 tisíc subjektů, z nichž většinu tvořily fyzické osoby. Přibližně 13 % všech žádostí bylo zamítnuto, součet odložených půjček i přesto podle posledních dat převýšil 445 miliard korun. Analytici poradenské společnosti Moore Czech Republic ale odhadují, že 20 až 30 % dlužníků bude mít problém vrátit se ke splácení svých závazků.

Splátkové kalendáře i odprodeje aktiv

Fyzické osoby by při neschopnosti vrátit se k pravidelnému splácení úvěrů měly včas kontaktovat úvěrující banku a domluvit se na individuálním splátkovém kalendáři nebo refinancování úvěru. Právnické osoby, tedy firmy, by měly svou situaci vyhodnotit pragmaticky a sestavit realistický byznysový plán. „Vhodný plán by firmy měly v předstihu probrat se svými věřiteli. Mohou také zvážit možnost restrukturalizace, odprodeje některých aktiv, anebo zmenšení rozsahu produktového portfolia. To může přinést nižší úvěrovou zátěž a možnost nadechnutí se pro další období podnikání,“ vysvětluje Radovan Hauk, partner Moore Czech Republic.

Schopnost splácet ovlivní vývoj nezaměstnanosti

Zvyšování neschopnosti splácet úvěry závisí i na budoucím vývoji nezaměstnanosti. „I přes nízkou míru nezaměstnanosti v uplynulých měsících lze ke konci roku očekávat její potenciální růst. Nejvíce zasažené obory jako cestovní ruch nebo gastronomie již nyní zaznamenávají stoupající počet nezaměstnaných. V návaznosti na to předpokládáme i celkový pokles příjmů dlužníků, a to jak z řad občanů, tak i firem,“ říká Radovan Hauk.

Více volných pracovních míst, než jaké je množství nezaměstnaných osob, se aktuálně nachází v šesti ze čtrnácti českých krajů. Konkrétně se jedná o Prahu, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Královéhradecký a Pardubický kraj. A zatímco Praha se potýká s nárůstem počtu nezaměstnaných v oblasti cestovního ruchu a gastronomie, některé regiony závislé na lokálním turismu naopak hlásí nedostatek pracovních sil.