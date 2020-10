Rozbřesk: Efekt restartu ekonomiky už vyprchal, karanténní šrouby se v ČR utahují dále

Ani další várka nových dat z české ekonomiky nevyznívá příliš optimisticky. Maloobchod sice zaznamenal nárůst, nicméně spíše jen symbolický. Oproti červenci se tak tržby tentokrát zvýšily jen o 0,3 %, ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 2,1 %.

Pokud srovnáme úroveň nákupů s předcovidovým vývojem, tak čeští spotřebitelé v srpnu utráceli zhruba stejně jako na začátku roku. Ukazuje se, že poté, co po uvolnění zrealizovali odloženou poptávku, chuť výrazněji utrácet opadá. Je to vlastně i logické vzhledem k obavám z dalšího vývoje ekonomiky i jejich finanční situace, stejně jako s ohledem na výrazné přibrzdění růstu příjmů. Růst mezd je silně zbrzděný, a tak nárůst disponibilního důchodu obstarávají především zvýšené sociální dávky. To není zrovna kombinace, která by nahrávala návratu dřívějšího spotřebitelského chování.



Optimismu včera nepřidaly ani srpnové statistiky služeb. I v tomto případě byl růst tržeb spíše jen kosmetický (po očištění o sezónnost a kalendářní vlivy), což i v tomto případě dává tušit, že efekt rozvolnění už v podstatě vyprchal. Meziměsíčně se tak reálné tržby služeb zvýšily o půl procenta, meziročně však dotčené firmy inkasovaly o zhruba 11 % méně. Situace je však u jednotlivých typů služeb extrémně rozdílná. Na jedné straně tu vidíme poštovní a kurýrní služby, jejichž expanze jde ruku v ruce s rozvojem internetových obchodů nebo snaze zákazníků sociálně se distancovat, na straně druhé stojí až tragické výkony cestovních kanceláří a agentur, které i v srpnu přežívaly s extrémním 85% výpadkem tržeb. Jen o něco málo zle na tom byla letecká doprava (meziročně -73,4 %) nebo ubytování (-44 %). Zatímco hotely zůstávaly celkově silně nevytížené, do restaurací se zákazníci přece jen vraceli rychleji a jejich meziroční „ztráta“ tržeb tak poklesla už jen na 14 %.



I když výsledky služeb tentokrát nebyly, stejně jako v případě průmyslu , nijak oslnivé, jsou výrazně lepší než ve tragickém druhém čtvrtletí. Proto se dá očekávat, že se restart významné části služeb sám o sobě silně odrazí na výsledku HDP za třetí kvartál, jehož odhad bude zveřejněn už na konci tohoto měsíce. Jak ovšem ukazují další průběžné výsledky i nejnovější měkká data, další silné vzedmutí, a tak i umazání předchozích ztrát hned tak následovat nebude. Spíše naopak, když vezmeme v úvahu nové restrikce, které začínají platit od dnešního dne. Přitom nejde jen o samotná omezení, ale i o pravděpodobnou změnu chování spotřebitelů a firem, která bude následovat. Ale o tom někdy příště.Další expanze koronavirové nákazy , která zhoršuje ekonomické vyhlídky země, se negativně promítá i do vývoje kurzu koruny Česká měna tak v průběhu včerejšího odpoledne dále oslabila a dostala se až za metu 27,15 EUR/CZK . Slabší koruna současně automaticky uvolňuje měnové podmínky, což by se v dané fázi mohlo zamlouvat i ČNB , která tak může ponechat svoji hlavní úrokovou sazbu dál beze změny. Vzhledem ke krátkodobému výhledu pandemické situace není pravděpodobné, že by se trend koruny mohl v nejbližší době obrátit.Ministerstvo financí získalo na dluhopisovém trhu dalších více než pět miliard korun při prodeji dluhopisů se splatností jedenáct a dvacet let. Poptávka byla ve srovnání s nabídkou dvojnásobná, výnos ve srovnání s předchozími emisemi mírně vyšší. Od začátku roku už MF na trhu prodalo střednědobé a dlouhodobé dluhopisy za více než 450 mld. korun Eurodolar včera ignoroval jak pokračující debatu v americkém Kongresu ohledně dalšího fiskálního balíku, tak nová data z amerického trhu práce a stagnoval pod úrovní 1,18.Jestliže na eurodolaru vládne nuda, tak zajímavé je naopak aktuální zpevňování čínského juanu, který se dostal v paritě s dolarem na 18měsíční maxima. Juan posiluje v reakci na silná čínská data, která potvrzují pokračující oživení čínské ekonomiky (viz dnes zveřejnění index PMI ve službách), jež na rozdíl od ostatních není zasažena II. vlnou.Závěrem zmiňme forint, který včera zpevnil a zdá se, že získává ztracenou sebedůvěru. K té mu dopomohlo nepochybně nedávné zvýšení jednotýdenní sazby MNB (která včera zůstala nezměněna) a nečekaný pokles inflace (o 0,5procentního bodu), což obojí implikuje vyšší reálné úrokové sazby Cena ropy včera rostla o 3,7 %, když ji ovlivňovala omezení spojená s hurikány v Mexickém zálivu a komentáře kartelu OPEC k dlouhodobé poptávce po černém zlatu