Hypotéka s minimální mzdou – jak ji získat?

Od července 2020 sice došlo k uvolnění podmínek kladených na příjmy žadatele o hypotéku, ani to však neznamená, že by banky detailně nezkoumaly finanční situaci potenciálních klientů. Na druhou stranu není vyloučeno ani to, že hypotéku získá žadatel s minimální mzdou, tj. 14 600 Kč měsíčně.

V první řadě, banky budou zkoumat zdroj a stabilitu těchto příjmů, tj.

- Jestli příjem pochází ze zaměstnaneckého poměru. Pokud ano, jestli je pracovní smlouva uzavřena na dobu určitou či neurčitou.

- Jestli je výše tohoto příjmu stálá v čase, což si banky zjišťují tím, že si zaměstnavatelem nechají potvrdit příjmy za 3 až 12 předchozích měsíců.

Dále, banky zajímá, jaké má žadatel o hypotéku výdaje. At už se jedná o jeho životní minimum či životní minimum nezaopatřených dětí (viz zde) či výši splátek stávajících úvěrů. Všeobecně platí, že ani vysoké příjmy negarantují získání hypotéky v případě, kdy je žadatel předlužen a zároveň, i s nízkými příjmy lze získat hypotéku, pokud žadatel nemá vysoké měsíční splátky stávajících úvěrů. Tyto informace si banky zjišťují, nařizuje jim to zákon, v bankovním registru klientských informací, který obsahuje tyto údaje:

- přehled aktuálně čerpaných úvěrů,

- původní výše a aktuální nesplacená výše čerpaných úvěrů,

- výše pravidelných měsíčních splátek,

- informace o opožděných či dlužných splátkách.

Velmi složité je získat hypotéku v případě, kdy žadatel má potíže se splácením svých stávajících závazků, de facto „stopkou“ je situace, kdy se žadatel dopouštěl opožděných splátek v uplynulých 12 měsících.

Dnes už není tak zásadní, jestli o hypotéku žádá jediný člověk či více osob, tj. všeobecně není problém získat hypotéku jako jediná osoba. Pokud vám ale banka odmítne dát hypotéku z důvodu nízkých příjmů, může být řešením přistoupení další osoby k žádosti o úvěr, ať už rodičů, zaopatřených dětí, sourozenců, partnera apod. V tomto případě, banky zkoumají příjmy a výdaje žadatelů jako celku. Zvýšení šancí na schválení hypotéky samozřejmě pomůže, pokud tyto další osoby budou mít dostatečné a stabilní příjmy a zároveň se v minulosti nedopouštěli opožděného splácení svých stávajících úvěrů.

Důležitým faktem je, že tito další žadatelé nemusí být součástí úvěrové smlouvy po celou dobu splatnosti úvěru, ale lze je vyvázat v době, kdy již disponujete takovými příjmy, které vám umožňují splácení úvěru. Na konci fixace úrokové sazby je tato změna (odejmutí žadatele) zdarma, v průběhu fixace úrokové sazby za poplatek (zpravidla částka kolem 5 000 Kč).