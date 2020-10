Koruna a česká ekonomika před (ne)uzavřením?

Koruna má za sebou poprázdninové vystřízlivění, vinou kterého se posunula nad hranici 27,00 za euro. K posunu přispěl nejen pokles tržních sazeb spojený s oslabením letních sázek na to, že by ČNB mohla zvedat úroky mnohem dříve, než uváděla předchozí prognóza, ale také zhoršení tržního sentimentu u rizikových měn. O něco později se k tomu přidala „lokální“ nervozita spojená s opatřeními proti šíření koronaviru.

Od začátku října se korunový trh proti euru stabilizoval ve zhruba třicetihaléřovém pásmu. Sice jsme během minulého týdne byli svědky dvou prolomení hranice 27,00 za euro, za čímž stál mírný odraz tržních sazeb, ve výsledku šlo však pouze o krátkodobé záležitosti. Domácí měně brání v posílení koronavirová nejistota. Například označení České republiky za nové pandemické epicentrum, které přišlo od agentury Bloomberg, jen umocňuje strach z opakování březnového scénáře uzavření ekonomiky.

Strach je to oprávněný. Nijak nezlepšující se koronavirová situace opravdu hrozí tím, že by se česká ekonomika mohla opětovně ponořit do celoplošného lockdownu (Izrael budiž příkladem), což by bylo ekonomicky devastující.

Vzhledem k již tak dost křehké povaze ekonomické obnovy, ať už čistě domácí, tak té navázané na zahraničí, nešlo by o stav, který by se obešel bez odpovědi ze strany nositelů hospodářské politiky. Došlo by tak patrně na obavy členů bankovní rady ČNB Tomáše Holuba a Marka Mory, kteří, jak ukázal zápis ze zářijového zasedání centrální banky, jsou znepokojeni tím, že poslední vývoj pandemie navyšuje pravděpodobnost další akomodace měnové politiky, a to včetně možnosti použití nekonvenčních nástrojů. Pokud by tato pravděpodobnost ještě více vzrostla, odpovídal by tomu i kurz koruny pohybující se směrem k hranici 28,00 za euro.

Je tedy jasné, že koronavirová situace v kombinaci s opatřeními bude v příštích dnech hlavním určovatelem dalšího směru koruny. Rizika tak zůstávají nakloněna k možnému oslabení, přičemž prim hrají právě domácí faktory.

Svůj vliv mohou mít i ty zahraniční, například ve spojení s blížícími se americkými prezidentskými volbami. Pokud bychom se zaměřili na rizikové měny rozvojových trhů, je patrné, že tento koš začíná pozvolna zaceňovat možnost výhry demokratického kandidáta Bidena. Projevuje se to především na straně sílícího mexického pesa proti dolaru a naopak oslabujícího ruského rublu. V případě koruny, která od konce září vykázala proti zeleným bankovkám v rámci regionu nejmenší posun, bychom se v souvislosti s nadcházejícími volbami výraznějších pohybů dočkat neměli. Jednak není geopoliticky zasažena, ale především je stále ve spárech koronaviru, který jí nedovolí posílit. Patrně by tomu bylo i tehdy, pokud bychom se dočkali citelnějšího posílení procyklických měn, na které ale podle nás v nejbližších dnech nedoje.

Co nás tedy čeká? Ve zkratce řečeno, dokud se česká koronavirová situace neuklidní, na výraznější posílení koruny směrem pod hranici 27,00 za euro můžeme zapomenout. Zatím tak můžeme jen doufat, že nebude potřeba, aby nová anti-covidová opatření nevedla k obdobnému uzavření ekonomiky, jako tomu bylo v březnu.

Text byl původně napsán pro rubriku Big Expert serveru Kurzy.cz

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1821 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 93,05 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1720 do 1,1874 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 27,03 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 27,04 až 27,17 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,88 až 23,08 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokoupravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. odpovědnost.