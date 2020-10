Tento týden nabídne dividendy od ConocoPhillips, AbbVie, Foot Locker a spousty dalších

Na Wall Street již zítra vypukne na plné obrátky letošní poslední výsledková sezóna. Tradičně budou se svými reporty nejprve převažovat přední finanční korporace, když lze v týdnu zmínit giganty BlackRock, Citigroup, JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs či Wells Fargo. Dojde však i na čísla od firem z jiných segmentů, když reportovat bude také například UnitedHealth, Johnson & Johnson, Honeywell či Schlumberger. Z hlediska dividend bude týden rovněž poměrně živý. Rozhodný den pro nárok na firemní požitek totiž stanovily téměř tři stovky společností. Za daným počtem nicméně stojí velké množství fondů, ať už například od investičních skupin BlackRock, Invesco či Nuveen.

K vypořádání na akciovém trhu v USA dochází obdobně jako na pražské burze druhý pracovní den po obchodu (tzv. T+2). Z hlediska nároku rozhodného dne pro nárok na dividendu se nicméně tradičně sleduje především tzv. ex-date. Jinými slovy první obchodní den, kdy se již akcie obchodují bez nároku na dividendu. Nakoupit akcie s nárokem na dividendu se tedy musí nejpozději den před „ex-date“.

Ze známých velkých firem lze z hlediska výše dividendového výnosu za vítěze týdne stanovit ve zdravotnickém sektoru působící AbbVie (ABBV). Akcionáři se opět dočkají vlastně i v absolutních číslech výrazných 1,18 USD. Dividendový výnos u titulu aktuálně překračuje 5 %. Zmínit lze zároveň konkurenční akcie Abbott Laboratories (ABT), když firma nicméně rozděluje podstatně méně výrazných 0,36 USD a také dividendový výnos lze indikativně stanovit jen na zhruba 1,4 %. Obě firmy shodně stanovily ex-date na středu 14. října, naposledy se tak s aktuálním nárokem budou obchodovat zítra.

O den déle se s nárokem budou obchodovat akcie Foot Locker (FL). Rovněž i u nás působící řetězec se sportovní obuví a oblečením zasáhl těžce vývoj spojený s koronavirem. Zatímco ještě na jaře tohoto roku firma akcionáře potěšila vlastně pravidelným každoročním navýšením dividendy, v létě už v létě už čtvrtletní dividendu vůbec nevyplatila. Nyní se akcionáři dočkají alespoň 0,15 USD, zatímco v dubnu to bylo 0,40 USD.

Skokovým 100 % navýšením čtvrtletní dividendy se naopak může pochlubit stavař Lennar (LEN). Akcionáři se totiž nyní dočkají dividendy již 0,25 USD.

Již od roku 1928, kdy se stal veřejně obchodovatelnou společností, se může nepřerušenou výplatou dividendy pochlubit potravinářský gigant Hormel Foods (HRL). Její výše v první polovině této dekády nicméně také doznala značné volatility, v posledních letech má již ale zase stoupající úroveň. Zatímco například loni firma vyplácela čtvrtletně 0,21 USD, letos akcionáři dostávají 0,2325 USD. Vzhledem k ceně titulu nicméně dividendový výnos aktuálně dosahuje sotva 2 %.

Stejně jako posledně zmiňovaná společnost, má na pátek 16. října stanoven ex-date také ConocoPhillips (COP). Ropný titul tradičně nabízí na Wall Street vlastně nadprůměrný dividendový výnos, který se aktuálně blíží 5 %. Akcionáři se mezikvartálně dočkají o cent vyšší dividendy, tedy 0,43 USD.

V níže uvedeném týdenním přehledu lze tradičně nalézt také tituly s dvouciferným dividendovým výnosem. Zmínit možno například z ropného sektoru akcie MV Oil Trust (MVO), které nicméně letos zažívají divoký kurzový a právě i dividendový vývoj. Dividendový výnos je tak hodně indikativní, resp. vlastně nejednoznačný. Firma totiž v minulém čtvrtletí dividendu vůbec nevyplatila. Nyní navíc rozdělí necelých 0,10 USD, zatímco na jaře to bylo více než dvojnásobek. Pokud by však již firma aktuální dividendu do budoucna ustálila, šlo by tak nyní hovořit o více než 13 % dividendovém výnosu.

K vyhledávání v níže uvedeném přehledu doporučujeme příp. využít klávesovou zkratku Ctrl+F.

Poznámka: dividendový výnos (na roční bázi) uveden ve vztahu ke kurzu titulu k 9.10.; datum uveden ve formátu mm/dd/rrrr či mm.dd.rrrr; zdroj dat marketbeat.com

Jako každý týden závěrem snad jen zopakovat, že akcionáři se od většiny výše uvedených firem dané dividendy dočkají obvykle do 2 týdnů po rozhodném dnu. Výše uvedená data je nutné brát jako orientační, resp. doporučujeme si je v případě „obchodování“ aktuálně ověřit u svého obchodníka s cennými papíry.