Vysoké poplatky na Ethereu zajistily zajímavé výnosy pro těžaře

Hype světa decentralizovaných financí a celková obliba Etherea způsobily v září enormní růst transakčních poplatků. To ale, jak ukazují nejnovější data, muselo udělat radost spoustě těžařům, kteří si odnesly velice zajímavé obnosy jen v poplatcích.

450 000 ETH jen v poplatcích

Popisuje tak analytický nástroj Glassnode, podle kterého výnosy těžařů v září opravdu rapidně rostly, a to i přes to, že samotná cena etherů nijak zvlášť nerostla. Těžaři si tak odnesli v poplatcích přibližně 450 089 ETH (v přepočtu cca 168 700 000 USD), což představuje růst o 39 % oproti měsíci minulému. V srpnu si totiž těžaři na poplatcích přišli jen na přibližně 113 000 000 USD.

Zajímavé je i srovnání s těžbou Bitcoinu, kdy si těžaři BTC za září odnesli v poplatcích jen přibližně 26 000 000 USD. To je dokonce ještě téměř 50% propad od srpna, kdy na poplatcích získali 39 000 000 USD. Podle dat z mining poolu F2Pool by těžba Etherea měla být až třikrát výnosnější než těžba Bitcoinu. Samozřejmě zde jde ale o mnohem více faktorů, a tak není možné tuto statistiku takto generalizovat. Na opravdu vysoké zajímavosti těžby Etherea to však nic nemění.





DeFi jako spouštěč růstu

Za růst poplatků a obliby pak Ethereum vděčí zejména trendu decentralizovaných financí. Hype tohoto sektoru, který svých současných maxim dosáhl v září, tak způsobil vysoký zájem o provádění transakcí na Ethereu. Jednoduše totiž naprostá většina projektů z tohoto sektoru využívá právě blockchainu Etherea. S vyšším zájmem tak samozřejmě vzrostly i poplatky za jednotlivé transakce.

Díky tomu je i jednoduše větší zájem o ethery samotné, které zde musí uživatelé světa DeFi využívat přinejmenším jako gas pro placení transakčních poplatků. Mimo to pak ethereum společně s bitcoinem představují nejjednodušší možnost, jak dané DeFi tokeny nakoupit. Proto Ethereum překonalo Bitcoin i z pohledu růstu ceny.