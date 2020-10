ČSÚ, výsledky voleb do Senátu: Voliči proměnili složení třetiny Senátu

Ve druhém kole senátních voleb přišli voliči do volebních místností v celkem 26 senátních obvodech. Ve volebním obvodu 33 – Děčín již druhé kolo neproběhlo, voliči zde nového senátora vybrali již v prvním kole.

Volební účast dosáhla ve druhém kole senátních voleb 16,74 %, v prvním kole voleb přišlo k senátním volbám 36,74 % voličů. Před dvěma lety přitom zájem o senátní volby projevilo v prvním kole 42,26 % voličů, v kole druhém pak 16,49 %.

Nejmenší počet hlasů potřebných k zisku senátorského mandátu byl 3 412 ve volebním obvodu 75 – Karviná.

Nejtěsnějším rozdílem hlasů skončily senátní volby ve volebním obvodu 57 – Vyškov. Rozdíl mezi vítězem a poraženým zde činil 27 hlasů. Nejtěsnější rozdíl mezi kandidáty před druhým kolem senátních voleb byl ve volebním obvodě č. 72 – Ostrava-město a činil 59 hlasů.

Průměrný věk nově zvolených senátorů a senátorek je 54,7 let. „Nejmladší zvolené senátorce je 40 let a je tak historicky 12. zákonodárcem, který byl v tomto věku do horní komory Parlamentu zvolen. Nejstaršímu zvolenému senátorovi je 69 let. Do senátorských lavic voliči vyslali celkem 23 mužů a 4 ženy,“ říká Eva Krumpová, 1. místopředsedkyně Českého statistického úřadu.

V senátních volbách usilovalo o hlasy voličů ve 27 obvodech celkem 235 kandidátů, což je o jednoho méně než před dvěma lety. Téměř 84 % kandidátů tvořili muži, přes 16 % ženy. Průměrný věk uchazečů o Senát byl téměř 56 let.

Nejvyšší volební účast byla zaznamenána v obci Kuřimany ve volebním obvodu 12 – Strakonice, kde k volbám přišlo 70 % voličů. Nejmenší zájem projevili voliči v obci Hynčice ve volebním obvodu 39 – Trutnov, kde se volební účast zastavila na 1,37 %. Poslední okrsek byl zpracován v sobotu v 16.48.

V pondělí ráno výsledky hlasování projedná Státní volební komise. Po jejich schválení budou uveřejněny ve Sbírce zákonů.

