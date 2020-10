Krátkodobé obchodování? Je to na vás!

Krátkodobé obchodování na burze láká. Kdo by čekal na chabých pár procent výnosu za rok a vydržel to po dlouhá léta, no ne?!

Všichni máme zodpovědnost za své peníze. Kdo chce sledovat dění na trhu 24 hodin denně a vychytávat jednotlivé pohyby cen aktiv, tak to zkrátka bude dělat, dokud bude mít peníze na roztáčení. Někomu to vyjde a pohádkově rychle zbohatne, statisticky výrazně významnější část "gamblerské" populace ale dlouhodoběji zisků dosahovat nebude.

"Je to na vás. Neměli byste měnit názor na investice ve svém portfoliu na základě toho, co se ten který den děje na trzích. Dnešní ceny aktiv nesmí určovat vaše pocity ohledně zítřejších výnosů," varuje krátkodobé tradery a spekulanty investiční manažer a blogger Joshua Brown ze společnosti Ritholtz Wealth Management.

Zodpovědnost za to, že se nenecháte zviklat aktuálním děním, z vás nikdo nesejme. Zůstane s vámi po celý investorský život. "Není to jako vakcína, kterou stačí aplikovat jednou. Pilulku zodpovědnosti musíte spolknout každé ráno, někdy si pak navíc večer zobnout ještě jednu," píše Brown. "Naštěstí to máte ve svých rukou. A nejde jen o kontrolu vlastního chování, ale i prostředí, ve kterém se pohybujete."

Kladení důrazu na každodenní komentáře ve finančních médiích (a že jich je!) se v tomto přirovnání rovná polykání jedu. Každý den je jiný, po prudkém výprodeji může přijít stejně strmý růst a nic není tak staré jako včerejší zprávy. Černé scénáře jsou samozřejmě vždy ve hře, historie ale ukazuje, že na ně dochází opravdu jen výjimečně.