Ošetřovné při karanténě bude mít prodlouženou dobu výplaty. Z 30.000 Kč hrubého dostanete za 14 dní 7.462 Kč.

Vláda na svém mimořádném zasedání projednala úpravu ošetřovného (tzv. krizové ošetřovné), a to v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací. Vláda se usnesla, že požádá o projednání návrhu v Parlamentu ČR ve zrychleném řízení ve stavu legislativní nouze a pak jej musí podepsat ještě prezident.

Dle slov ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) reaguje návrh úpravy ošetřovného na krizovou situaci, kdy by stát zavřel školy 1. stupně základních škol, mateřské školky a další zařízení. „Pokud by školy měly být – nedejbože – zavřené dlouhodobě, budeme výši ošetřovného řešit stejně jako na jaře a budu chtít navýšení. Rodiče, kteří zůstanou doma s dětmi kvůli zavřené škole nebo školce, nemůžeme nechat v nejistotě, že zůstanou bez příjmu,“ říká ministryně Maláčová.

V takové krizové situaci (uzavření škol, školek a některých sociálních zařízení) by rodiče namísto dosavadních 9 dnů mohli dostávat ošetřovné po celou dobu mimořádného protiepidemiologického opatření, kdy děti nemohou do školy či školky.

Kromě péče o děti do 10 let by v krizové situaci mohly čerpat ošetřovné také osoby:



pečující o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (všechny stupně postižení) bez omezení věku,

pečující o seniory či zdravotně postižené blízké kvůli uzavřenému stacionáři či obdobného zařízení,

pečující o děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízené karantény v rodině.

Ministryně Jana Maláčová dále uvedla, že se jí v této chvíli nepodařilo vyjednat zvýšení věkové hranice pro nárok na ošetřovné z 10 na 13 let věku dítěte, jak tomu bylo na jaře. S vyjímkou dětí se zdravotním postižením se tedy věková hranice zvyšovat nebude. Co se týká výše krizového ošetřovného, je stanoveno na současných 60% výpočtového základu a pokud by došlo k delšímu uzavření škol 1. stupně, mateřských škol a dalších institucí, situace by se vyhodnotila a je možné, že by došlo k úpravě výše ošetřovného, podobně jako na jaře.

Pro výplatu ošetřovného se nebude vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce. Nárok na ošetřovné by po dobu mimořádných opatření měly i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, jestliže je za ně odváděno sociální pojištění.

Krizové ošetřovné se tedy netýká dětí na 2. stupni ZŠ, které se již nyní či od příštího týdne učí distančním způsobem s vyjímkou dětí, které mají zdravotní postižení.

Dle vyjádření MPSV mají navrhované změny platit po celou dobu mimořádných opatření, nejdéle však do 30.6.2021. Návrh musí ještě projít legislativním procesem, ale jelikož je ošetřovné vypláceno zpětně, je (dle MPSV) možné vše stihnout.