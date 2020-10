Technická analýza bitcoinu

Ve veřejných videích jsme dával 40% šanci na růst ceny bitcoinu a 60% šanci na pokles bitcoinu. Vzhledem k objemům medvědích obchodníků byl pokles ceny bitcoinu velmi pravděpodobný. Nyní je ovšem všechno jinak a bitcoin dokázal eliminovat témeř celý sestřel ze začátku září a mé předchozí negativní analýzy už neplatí. Co nyní očekávám od bitcoinu?

Návrat bitcoinu mezi 11 600 - 11 800 USD

Již víme, že aktiva na finančních trzích respektují určité oblasti. Pokud v historii danou oblast projel bitcoin jako nůž máslem, tak pravděpodobně se to stane i v budoucnu. Po průrazu vyznačeného trianglu a průrazu rezistence na 11 200 USD očekávám, že se tato cena stane supportem, který si připraví pohyb až právě k bodu kontroly kolem 11 700 USD s možným přestřelem až k rezistenci 12 000 USD a odrazu zpět do oblasti kontroly.

Pokračování primárního trendu

Celé dva měsíce při korekci bitcoinu se řešilo, zda skončil primární trend na bitcoinu a začne nový s poklesem až třeba k 6 - 9 000 USD. Ovšem bitcoin ukázal, že se vrátí k poslednímu swingu a pravděpodobně před návratem k těmto úrovním si střihne ještě nové high trendu. I přestože bitcoin může pokračovat nyní v trendu a emočně přestřelit třeba k těm 13 - 14 000 USD, jsem stále zastáncem otestování spodních gapů pod 9 000 USD ve středním období. Bude velmi záležet i na korelaci indexů, které také zastavily svoji korekci.

Revalidace scénáře bitcoinu

Trading není černobílý, a proto ti ukážu i negativní scénář. Pokud bitcoin bude vykazovat nízké objemy růstu, tak si to medvědí hráči naberou a srazí cenu pod 11 200 USD. Pokud se tak stane, bude hrozit fatální výplach trhu a velcí hráči jen prodloužili čas větší korekce na trzích.

Nasdaq proráží lokální konsolidaci

V našich produktech jsme pečlivě sledovali korelaci právě s Nasdaqem a již dva dny zpět jsem avizoval zřejmé proražení konsolidace vzhůru. Nyní míří cena na 11 900 USD rezistenci a z toho důvodu by právě bitcoin měl dojet těch 11 800 USD. Pokud Nasdaq překoná ihned rezistenci, bitcoin poletí právě až na 12 000 USD. Nasdaq nyní vypadá na nové ATH s cílem 13 - 14 000 USD a dokonce možný úprk v exponenciální křivce. To by právě mělo obrovský vliv na cenu bitcoinu, který by měl trefovat přibližně podobné ceny.

Závěr analýzy

Akciové trhy právě překonaly další možný velký sešup dolů a to má vliv na všechna globální aktiva, neboť se rapidně snížil strach na trzích. Bitcoin tedy může nyní ukázat svoji sílu. Jsem zastáncem nyní toho, že bitcoin po překonání trianglu má otevřené dveře poměrně vysoko a naopak od altcoinů očekávám nyní spíše stagnaci a růst dominance bitcoinu aneb vysávání altcoinů. Revalidace scénáře by byla, pokud bitcoin uzavře pod 11 200 USD, pak by hrozilo proražení silné trendové přímky a začal bych bitcoin opět hedgovat.