Koronavirus: opatření v Argentině (9.10.2020)

10.06.2020 / 09:15 | Aktualizováno: 09.10.2020 / 19:35

Velvyslanectví ČR v Buenos Aires informuje, především pro účely návratu českých občanů z Argentiny, o situaci v zemi a opatřeních místních orgánů v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru a onemocnění COVID-19.

NEUSTÁLE AKTUALIZOVÁNO!

Výzva: Velvyslanectví ČR v Buenos Aires pro registrační účely průběžně shromažďuje údaje českých občanů, kteří se chtějí navrátit do ČR a nedaří se jim sehnat let. Pokud mezi ně patříte a dosud jste nám údaje neposkytli, bezodkladně volejte na jednu z níže uvedených nouzových linek nepřetržité konzulární pohotovosti.

Dále vyzýváme české občany v Argentině, aby se bezodkladně registrovali v systému DROZD.

S účinností od 11.5.2020 již neplatí povinnost předem oznámit datum a způsob repatriace vyplněním online formuláře MZV ČR. Dále pozbývá platnost zákaz nevyužívat po překročení státní hranice ČR při cestě do místa bydliště veřejnou hromadnou dopravu a taxislužbu.

Prosíme, abyste věnovali pozornost informacím o pravidlech pro vstup na území ČR a karanténních opatřeních. Ucelenou informaci naleznete níže ve dvou přílohách: v ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a v tabulce, která zobrazuje kdo a za jakých podmínek může vstoupit na území ČR.

Osoby vstupující na území ČR mají i nadále povinnost (kromě výjimek) předložit při vstupu na území potvrzení o negativním RT-PCR testu na COVID-19 nebo nahlásit svůj vstup krajské hygienické stanici, která rozhodne o karanténním opatření. S platností od 1.5.2020 lze do 72 hodin od vstupu na území také předložit krajské hygienické stanici potvrzení o negativním PCR testu absolvovaném na území.

Informaci o odběrových místech, kde si můžete nechat udělat test, i když nemáte příznaky ani doporučení či žádanku od lékaře, naleznete zde.

Od 21.9.2020 platí povinnost vyplnit příjezdový formulář (viz příloha níže), a sice pro všechny osoby, které přicestují na území ČR ze zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy COVID-19.

V případě potřeby se na nás obraťte e-mailem na buenosaires@embassy.mzv.cz nebo kontaktujte nepřetržité linky konzulární pohotovosti Velvyslanectví ČR v Buenos Aires: +54 9 11 4189 4152 a +54 9 11 4187 4195.

ARGENTINA:

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČR:

Bylo ukončeno omezení vycestovat z ČR. Doporučujeme sledovat rozcestník informací k cestování do zahraničí.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ ARGENTINY A TRANZIT:

Turisté nemohou do Argentiny přicestovat. Vstoupit do země mohou pouze občané s argentinským občanstvím nebo pobytem, a dále osoby podléhající výjimce (např. disponující vízem nebo zvláštním povolením z humanitárních důvodů). Tranzit možný je. Ve výjimečném případě vstupu je nutno online vyplnit elektronické čestné prohlášení, a to nejdříve 48 hodin před vstupem. Za nezletilé vyplní čestné prohlášení jejich zákonný zástupce (rodič).

3. DOPRAVA:

Vnitrostátní:

Zrušena je vnitrostátní letecká, vlaková a dálková autobusová doprava. Výjimkou jsou speciální spoje. Doporučujeme sledovat průběžně vypravované vnitrostátní speciály Aerolíneas Argentinas (na konci v kategorii "Doméstico").

Osobní doprava však s výjimkami funguje. Uvnitř Argentiny lze cestovat soukromou dopravou, tedy vozy taxi nebo auty a mikrobusy soukromých dopravních společností. Toto doporučujeme využít a přesunout se do hlavního města co nejrychleji. Velvyslanectví shromažďuje údaje firem, které tuto službu poskytují, obraťte se proto na nás. Upozorňujeme, že předem je nutno vyřídit s dostatečným předstihem povolení k takové cestě. Opět kontaktujte nás - vystavíme Vám potvrzení a vyřídíme na MZV Argentiny autorizaci k uskutečnění cesty.

Uzavřeny jsou hranice některých argentinských provincií: Ohňová země, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Mendoza, Misiones, Salta, Jujuy, La Pampa. Toto výrazně komplikuje dopravu uvnitř země, tedy zejména možnost přesunout se do hlavního města za účelem odletu. Opatření jsou v autonomní kompetenci jednotlivých provincií a liší se; aktuálně je nepřehledné, zda-li ten který region připouští výjimky a jaké to jsou. Opět však k zahraničním turistům je většinou přistupováno shovívavě. Vždy je však třeba potvrzení od ambasády.

Ubytování: Setkáváme se s problémy s ubytováním, tj. turisté jsou vykazováni z aktuálních ubytovacích zařízení, anebo nemohou ubytování nalézt. V takovém případě se na nás opět bezodkladně obraťte. Velvyslanectví vyjednalo s argentinskými úřady způsob, jak situaci řešit v případě neochoty ubytovacích zařízení spolupracovat. Rovněž Vám v případě potřeby poskytneme seznam hotelů v Buenos Aires, které jsou prověřeny a víme o nich bezpečně, že zahraniční turisty přijímají.

Ven z Argentiny:

Jsou zrušeny standardní komerční lety; vyjednávají se speciální spoje (zejména do Madridu, Paříže a Amsterdamu), kterých je v současné době dostatek a kupují se již standardně na internetu. Sledujte zejména webové stránky společností Aerolíneas Argentinas, Iberia, Air France a KLM.

VÝZVA! Speciály jiných zemí EU jsou organizovány průběžně. Vyzýváme české občany, aby se snažili, s naší pomocí, neprodleně přesunout do Buenos Aires. Tyto speciální lety doporučujeme maximálně využít - jedná se o ideální a cenově výhodnou možnost, jak se dostat do Evropy, přičemž nelze garantovat, jak dlouho bude toto spojení fungovat. Vyzýváme české občany, ať se na nás neprodleně obrátí (ideálně telefonicky na nouzovou linku nebo zprávou WhatsApp) v případě zájmu odletět některým z takových letů.

Doporučujeme navrátit se s naší pomocí do ČR co nejrychleji, nespekulovat a uvědomit se, že úspěšný návrat nezáleží jen na přístupu argentinských úřadů, ale i na zdárném průběhu ostatních úseků cesty přes jiné země, které se mohou komplikovat různými opatřeními ze strany těchto států.

Velvyslanectví zjišťuje výjimky za účelem pomoci českým občanům pohybovat se a vycestovat ze země. Jednáme v tomto smyslu s Ministerstvem zahraničních věcí Argentiny. Cizinec se bude moci po zemi pohybovat za následujících podmínek: 1. nevykazuje příznaky nákazy, 2. má u sebe vytištěnou letenku (nejlépe již i palubenku), 3. má u sebe vytištěnou nótu Ministerstva zdravotnictví Argentiny, kterou níže přikládáme, 4. má u sebe vytištěné individuální potvrzení od nás na jméno a na konkrétní přesun (kontaktujte nás za účelem jeho vystavení). Není potvrzeno, že stačí mít dokumenty například v mobilním telefonu. Povoleny jsou nutné přesuny za účelem vycestování. Doporučujeme neztrácet čas, neodkládat přesuny a spolehnout se na tento scénář. V případě problémů ihned z místa volejte naši nouzovou linku +54 9 11 4189 4152.

Před vycestováním z Argentiny je dále nutno online vyplnit elektronické čestné prohlášení, a to nejdříve 48 hodin před cestou. Za nezletilé vyplní čestné prohlášení jejich zákonný zástupce (rodič).

4. OPATŘENÍ:

Aktuálně má Argentina 856.369 potvrzených případů nakažení koronavirem, z toho 685.000 uzdravených a 22.710 úmrtí. Počet případů v poslední době rapidně roste; výrazně se zvyšují počty mezidenních nárůstů. Argentina je sedmou zemí na světě s nejvyšším počtem nakažených.

Nadále platí pravidelně prodlužovaná karanténa ("sociální, preventivní a povinná izolace"). Vycházet je možno zejména za účelem obstarání potravin, léků a pohonných hmot, plus do zaměstnání na zvláštní povolení. Umožněny byly vycházky s dětmi po dobu maximálně jedné hodiny. Provoz postupně obnovují menší obchody a zahrádky restaurací, a to za přísných sanitárních opatření.

Na značné části území Argentiny platí povinnost nosit roušky, resp. mít zakryta ústa a nos. Situace je přísně monitorována; rozpětí pokuty je od 10.700 do 79.180 ARS.

Na území Argentiny nadále platí stav zdravotnické pohotovosti. Vláda zavedla přísné kontroly na letištích, včetně měření tělesné teploty. Platí doporučení nezdržovat se na veřejných prostranstvích, místech s větší koncentrací osob a vyvarovat se osobního kontaktu. Zrušeny jsou veřejné a společenské akce.

Argentinské úřady dle dostupných informací stále trpí překročení povolené doby pobytu na argentinském území ze strany zahraničních turistů, tedy nesankcionují tento přestupek. Web migračního úřadu uvádí, že tato situace bude trvat, dokud potrvá režim sociální, preventivní a povinné izolace.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Zdravotnická pohotovost - celostátní linka: 0800-222-1002

Zdravotnická pohotovost - linka hlavního města Buenos Aires: 107

Zdravotnická pohotovost - linka provincie Buenos Aires: 148

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Aerolíneas Argentinas: +54 9 11 4940 4798 (Whatsapp)