Sektor služeb v USA se dostal na úrovně před pandemií. Británie chce být Saudskou Arábií větrné energetiky

V pondělí zveřejnil Institut nákupních manažerů data ohledně aktivity v americkém sektoru služeb za září. Tento fundament vyšel velmi pozitivně a aktivita v americkém sektoru služeb se dostala již na úroveň před pandemií.

V úterním prohlášení na stranické konferenci Boris Johnson oznámil, že koronakrize se musí pro Británii stát katalyzátorem významných změn v Británii. Hlavním úkolem je transformace energetického sektoru, dodal britský premiér. Británie hodlá investovat do větrných elektráren až 160 milionů liber, čímž se chce stát Saúdskou Arábií větrné energetiky.

Viceguvernér ČNB Marek Mora konstatoval, že centrální banka zatím neeviduje žádný aktuální problém, na který by musela promptně reagovat. Pokud by se situace v českém hospodářství zhoršovala není vyloučené, že by ČNB sáhla k nekonvenčním nástrojům monetární politiky, doplnil Mora.

Donald Trump v úterý nařídil republikánským vyjednávačům, aby přestali jednat s demokraty o dalším fiskálním balíčku. Prezident USA dále na twitterovém účtu oznámil, že jednání budou pokračovat, až po prezidentských volbách, což vyvolalo výprodej na akciových trzích.

Ve středu však Trump mírnil svoje tweety, když konstatoval, že nakonec je odhodlán vyplatit druhou jednorázovou podporu pro všechny Američany v produktivním věku ve výši 1 200 USD. Dále také dodal, že hodlá podpořit nejvíce zasáhnuté odvětví, jako jsou například aerolinky.

Ropný kartel OPEC ve čtvrtek oznámil, že díky pandemii zvýší svůj podíl na globálním prodeji ropy, jelikož letošní propad cen ropy způsobil problémy některým ropným producentům. Do nesnází se především dostaly společnosti, které těží ropu z břidlic.

Z pátečních zveřejněných fundamentů vyplynulo, že míra nezaměstnanosti v Kanadě v září klesla z 10,2 % na 9 %, což byl o něco lepší údaj, než analytici očekávali (9,7 %).

Britská ekonomika v srpnu meziměsíčně posílila o 2,1 % a zaznamenala růst čtvrtý měsíc za sebou. I tak ale objem ekonomiky zůstává hluboko pod předkrizovou úrovní.