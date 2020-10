Je COVID již jen statistická hříčka? Brzy se dozvíme

V posledních dnech prudce narůstá počet osob s prokázaným virem SARS-CoV-2 v těle i počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID-19. Celkový počet zemřelých v ČR v 40. týdnu roku 2019 (od 30. 9. do 6. 10. 2019) byl dle ČSÚ 2.153 osob. Ve stejných dnech letošního roku zemřelo s onemocněním COVID-19 celkem 158 osob, což by bylo 7,3 % z celkového počtu zemřelých, pokud by byl počet zemřelých letos shodný.

Počet zemřelých za prvních 33 týdnů tohoto roku, za kterých již ČSÚ zveřejnil data, byl 71.511 osob, loni 71.726 osob, průměr posledních tří let je 72.231 osob. Ovlivnění jarní koronavirovou vlnou se nedá vysledovat ani v celkovém součtu ani v jednotlivých týdnech. Odchylka zaznamenaná ve 14. a 15. týdnu (1. – 14. 4. 2020) ve výši 5 – 7 % může být ještě způsobena běžnými statistickými výkyvy, i když v těchto týdnech byl počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID-19 na jaře nejvyšší (57 a 74 osob za týden).

Počet zemřelých v podzimních měsících se však zvyšuje natolik, že již brzy bude možno s velkou pravděpodobností říci, zda má SARS-CoV-2 vliv na počty zemřelých, nebo jen způsobuje sice někdy vážná onemocnění, ale jeho vliv na počet zemřelých je zanedbatelný. Nelze totiž úplně vyloučit, že smrtnost viru se v průběhu tohoto roku značně snížila na rozdíl od jeho schopnosti přenosu mezi lidmi.

V prvních sedmi dnech října bylo pozitivních 20 % z testovaných osob. Kolik by bylo pozitivních zemřelých, pokud by virus neměl žádný vliv na jejich smrt? Tento údaj není k dispozici, ale lze rozumně očekávat, že s ohledem na významný podíl symptomatických pacientů z testovaných a probíhající opatření to musí být výrazně méně než 20 %, ale na druhou stranu je velmi nepravděpodobné, že by to byla nula. Vždy se virus může k pacientovi před smrtí nějak dostat. Nelze tudíž vyloučit, že v úvodu uvedených 7,3 % je naprosto běžný stav a virus vlastně nikoho přímo nezabíjí.

Pokud bychom začali statisticky sledovat, mezi kolik osob se rozšířil virus rýmy, mezi kolik osob se rozšířila otylost a kolik osob má alkohol v krvi, rázem bychom měli statistiky plné obrovských čísel, a to i u osob zemřelých.

V 40. – 52. týdnu roku, tedy za čtvrté čtvrtletí u nás za poslední tři roky zemřelo v průměru 2.128 osob týdně. Odchylka od tohoto průměru jen v jednom týdnu překročila 8 % (v 51. týdnu roku 2018), plus jednou 6 % a navíc byla pětkrát přes 5 %. V loňském roce byla přes 5 % jen v 51. a 52. týdnu. Pokud bude celkový počet zemřelých v ČR v mnoha podzimních týdnech výrazně vyšší než 2.200 osob, bude důvodné předpokládat, že virus SARS-CoV-2 přináší smrt. Pokud by počet zemřelých tato čísla nepřekročil, přinášel by virus SARS-CoV-2 jen nemocné, paniku a destrukci společnosti. Uvidíme brzy.