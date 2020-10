Cestování mezi Českou republikou a Státem Izrael v souvislosti s šířením koronaviru ve světě

09.10.2020 / 14:00 | Aktualizováno: 09.10.2020 / 14:29

Níže naleznete informace týkající se cestování a přechodu hranic mezi Českou republikou a Izraelem.

1. CESTA Z IZRAELE DO ČESKÉ REPUBLIKY

Informace naleznete na webových stránkách MZV.

Více informací o podmínkách vstupu na území ČR naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz

Upozorňujeme, že při cestování z Izraele je od 16.08.2020 Státem Izrael nově zavedena povinnost požádat o tzv. výjezdní povolení vztahující se na všechny cestující. Povinná je registrace nejdříve 24 hodin před odletem registrovat a podání žádosti o tzv. "Outbound Passenger Clearance".

Formulář je k dispozici na webové stránce Ministerstva zdravotnictví Státu Izrael.

Cestujícímu přijde obratem email, který mu spolu s platným cestovním dokladem, letenkou a vytištěným povolením umožní vstup do odletového terminálu letiště Ben Gurion v Tel Avivu.

Další informace o povinnostech cestujících a cestování z Izraele naleznete na webové stránce Ministerstva zdravotnictví Státu Izrael



2. VSTUP NA ÚZEMÍ IZRAELE:

S platností od 16.08.2020 vydalo izraelské ministerstvo zdravotnictví seznam tzv. zelených a červených zemí. Česká republika je na seznamu červeném (viz níže, co to znamená pro cestování občanů ČR do Izraele). Aktuálně platné seznamy naleznete v tomto odkazu.

Cestování občanů z tzv. zelených zemí:

Izraelští občané, cizinci s pobytovým oprávněním v Izraeli a občané ze zelených zemí musí nejdříve 24 hodin před odletem vyplnit online registraci a požádat o tzv. "Inboud Passenger Clearance". Formulář je k dispozici na webové stránce Ministerstva zdravotnictví Státu Izrael.

Cestujícímu přijde obratem potvrzující email.

Karanténní opatření se na občany Izraele, cizince s pobytovým oprávněním v Izraeli a občany ze zelených zemí vztahuje pouze tehdy, pokud pobývali v posledních 14 dnech před odletem do Izraele v zemi v červené zemi či v případě tranzitu přes červenou zemi opustili tranzitní prostor letiště. Další informace o povinnostech cestujících a cestování do Izraele naleznete na webové stránce Ministerstva zdravotnictví Státu Izrael.



Cestování občanů z tzv. červených zemí:

Pro vstup na území Státu Izrael z červených zemí je stále v platnosti zákaz vstupu všem cizincům (včetně ČR).

Izraelští občané, cizinci s pobytovým oprávněním v Izraeli či občané z červených zemí se speciálním povolením vydaným Velvyslanectvím Státu Izrael v dané zemi, musí nejdříve 24 hodin před odletem vyplnit online registraci a požádat o tzv. "Inboud Passenger Clearance".

Formulář je k dispozici na webové stránce Ministerstva zdravotnictví Státu Izrael.

Cestující podléhá po příjezdu karanténnímu opatření na 14 dní v domácí izolaci. Cestující musí vyplnit on-line formulář "Home Isolation Form" na webové stránce Ministerstva zdravotnictví Státu Izrael.

Další informace ke karanténě, používání veřejné hromadné dopravy z letiště do místa karantény atd. naleznete v tomto odkazu. Občané v domácí izolaci budou podléhat pravidelným kontrolám ze strany ministerstva zdravotnictví a přísným pokutám v případě jejího porušení.



Občané ČR mají zákaz vstupu na území Státu Izrael. Výjimky pro vstup uděluje na požádání Velvyslanectví Státu Izrael v Praze (výjimky se udělují např. nejbližším rodinným příslušníkům pro cesty na svatbu, narození dítěte, pohřeb).

Velvyslanectví ČR v Tel Avivu nevyřizuje žádosti o výjimky ke vstupu do Státu Izrael.



3. DOPRAVA:

Letecká: aktuálně neexistuje přímé letecké spojení mezi Tel Avivem a Prahou. Všechny lety národního dopravce El Al jsou i nadále pozastaveny. Letecké spojení do Izraele je nyní možné přes Paříž (Air France), Frankfurt (Lufthansa), Zurich (Swiss Air), Minsk (Belavia) a Moskva (Aeroflot - od 8.8.2020), Ukrainian Airlines (Kyjev), Turkish Airlines (Istanbul). Nepravidelné linky provozuje společnost Ryanair do Berlína, Bruselu a Vídně. Letiště Davida Ben Guriona zůstane v době celkové uzávěry v provozu pro předem nasmlouvané lety. Uskuteční se však pouze ty lety, které již byly potvrzeny. Nové lety zatím schvalovány nebudou. Občané, kteří se potřebují dostavit na letiště, budou vyjmuti ze zákazu vycházení z domova na více než 1000 m od místa bydliště po předložení platné letenky. Na letiště se musí cestující dostavit 4 hodiny před odletem.

Pozemní cestou: Pozemní hraniční přechody mezi Izraelem a Jordánskem a Izraelem a Egyptem jsou zavřené. Hranice mezi Izraelem a Egyptem je uzavřena pouze směrem do Egypta, v opačném směru je umožněn průchod občanům Izraele a na zvláštní povolení držitelům diplomatických pasů.



4. OPATŘENÍ:

Pokračuje celonárodní "lock-down" od pátku 18.09.2020 od 14:00 hodin do 18.10.2020. Denní přírůstky nakažených jsou okolo 4500 za 24 hodin.

Seznam nejdůležitějších opatření:

- pohyb povolen pouze do vzdálenosti 1 km od místa bydliště (výjimky platí pro provozování osobních sportovních aktivit, darování krve, účast na pohřbu, účast na demonstraci, cestu na letiště do 8 hodin před odletem, pro nákup nejnutnějších potravin či vyhledání zdravotní péče), platí přísný zákaz opuštění tohoto perimetru pro cestu do motlitebny;

- uzavřeny jsou školy a školky vyjma speciálních vzdělávacích institucí, otevřeny zůstávají dětská hřiště a parky pro návštěvu osob, co bydlí v perimetru 1km, od 30.09. zavřeny univerzity;

- zákaz shromáždění větších než 10 osob ve vnitřních prostorách a 20 osob ve venkovních prostorách;

- vymáhání bezpečné vzdálenosti a bezpodmínečné nošení roušek ve všech prostranstvích;

- uzavření obchodů, restaurací, barů a provozoven (bazény, posilovny);

- restaurace pouze roznáškové služby;

- pošty a banky zůstávají otevřené pro objednané;

- veřejná doprava: výrazné omezení;

- počet zaměstnanců ve státní správě: 50 procent fyzicky na pracovišti nebo 10 osob na jednom pracovišti;



5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Ministerstvo zdravotnictví: https://www.health.gov.il/English/Pages/HomePage.aspx

Letiště Ben Gurion: https://www.iaa.gov.il/en-US/rashot/Pages/default.aspx