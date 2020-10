Pozvání ke sledování dalšího videochatu k aktuální situaci ve Španělsku

09.10.2020 / 14:00 | Aktualizováno: 09.10.2020 / 14:00



Velvyslanectví ČR v Madridu zve všechny zájemce ke sledování dalšího videochatu k aktuálním konzulárním tématům ve Španělsku, a to včetně situace na Baleárských a Kanárských ostrovech. Všichni zájemci mohou videochat sledovat ve čtvrtek dne 15. října 2020 od 16:00 hodin na facebookové stránce našeho úřadu.

O současné situaci ve Španělsku opět promluví velvyslanec ČR ve Španělsku Ivan Jančárek, paní konzulka Ivana Zandona a naši honorární konzulové pan Dalibor Čiak sídlící na Baleárských ostrovech a paní Marcela Tosal z Kanárských ostrovů.

Odpovíme na Vaše dotazy ohledně služeb zastupitelského úřadu, možností cestovat ze Španělska do ČR i naopak a uvítáme Vaše podněty ke zlepšení naší práce.

Vaše případné dotazy či připomínky můžete posílat buď na email chatembassymadrid@gmail.com, a to do středy 14. října 2020 do 12:00 hodin, nebo přímo na facebookovou stránku či v průběhu vysílání.

Děkujeme a těšíme se na Vás.