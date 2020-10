Online diskuze na stěžejní pražská témata: rekonstrukce Invalidovny, problematické Airbnb a nová čtvrť Bubny-Zátory

Centrum architektury a městského plánování (CAMP) bude online. Minimálně po dobu nových opatření bude svůj program centrum živě streamovat. Diváci se tak mohou z pohodlí svého domova podívat na diskuzi věnovanou ostře sledované kauze rekonstrukce Invalidovny od architekta Petra Hájka, panelovou diskuzi na téma problematiky krátkodobého bydlení nebo doprovodný program k aktuální výstavě Praha zítra? Pražské priority věnující se nové čtvrti Bubny-Zátory. Výstava Pražské priority představující 25 ambiciózních stavebních projektů, které v nejbližších 20 letech změní výrazně tvář Prahy, bude nadále k vidění na Mariánském náměstí.

První z večerů ze série doprovodného programu k výstavě Praha zítra? Pražské priority se zaměří na transformační území, které se v budoucnu stane součástí páteřní tratě vedoucí přes Letiště Václava Havla až do Kladna. Nově vzniklá čtvrť Bubny-Zátory nabídne bydlení až pro 25 tisíc obyvatel a pracovní zázemí pro dalších 29 tisíc lidí. Architektonickými symboly nové čtvrti se stanou dva důležité kulturní monumenty – Památník ticha v budově bývalého vlakového nádraží připomínající násilné dějiny 20. století a nový koncertní sál Vltavská filharmonie, na jehož podobu bude vypsána samostatná mezinárodní architektonická soutěž. Na panelové diskuzi, kterou lze 13. října od 19:00 hodin sledovat online, vystoupí 1. náměstek primátora Petr Hlaváček, zástupci IPR Praha, architektů a městské části Prahy 7.

„Mrzí náš, že se v říjnu nepotkáme s návštěvníky CAMPu. Opět se ale zaměříme na náš blog campuj.online, se kterým teď na podzim máme velké plány. Veškerý plánovaný program poběží online formou streamů. Podobně jako na jaře tedy bude platit, že když lidé nemohou přijít do CAMPu, přijde CAMP za nimi. Ostatně, na jaře nás překvapila desetitisícová čísla čtenosti blogu a obrovská sledovanost streamů. Výstavu Pražské priority si mohou návštěvníci projít naštěstí i ve veřejném prostoru přímo na Mariánském náměstí,“ popisuje ředitel IPR Praha Ondřej Boháč.

Národní památkový ústav (NPÚ) nedávno představil projekt obnovy pražské Invalidovny. Obnovený areál má sloužit jako sídlo NPÚ a domov Pražského filharmonického sboru. Část objektu bude zpřístupněna veřejnosti formou prohlídkové trasy. Vzniknou zde výstavní a konferenční prostory a prostor pro vzdělávání a kreativní či komunitní aktivity. Radikální návrh architekta Petra Hájka vzbudil vlnu rozporuplných reakcí. Pozvání do panelové diskuze Rekonstrukce Invalidovny, která se odehraje 22. října od 19:00 hodin, přijali generální ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková, předseda ČKA Jan Kasl a architekt Petr Hájek. Akci moderuje architekt Adam Gebrian.

„Rozhodli jsme se, že dáme v CAMPu prostor pro věcnou diskusi o tomto tématu nad rámec jednoduchého líbí/nelíbí. Chceme diskutovat o tom, jaká úskalí se sebou přináší proces dostavby jedné z nejvýznamnějších pražských památek,“ dodává Boháč.

Turismus, bydlení, participace, památková ochrana budov a celková proměna města. Tak zní první z celkem osmi témat, která během letošního jara spojila na 40 pražských spolků a organizací a motivovala je k sepsání jednotného dokumentu s názvem Za Prahu udržitelnou a sousedskou. Společně žádají zkvalitnění života v hlavním městě, a to s ohledem na stávající krize. Diskuze s názvem Cizincem ve vlastním městě? (27. října od 19:00 hodin) se zaměří na problematiku krátkodobého ubytování. Jak se obyvatelům Prahy žije v domech, kde se cítí spíše jako nechtění hosté? Co může město dělat s platformami typu Airbnb? A má krátkodobé ubytování naopak nějaká pozitiva? To jsou všechno otázky, na které se budou snažit odpovědět hosté diskuze společně s moderátorku Táňou Zabloudilovou. Diskuze je rovněž tlumočena do českého znakového jazyka.

Program:



ÚT 13.10. 19.00 Praha zítra: Bubny-Zátory ČT 15. 10. 19.00 Urban Talks: Dash Marshall ÚT 20.10. 18.00 Architecture week: Architektura pro klima ST 21.10. 14.00 Spolkové bydlení: Baugruppe ST 21.10. 19.00 Felix Waechter ČT 22.10 19.00 Rekonstrukce Invalidovny NE 25.10. 16.00 Za architekturou Karla Pragera ÚT 27. 10. 19.00 Za Prahu udržitelnost a sousedskou: Cizincem ve vlastním městě?

