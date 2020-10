Poslední zprávy z rubriky Okénko investora:

Volby v roce 2020 mohou být zásadní pro budoucnost energetického sektoru na celém světě. Nový prezident bude buď pokračovat ve stávající politice, nebo v případě zvolení Bidena, dojde k otočení směru o 180 stupňů. Sám Trump několikrát uznal, že průmysl a jeho podpora vede k znečištění planety, ale preferuje ekonomický růst a nízký cen komodit. Biden má však opačný pohled na věc a otočil by postavení USA k fosilním palivům a politice klimatu.





Ropa a Plyn

Donald Trump udělal ze Spojených států nejen konzumenta, ale také producenta číslo jedna na světě. Učinil tak nejen svými deregulačními kroky, ale také svou zahraniční politikou. Trump a jeho sankce na Irán dostaly z trhu 2 miliony barelů ropy, čímž rostla produkce USA na úkor kartelu OPEC. Prezident odstoupil od Pařížské dohody o klimatu, kterou pomohl dotáhnout bývalý prezident Obama. Joe Biden plánuje mimo jiné přitvrdit na omezení hydraulického frakování, což několikrát v minulosti připomněl. Zároveň by nepovolil vyhledávání nových ložisek na těžbu ropy a plynu na federálních pozemcích a ve federálních vodách a podporuje soudní spory vlád jednotlivých států s ropnými společnosti kvůli změně klimatu.





Biden několikrát připomněl, že by se vrátil k politice za Baracka Obamy, což by znamenalo návrat k Pařížské dohodě o klimatu za účelem omezení emisí. Dokonce by se pravděpodobně vrátil k přepracování jaderné dohody s Iránem. To by znamenalo zmírnění sankcí pro Irán a růst ropné produkce Iránu. Iránská produkce byla těsně před uvalením sankcí na 2,5 milionech barelů za den a nyní je na 250 000. Čímž američtí producenti mohli zaplnit mezeru chybějící ropy na trhu.





Trump se během svého mandátů snažil otevřít cestu na nové trhy zemnímu plynu. Vybral si především Evropu a Asii. Učinil tak jak jinak, než tlakem na největšího dodavatele plynu Rusko. Uvalil sankce na všechny subjekty, které jsou zainteresovány v projektu Nord Stream 2 a tlačil na členy EU, aby diverzifikovaly své dodávky. V Číně chtěl součástí obchodní války donutit Peking, aby začal odebírat americký plyn v hodnotě miliard dolarů, což se zatím nepovedlo. Bidenovo přístup je zcela opačný. Jeho plánem je revoluce čisté energie, do které chce investovat miliardy dolarů a environmentální spravedlnost. Jasně tak několikrát sdělil, že chce USA přeorientovat od fosilních energií.





Může změna politiky ovlivnit ceny energií?

Reálně se s cenami energií pravděpodobně nic nestane. Trh je velmi bedlivě kontrolován ropným kartelem OPEC, který reaguje na nejnovější změny na trhu. Lze očekávat, že v případě dohody s Iránem může vzrůst nabídka na trhu, kterou bude kompenzovat pokles z USA kvůli omezení frakování. Reálně by stále mohl na trhu spíše vzniknout přebytek, což podporuje pokračující pandemie koronaviru. Ani ceny plynu by neměly v závislosti na volbu prezidenta výrazněji kolísat. Dodávky z USA do Evropy nejsou tak velké a vývoj na trhu bude spíše ovlivňovat počasí v regionu.