Co jsou akciové indexy a k čemu jsou dobré?

Co jsou akciové indexy jako Dow Jones, DAX nebo Nikkei? V čem jsou dobré pro běžného malého investora a na co si u nich dát pozor?

Co jsou akciové indexy?

Akciové indexy v podstatě sdružují jednotlivé firmy na jednom místě, většinou podle umístění burzy, kde se akcie těchto firem obchodují. Růst akcií firem pak ovlivňuje i výkonnost celého indexu. Akciový index je tak ukazatelem vývoje v dané lokalitě nebo odvětví.

Nejznámější indexy

Ty nejlepší firmy ve Spojených státech jsou sdružovány v indexech jako Dow Jones Industrial Average, který sdružuje 30 největších amerických firem z průmyslového odvětví a poprvé byl představen již v roce 1896. Nebo například S&P500, který sleduje akcie již od 40. let dvacátého století a obsahuje 500 největších amerických společností.

V Evropě se nejvíce sleduje index německých firem DAX, britský FTSE, španělský IBEX či francouzský CAC40.

Velmi sledované jsou pak i asijské indexy Hang Seng (Hong Kong), Shanghai Stock Exchange Composite Index nebo japonský Nikkei.

Pražská burza má svůj index PX, kde jsou kótované například společnosti jako Avast, Kofola, Komeční banka, ČEZ nebo O2.

Zvláštní kategorií indexů jsou pak indexy, které sdružují společnosti bez ohledu na zemi původu, jako například MSCI World, který obsahuje okolo 1500 akcií z celého vyspělého světa.

Indexové fondy

V poslední době jsou více a více oblíbené tzv. indexové podílové fondy. Svou popularitu získávají zejména díky velmi nízkým poplatkům a možnosti široké diverzifikace. Takový fond v podstatě kopíruje daný index, na který je vázán.

K čemu to vše je?

Přehled pro investory

Pro investory jsou indexy dobrým pomocníkem pro rychlou orientaci a pochopení, kterým trhům se daří. Indexy mohou například ukázat přehřátí trhu a vhodnost nákupu jiných investičních nástrojů.

Benchmark

Spousta portfolio manažerů podílových fondů má nastaven některý z indexů jako tzv. benchmark. Tedy pomyslný ukazatel výkonnosti, který se snaží překonat. Pro běžné investory je pak index nástrojem, díky kterému může například zjistit, zda ten či onen podílový fond zhodnocuje vložené peníze lépe nebo hůře, než právě benchmarkový index.

Prestiž pro firmu, když je zařazena do indexu

Pro firmu je velmi prestižní, pokud je zaražena do některého z indexů. Například ve Velké Británii má londýnská burza hned několik indexů. FTSE All-share obsahuje všechny firmy kótované na této burze. Z nich se pak vybírá 250 největších do indexu FTSE 250 a následně i 100 největších do indexu FTSE 100. To vše probíhá jednou čtvrtletně.

Na co si dát pozor?

Ne vždy je index zcela vypovídající. Prvním příkladem může být firma Shimano, která je zařazena v japonském indexu Nikkei, ale 90% jejich tržeb pochází z jiných zemí.

Druhou nástrahou je, že se v indexu mohou "svézt" i slabší firmy. Například v indexu S&P500 nyní reálně zajímavě roste jen pět firem - Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet (Google) a Facebook. Všechny ostatní společnosti rostou jen velmi pomalu nebo dokonce klesají. I tak ale index velmi rychle roste. Je otázkou, jak zdravé je, když pouze 5 firem z 500 táhne index vzhůru. Těchto pět firem tvoří 22% tržní kapitalizace celého indexu. Tedy 1% firem má hodnotu 22% indexu.