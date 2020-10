Morgani: Američané naakumolovali do úspor 1,1 biliónu USD. Jejich uvolnění by pomohlo více než další kolo vládní pomoci

Podle odhadů analytik americké banky Morgan Stanley Američané do konce března oproti předkrizovým úrovním naakumulovali navíc úspory v souhrnné výši cca 1,1 biliónu USD . Z valné části je to zásluhou prvního podpůrného balíku opatření v rámci CARES, který operoval v rozsahu 2,2 biliónu USD a obsahoval extra týdenní podporu v nezaměstnanosti ve výši 600 USD a jednorázovou výplatu 1200 USD pro všechny Američany v produktivním věku.Ke zvýšení úspor přispělo také snížení spotřebitelských výdajů.Podle analytiků banky by uvolnění zmíněného polštáře úspor pomohlo ekonomice lépe, než další kolo vládní pomoci. Podstatná část vládní pomoci je obvykle spotřebována na krytí nezbytných výdajů. Podle průzkumu první kolo CARES představovalo až 35% disponibilních příjmů v tomto roce. Míra nezaměstnanosti v USA stoupla v září kvůli koronavirové pandemii směrem k 7,9%, což je nejnižší úroveň od letošního března.