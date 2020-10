Pelosi (Bílý dům): Další pomoc aerolinkám jedině ve spojení s širší pomocí dalším zasaženým sektorům

Podle agenturních zpráv mluvčí US Sněmovny Nancy Pelosiová po včerejších jednáních s ministrem financí Mnuchinem o podobě druhého fiskálního podpůrného balíku uvedla, že další podpora aerolinkám je myslitelná pouze ve spojení s širší celoplošnou pomocí problematickým sektorům.Americké aerolinky na konci minulého týdne uvedly, že začínají s dočasným snížením stavů o cca 33 000 zaměstnanců. Hlavní tíhu by měly nést aerolinky American Airlines United Airlines . Sektor požaduje další pomoc v rozsahu dalších 25 mld. USD Podle vedení aerolinek první část pomoci zafungovala, ale bohužel se nematerializovaly představy o obnovení zájmu o leteckou osobní přepravu . Další 25 mld. by mělo zabránit výraznějšímu propouštění sektoru do března 2021 Podle vyjádření American Airlines ve 3Q roku jsou tržby o 75% nižší meziročně. Pro 4Q se očekává, že budou nižší o 65%.