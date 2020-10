Perly týdne: Zelený růst cen ropy, cyklický boom a u nás peníze z vrtulníků nebudou

Stephen Roach se drží své teze o pádu dolaru, BNY Mellon věří cyklickým akciím. Zelená energetická politika by mohla vést k růstu cen ropy, společnosti Exxon a Chevron by měly zfúzovat. U nás se diskutovalo o penězích z vrtulníků...a ještě více v nových Perlách týdne.

Ve světě…



Dolar dolů, hrozí „W“: Známý americký ekonom Stephen Roach z Yale pro Bloomberg Finance uvedl, že americká ekonomika byla po předchozím uzavření velmi zranitelná a je tu riziko jejího opětovného poklesu. K takovému vývoji, kdy se oživení z recese otočilo, došlo podle ekonoma během posledních jedenácti cyklů v osmi případech, a to samé hrozí na konci letošního roku, či na počátku roku 2021. Zejména pokud by nebyla schválena další fiskální stimulace, která byla ukončena v době, kdy oživení bylo ještě křehké a slabé.



V následujícím roce a půl by podle Roache mělo dojít k oslabení kurzu dolaru, které bude taženo poklesem domácích úspor. Ten je zase vyvolán růstem vládních deficitů, se kterým se pojí i rostoucí obchodní deficity. Měnový kurz je totiž podle ekonoma mechanismem, který odráží tyto deficity. Zabránit poklesu kurzu dolaru by nyní mohly jen vyšší sazby, což ale Fed vylučuje, a naopak slibuje, že sazby budou ještě dlouho u nuly.



Roach míní, že americká ekonomika se nakonec zotaví, ale bude to nějakou dobu trvat. Na otázku, co spustí jím predikované oslabování dolaru odpověděl, že již bylo spuštěno posledními daty týkajícími se míry úspor a zmíněných deficitů. Dolar již „poněkud oslabil“, ale to je podle ekonoma jen počáteční fáze celého procesu.





Demokraté, stimulace a cyklické tituly: Po volbách budou podle sázkových trhů vládnout demokraté, a to je klíčové z hlediska pravděpodobnosti dalšího stimulačního balíčku v USA. Trhy akciové to vnímají, hledí dál než jen pár měsíců dopředu, a proto posilují cyklické tituly. Pro Bloomberg Video to uvedla strategička BNY Mellon Alicia Levine. Podle ní je jasné, že některým sektorům by prospělo vítězství republikánů, jiným zase demokratů. Jasné ale je, že cyklické tituly budou dál posilovat, protože Spojené státy podle strategičky nemají jinou možnost, než sáhnout k další fiskální stimulaci.



Fed se „choval zodpovědně, když zabránil tomu, aby se zdravotní krize změnila i v krizi finanční a bankovní“. Spojené státy k tomu provedly fiskální stimulaci, která byla ve srovnání s jinými zeměmi poměrně rozsáhlá. I nadále bude hodně záležet na celkové ekonomické politice a pokud by fiskální balíček schválen nebyl tak rozhodne, jak se pak zachová Fed. „Pokud v následujících týdnech neuslyšíme o další fiskální stimulaci, možná uslyšíme něco dalšího o nákupu aktiv,“ dodala Levine.

Lambo na prodej: CNBC informuje o tom, že VW se údajně snaží o prodej, či nalezení partnera pro Lamborghini a Bugatti a motivací mu má být stále větší tlak na posun k elektromobilitě. CNBC k tomu přikládá graf, který ukazuje, že akcie společnosti Aston Martin od svého IPO v minulém roce oslabily o více než 90 %:



Zdroj: CNBC, Youtube



Podle CNBC vedení zmíněných automobilek tvrdí, že poptávka po luxusních vozech je stále silná. Z hlediska investorů ale může být problémem, že jde o společnosti s malým počtem prodaných vozů a velikostí. Takže „kupci pro tato auta tu budou vždy...ale kdo bude vlastnit tyto automobilky?“.





Zelený růst cen ropy: Známý analytik Paul Sankey, který se zaměřuje na ropný trh, minulý týden na CNBC hovořil o tom, že ropné společnosti by měly projít řízeným zmenšováním své velikosti, které by zahrnovalo i zvýšení dividend. Včera na CNBC tvrdil, že společnosti Chevron a ExxonMobil by měly zfúzovat. Důvodem je jednak to, jak moc klesla kapitalizace Exxonu. Nová firma by naopak měla „obrovskou sílu své rozvahy“. Exxon je také vnímán jako „veřejný nepřítel číslo jedna“, co se týče vztahu k životnímu prostředí, má obrovský problém ve vztahu k veřejnosti“ a jeho spojení se Chevronem by tento problém částečně řešilo a posunulo celou entitu směrem k ESG filosofii.



Sankey ovšem dodal, že nyní má zmíněná fúze v podstatě nulovou pravděpodobnost, ale to se může změnit v následujících letech. Chevron podle něj bude relativně k Exxonu stále větší a investoři tuto firmu preferují. Exxon a další ropné společnosti „snižují náklady, jak jen mohou“, k tomu se přidává omezení investic, které by ale podle analytika mohlo být ještě větší.



Pokud americké prezidentské volby vyhraje Biden, bude to pro ropné společnosti významná změna, protože tento prezident by „pumpoval peníze do zelených energií“. V konečném důsledku by ale posun ve vládní strategii mohl podle Sankeyho vést k růstu cen ropy. Omezil by totiž těžbu, například tím, že by se již netěžila na federálním území. A poptávka by nějaký čas zůstala bez větších změn, protože „i lidé, kteří prosazují zelenou energii, stále jezdí v autech se spalovacími motory“. Kombinace relativně silné poptávky s restrikcemi na straně nabídky by vedla k růstu cen ropy.





Mimořádné časy, mimořádné kroky: Rob Carnell z ING Groep NV pro Bloomberg Finance uvedl, že v některých asijských zemích probíhá „kvazimonetární financování vládních dluhů“, nad kterým by v běžných časech trhy lomily rukama a investoři by prodávali měny těchto zemí. Jenže současná doba běžná není, a tudíž „jim to prochází“. Stratég ale dodal, že k tomu přispívá vlna likvidity, ale možná se vrátí doba, kdy se věci zase otočí. Ohledně strategie Fedu a jiných centrálních bank Carnell míní, že centrální banky nikdy neřeknou, že již nemohou nic dělat. U Fedu je tak možné, že by ještě více napřímil výnosovou křivku, rozšířil QE, či učinil podobné kroky, ale celkově by šlo o nevýznamné změny.



Stratég míní, že je ohromující, co v současné době dokázala Čína. Poukázal na fungování její infrastruktury, letišť, na investiční výdaje. Nicméně Čína je stále svázána se zbytkem světa a nemůže se od něj úplně odtrhnout. Čínská vláda nastavila politiku tak, aby na jednu stranu ekonomiku stimulovala, ale aby také „nedocházelo k velkému úniku poptávky směrem k dovozovému zboží a službám“. Spotřebitel pak nyní v Číně utrácí zejména za služby.



Vypovídající je v této souvislosti i následující graf od Morgan Stanley, který popisuje vývoj obsazenosti čínských hotelů v letošním a minulém roce. Podle posledních dat se totiž zdá, že obsazenost se dostala nad úrovně ze stejného období minulého roku:





Nájmy a ceny nemovitostí v EU: Eurostat přináší tento týden graf s vývojem cen nemovitostí a nájmů v celé EU. Nájmy se dlouhodobě drží rostoucího trendu, ceny nemovitostí si po roce 2011 prošly poklesem, který kulminoval v roce 2014 a pak ceny začaly opět růst. Změnu nepřineslo ani první čtvrtletí letošního roku.





u nás doma...



Peníze z vrtulníků u nás nebudou: Seznam.cz tento týden přinesl rozhovor s viceguvernérem ČNB Markem Morou. „Odkládáme si na horší časy, nevíme, co bude. Chci ale doufat, že to bude dočasný jev,“ řekl bankéř. Podle něj jsou kroky typu snížení daní z příjmů správnou cestou „ze začátku, když jsme se domnívali, že krize nebude příliš dlouhá“. Ovšem „čím déle bude krize trvat, začne se chování spotřebitelů měnit. A je otázka, jestli by to vláda měla konzervovat.“

Mora zmínil i to, že ČNB se vážně zabývala variantou peněz z vrtulníků: „Bavili jsme se i o takovéto variantě. Ale už jsme ji vyloučili. Dohodli jsme se, že helicopter drop of money používat nebudeme... je to věc, která je ve světě nevyzkoušená. Velmi hraničí s tím, kde se začne překrývat měnová a fiskální politika. A to my dělat nechceme.“





Za sto let: Ihned.cz píše, že „pokud bude v Česku pokračovat současný trend, výdělky mužů a žen se srovnají až v roce 2121. Vyplývá to ze studie Evropské odborové konfederace, která sdružuje odboráře téměř ze 40 evropských zemí. V Česku nyní ženy berou v průměru o pětinu méně než muži, což je druhý nejvyšší rozdíl ze všech států Evropské unie.