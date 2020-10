Francie zvažuje výrazné zvýšení daně pro CO2 u automobilů. Silně by mohly podražit vozy se silnými motory

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Podle agentury Bloomberg se ve francouzském parlamentu projednává zákon , který by od r. 2022 výrazně zvýšil speciální daň , která zatěžuje nákup vozů podle emisí oxidu uhličitého. Zvýšení daně by postihlo všechny automobily s emisemi od cca 120 gramů oxidu uhličitého na kilometr, přičemž by daň exponenciálně rostla s rostoucími emisemi. U vozů s emisemi okolo 220 g CO2 na kilometr by daň dosáhla dokonce 50 tis EUR . To by prudce zdražilo vozy nejdražších značek jako Porsche, Lamborghini či Ferrari. Nicméně daň by rostla pro širokou škálu vozů. Cílem daně je přímo odradit zákazníky od koupě takových vozů. Francie je druhým největším automobilovým trhem v EU.