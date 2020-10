Koruna se dostala až za metu 27,15 EUR/CZK

Ministerstvo financí získalo na dluhopisovém trhu dalších více než pět miliard korun při prodeji dluhopisů se splatností jedenáct a dvacet let.

Další expanze koronavirové nákazy , která zhoršuje ekonomické vyhlídky země, se negativně promítá i do vývoje kurzu koruny Česká měna tak v průběhu včerejšího odpoledne dále oslabila a dostala se až za metu 27,15 EUR/CZK . Slabší koruna současně automaticky uvolňuje měnové podmínky, což by se v dané fázi mohlo zamlouvat i ČNB , která tak může ponechat svoji hlavní úrokovou sazbu dál beze změny. Vzhledem ke krátkodobému výhledu pandemické situace není pravděpodobné, že by se trend koruny mohl v nejbližší době obrátit. Ministerstvo financí získalo na dluhopisovém trhu dalších více než pět miliard korun při prodeji dluhopisů se splatností jedenáct a dvacet let. Poptávka byla ve srovnání s nabídkou dvojnásobná, výnos ve srovnání s předchozími emisemi mírně vyšší. Od začátku roku už MF na trhu prodalo střednědobé a dlouhodobé dluhopisy za více než 450 mld. korun