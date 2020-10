Ani další várka nových dat z české ekonomiky nevyznívá příliš optimisticky. - Ranní glosa: Efekt restartu ekonomiky už vyprchal

Ani další várka nových dat z české ekonomiky nevyznívá příliš optimisticky.

Ani další várka nových dat z české ekonomiky nevyznívá příliš optimisticky. Maloobchod sice zaznamenal nárůst, nicméně spíše jen symbolický. Oproti červenci se tak tržby tentokrát zvýšily jen o 0,3 %, ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 2,1 %. Pokud srovnáme úroveň nákupů s předkovidovým vývojem, tak čeští spotřebitelé v srpnu utráceli zhruba stejně jako na začátku roku. Ukazuje se, že poté, co po uvolnění zrealizovali odloženou poptávku, chuť výrazněji utrácet opadá. Je to vlastně i logické vzhledem k obavám z dalšího vývoje ekonomiky i jejich finanční situace, stejně jako s ohledem na výrazné přibrzdění růstu příjmů. Růst mezd je silně zbrzděný, a tak nárůst disponibilního důchodu obstarávají především zvýšené sociální dávky . To není zrovna kombinace, která by nahrávala návratu dřívějšího spotřebitelského chování. Optimismu včera nepřidaly ani srpnové statistiky služeb. I v tomto případě byl růst tržeb spíše jen kosmetický (po očištění o sezónnost a kalendářní vlivy), což i v tomto případě dává tušit, že efekt rozvolnění už v podstatě vyprchal. Meziměsíčně se tak reálné tržby služeb zvýšily o půl procenta, meziročně však dotčené firmy inkasovaly o zhruba 11 % méně. Situace je však u jednotlivých typů služeb extrémně rozdílná. Na jedné straně tu vidíme poštovní a kurýrní služby, jejichž expanze jde ruku v ruce s rozvojem internetových obchodů nebo snaze zákazníků sociálně se distancovat, na straně druhé stojí až tragické výkony cestovních kanceláří a agentur, které i v srpnu přežívaly s extrémním 85% výpadkem tržeb . Jen o něco málo zle na tom byla letecká doprava (meziročně -73,4 %) nebo ubytování (-44 %). Zatímco hotely zůstávaly celkově silně nevytížené, do restaurací se zákazníci přece jen vraceli rychleji a jejich meziroční „ztráta“ tržeb tak poklesla už jen na 14 %. I když výsledky služeb tentokrát nebyly, stejně jako v případě průmyslu , nijak oslnivé, jsou výrazně lepší než ve tragickém druhém čtvrtletí. Proto se dá očekávat, že se restart významné části služeb sám o sobě silně odrazí na výsledku HDP za třetí kvartál, jehož odhad bude zveřejněn už na konci tohoto měsíce. Jak ovšem ukazují další průběžné výsledky i nejnovější měkká data, další silné vzedmutí, a tak i umazání předchozích ztrát hned tak následovat nebude. Spíše naopak, když vezmeme v úvahu nové restrikce, které začínají platit od dnešního dne. Přitom nejde jen o samotná omezení, ale i o pravděpodobnou změnu chování spotřebitelů a firem, která bude následovat. Ale o tom někdy příště.