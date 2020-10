Gigant IBM se rozdělí, výplatu dividend hodlá zachovat

Technologický gigant International Business Machines (IBM) již dlouho není klasickou dříve známou počítačovou firmou, resp. připomeňme její zbavení se divize Lenovo v počátku tohoto tisíciletí potažmo pak i stejnojmenné serverové divize před šesti lety. Ve firmě staré 109 let se plánuje čtvrtá hlavní transformace. K završení úsilí odklonu od dřívějších aktivit směrem na cloudové služby s vyšší marží má vést rozdělení na dvě samostatné veřejně obchodovatelné firmy.

IBM záměr oznámila ve čtvrtek, investoři zprávu v návaznosti přijali pozitivně. Akcie IBM totiž v reakci v úvodu seance poskočily na půlroční maxima, když dokonce posilovaly o více než 9 %. Vzhledem k jejich zastoupení nejen v prestižním indexu DJIA tak napomohly ve čtvrtek celé Wall Street k pozitivnímu směrování. Nakonec zakončily výše o téměř 6 % na 131,49 USD, což firmu aktuálně oceňuje na zhruba 117 mld. USD.

Vývoj akcií IBM za poslední rok





IBM hodlá do samostatné společnosti vyčlenit současnou divizi infrastrukturních technologických služeb, která poskytuje služby jako je správa datových služeb, podpora technologických instalací či opravy. V současnosti obsluhuje na 4 600 klientů, od nich má nasmlouvané zakázky za 60 ml. USD, což je dvakrát více, než má nejbližší konkurent.

Vedle IBM by se zkrátka na akciovém trhu do konce příštího roku měla objevit firma s názvem NewCo. Pro akcionáře se má jednat o daňově neutrální operaci, nicméně celkové náklady rozdělení dosáhnou 2,5 mld. USD. Z toho 1 mld. USD nepeněžní účetní výdaje.

Sama IBM se hodlá zaměřit na hybridní cloudové služby, kde vidí potenciál trhu v celkovém objemu 1 bilionu USD. K ukousnutí části zmiňovaného koláče má napomoci orientace na umělou inteligenci a také i loni dokončená akvizice firmy Red Hat za 34 mld. USD.

Výsledky za 3Q

IBM v souvislosti s transakcí oznámila i předběžné výsledky hospodaření za uplynulé 3. čtvrtletí. Příjmy měly dosáhnout 17,6 mld. USD, resp. očištěný zisk na akcii 2,58 USD.





Zdroj: IBM



Z hlediska příjmů zůstane IBM dominantní část. Pokud by se rozdělení firem vzalo v úvahu nyní, resp. k 30. červnu by za posledních 12 měsíců IBM vykázala příjmy 59 mld. USD, zatímco na NewCo pak 19 mld. USD. Akcionáři by se nadále měli těšit z dividend, když vedení předpokládá, že v souhrnu budou obě firmy vyplácet přinejmenším tolik, co nyní sama IBM. Letos firma čtvrtletní dividendu zvýšila o cent, akcionáři tak dostávají 1,63 USD. Zatím poslední rozhodné datum pro nárok bylo stanoveno na 10. srpna.