Vláda oznámila další opatření, týkají se volnočasových aktivit, školství i služeb

Vláda ve čtvrtek 8. října oznámila sérii dalších opatření, z nichž většina začne platit od pondělí 12. října 2020. Týkají se volnočasových aktivit, školství i služeb. Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly to vyžaduje situace, označil ji za alarmující. „Cílem je zvrátit nepříznivý stav,“ uvedl ministr. Přírůstky nakažených, které přesahují 4000 a ze středy 7. října 5000 osob, podle ministra ukazují, že opatření musí být celoplošně uplatňována. Po dvou týdnech bude jejich účinnost vyhodnocena.

Základní přehled opatření, která předložilo 8. října 2020 ministerstvo zdravotnictví:

Oblast školství

Hlavní změna se dotkne od pondělí 12. října druhého stupně základních škol. Tam začne docházet k týdennímu střídání celých tříd. „Dojde tak k rozdělení osobní přítomnosti žáků, rozředí se to na jednu polovinu,“ uvedl ministr školství Robert Plaga. Současně se podle jeho slov omezuje fungování školních klubů i středisek volného času na dobu dvou týdnů. Pro mateřské školy i pro 1. stupeň základních škol zůstane platný stejný režim jako dosud. V provozu zůstávají bez omezení i školní družiny. V oblasti vysokých škol budou všechny vysoké školy od pondělí 12. října převedeny na distanční vzdělávání. Totéž platí u středních škol. ZUŠ jsou celostátně uzavřeny s výjimkou individuální výuky. Vláda také omezí na 26. a 27. října osobní přítomnost žáků na školách a vyhlášeny tak budou dva dny volna. Dětem tím vzniknou týdenní podzimní prázdniny.

Oblast volnočasových aktivit

Volnočasové aktivity budou na dobu 14 dnů dramaticky omezeny a prakticky zmraženy. V oblasti kultury do konce tohoto týdne doběhne stávající režim. Nově od příštího týdne, tedy pondělí 12. října, dojde bez výjimek k uzavření všech kulturních událostí tak, aby byly aktivity omezeny. Ve vnitřních prostorech se budou smět konat pouze aktivity do počtu deseti osob, venku jen do 20 osob. Opatření se týkají i některých služeb. Ministr Roman Prymula jmenoval například uzavření zoologických zahrad na dobu dvou týdnů. V oblasti sportu také budou od pondělí 12. října zrušeny veškeré sportovní aktivity, jak profesionální, tak volnočasové. Ponechána budou jen venkovní sportoviště, kde bude moci sportovat maximálně 20 osob.

Oblast služeb

Na 14 dnů bude zakázáno využívat bazény, fitness centra, posilovny a podobně. V tomto případě platí termín uzavření už od pátku 9. října od 00:00 hodin. Bude omezena také možnost shromažďování ve velkých obchodních centrech, ve stravovacích koutcích bude vypnuta Wi-Fi a u stolu spolu budou moci sedět jen dvě osoby. Podobná opatření budou platit pro restaurace, ty smí být nově od pondělí 12. října otevřeny jen do 20:00 hodin a u stolu v nich smí sedět maximálně čtyři osoby. Zakázány budou návštěvy v domovech seniorů a podobných zařízeních. Omezena bude i činnost úřadů, a to na dvakrát pět hodin v týdnu.

Text: Eva Barborková

Zveřejněno: 8. 10. 2020, Adriana Jarošová