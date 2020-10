Maďarsko: aktuální informace o opatřeních v souvislosti se šířením koronaviru (COVID-19) - pozor změny od 6. října!

09.09.2020 / 11:00 | Aktualizováno: 08.10.2020 / 14:49

Maďarsko od 1 září 2020 uzavřelo své hranice. Platí zákaz vstupu všech cizinců na území Maďarska do 1. 11. 2020. Po 6. 10. znovu mohou vstoupit na území Maďarska občané Česka, Slovenska a Polska, kteří si před 6. 10. rezervovali alespoň jednodenní pobyt s datem do 31. 10. a prokáží se negativním testem SARS-CoV2-PCR ne starším 5 dnů.

1. Vycestování z České republiky a vstup na území ČR

Informace o podmínkách vycestování z ČR najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra ČR.

2. Vstup na území

S ohledem na značný nárůst nákazy spojený s prázdninovým cestováním rozhodla HU vláda od 1. 9. dočasně obnovit kontrolu na vnitřních schengenských hranicích. Od 1. 9. do 1. 11. platí zákaz vstupu cizích občanů na území HU. Zákaz se nevztahuje na:

nákladní dopravu;

osoby s diplomatickým a služebním pasem;

osoby, které prokáží, že v posledních šesti měsících překonaly nákazu Covid19;

vedení a zaměstnance sdružené (společné) firmy na služební cestě - jde např. o dceřiné či přidružené firmy ve vztahu s maďarskou společností "Definice sdružené společnosti (DOC, 84 KB)", musí při vstupu doložit pozvánkou a dokumentem potvrzujícím smluvní vztah s maďarskou firmou;

osoby, které věrohodně prokážou, že cestují s cílem vykonávat obchodní nebo hospodářskou činnost, vzor Potvrzení (PDF, 209 KB) ;

; cizince s pobytovým povolením nebo vízem nad 90 dnů v Maďarsku a cizí rodinné příslušníky maďarských občanů - při návratu ze zahraničí musí nastoupit desetidenní karanténu, kterou si mohou zkrátit dvěma negativními testy PCR v období pěti dnů se vzájemným rozestupem 48 hod.;

profesionální sportovce a umělce přijíždějící na sportovní (mezinárodní) či na kulturní událost – doloží pozvání maďarské instituce a negativní test PCR, ne starší 3 dnů;

diváky sportovní (mezinárodní) či kulturní události na pobyt do 72 hod. - doloží vstupenku a negativní test na Covid19 s potvrzením v angličtině nebo maďarštině ne starší 3 dnů;

pendlery a občany sousedních zemí žijící v pásmu 30 km od maďarských hranic - uplatňuje se zvláštní režim;

občany Česka, Slovenska a Polska, kteří si před 6. 10. rezervovali alespoň jednodenní pobyt s datem nejpozději do 31. 10. a doloží to spolu s negativním testem PCR v angličtině nebo maďarštině, ne starším 5 dnů.

Výjimku ze zákazu může udělit policie místně příslušná pro hraniční vstup na HU území v níže uvedených případech. Pro mezinárodní letiště Ference Liszta v Budapešti je to policie budapešťského 18. obvodu. Žádost o výjimku se podává výhradně elektronicky v angličtině nebo maďarštině (k dispozici na internetové stránce policie), doložená příslušnými dokumenty:

soudní jednání (doklad maďarského soudu);

zdravotní prohlídka nebo léčba (dopis cílového zdravotního zařízení);

studium na maďarské univerzitě;

cesta osobní dopravou k zabezpečení nákladní dopravy (potvrzení zaměstnavatele);

rodinná událost jako svatba, křest a pohřeb;

péče o příbuzného;

významná mezinárodní církevní událost;

jiné další rozumné důvody.

Povolení policie je nutno předložit na hranici. Vstup na území HU bude odepřen osobám, které na základě rozhodnutí HU policie podstoupí zdravotní kontrolu, jejíž nález bude pozitivní. I v případě negativního nálezu této zdravotní kontroly bude mít osoba povinnou desetidenní karanténu, které se může vyhnout či si ji zkrátit dvěma negativními testy PCR na Covid19 v období 5 dnů se vzájemným rozestupem 48 hod.

Tranzit zůstává zachován. Cizinec v tranzitu (i Čech) přes Maďarsko musí mít platné doklady pro vstup do schengenského prostoru (Čech platný OP nebo pas), prokázat, že se jedná o tranzit přes Maďarsko do cílové země a musí být možný průjezd ostatními zeměmi na trase. Při vstupu do Maďarska může být provedena zdravotní kontrola a v případě příznaků nákazy nebude cestující na maďarské území vpuštěn. Při tranzitu je nutno dodržet určité podmínky – rychlý průjezd (opustit Maďarsko do 24 hodin), vyhrazené hraniční přechody, trasy a odpočívadla (viz mapa na stránkách maďarské policie) a v určené časové intervaly.

Od 1. 8. ČSA zrušily přímé lety z Prahy do Budapešti. Čekáme i v říjnu omezený mezinárodní letecký provoz. Občané ČR se mohou z HU vracet přímými mezinárodními spoji vlakem ČD, naopak Regiojet i Flixbus do konce října vlakové i autobusové spojení mezi CZ a HU přerušili.

4. Opatření

V Maďarsku byl ukončen stav nouze dne 17. června 2020. Nejdůležitější nadále platná omezení jsou následující:

Všechny obchody jsou otevřené. Při nakupování v obchodě, v prostředcích veřejné dopravy, kinech, divadlech, sociálních a zdravotních zařízeních a přijímacích kancelářích je nutné používat roušky.

Jsou otevřené i uzavřené části restaurací, kaváren, cukráren, bufetů, espresso barů. Ti, kteří tam pracují, musí nosit roušky zakrývající jejich ústa a nos.

