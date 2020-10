JAR: podmínky vstupu do země

08.10.2020 / 12:42 | Aktualizováno: 08.10.2020 / 12:42

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY: Informace o podmínkách vycestování z ČR najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva vnitra ČR.



2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT: JAR otevřela cizincům dne 1. října 2020 hranice, českých turistů se však tato možnost prozatím netýká.



Dne 30. 9.2020 byl zveřejněn seznam států (celkem 60) s vysokým výskytem a přenosem COVID-19, ve kterém je explicitně uvedena i Česká republika. Z tohoto důvodu nemohou občané ČR, kteří jsou držiteli cestovních dokladů ČR, na základě rozhodnutí vlády JAR cestovat do země za účelem turistiky.



Ostatních druhů cest a pobytu (služební, obchodní, vědecký, studijní, povolený dlouhodobý/trvalý pobyt, apod.) v JAR se vládní opatření netýká a držitel cestovního dokladu ČR pro cestu do JAR musí splnit následující podmínky:



• zaslat před nastoupením cesty písemně žádost na ministerstvo vnitra JAR (e-mail: Covid19BusinessTravel@dha.gov.za) se zdůvodněním účelu/důvodu cesty a dále k e-mailu přiložit:

• kopii datové stránky cestovního dokladu a příp. kopii pobytového víza,

• potvrzení o plánovaných obchodních (služebních, vědeckých, kulturních atd.) aktivitách v JAR,

• kopii plánu cesty (např. letenka),

• potvrzení o zajištěném ubytování v JAR.

Dále bude při překračování hranic JAR od každého cestujícího vyžadován negativní test na COVID-19, který nebude starší 72 hod. v době nastoupení cesty do JAR (komerční letecké společnosti si ale mohou nastavit jiné časové období) a absolvování zdravotní prohlídky (měření teploty) na hraničním přechodu. V případě příznaků COVID-19 bude cestující podroben novému testu a při prokázání nákazy bude povinně umístěn na 10 dnů do státem určených karanténních zařízení. Veškeré tyto náklady si cestující hradí sám (i v tomto případě mohou komerční letecké společnosti nastavit pravidlo pro odbavení, tedy prokázání pojištění pokrývající test a karanténu). Opatření vlády JAR o zařazení konkrétní země na seznam států s vysokým výskytem a přenosem COVID-19 bude revidováno každých 14 dnů, a to na základě údajů z „barometru“ WHO a při srovnávání počtu nakažených a zemřelých v JAR.

3. DOPRAVA Otevřena jsou 3 mezinárodní letiště (Johannesburg, Kapské Město, Durban) a dále 18 pozemních hraničních přechodů, jejichž počet se může v čase měnit. Proto doporučujeme našim občanům, kteří přicestují do JAR automobilem, aby si před nástupem cesty na velvyslanectví ČR v Pretorii prostřednictvím e-mailového dotazu ověřili jeho otevření/uzavření.

4. OPATŘENÍ Od půlnoci 20. 9. 2020 JAR přešla na nejnižší bezpečnostní stupeň 1. Povinné nošení roušek na veřejnosti a udržování minimální vzdálenosti 1,5 m mezi osobami, stejně jako další podobná hygienicko-bezpečnostní opatření, zůstávají nadále v platnosti. Zákaz nočního vycházení nyní platí od půlnoci do 04:00. V rámci stupně 1 jsou umožněna veřejná shromáždění až do počtu 500 osob (venku), respektive 250 osob (uvnitř) při dodržení maximálně 50% obsazenosti daného místa. Limit 50% obsazenosti platí i pro koncertní sály a tělocvičny (při dodržení všech hygienických opatření). Prodej alkoholických nápojů je nyní umožněn od pondělí do pátku 9-17:00.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

http://www.dirco.gov.za/

http://www.dirco.gov.za/docs/2020/corona_virus0930.htm?fbclid=IwAR1e2WsQrxOGDLKTsE348OJ-__2ZUoedGo-_KWQwyATq-yWjzkqdlFeyQDk

http://www.thepresidency.gov.za/

https://www.tourism.gov.za/Pages/home.aspx