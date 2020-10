Před dvaceti lety poprvé spustili v Temelíně jaderný reaktor

Přesně dvacet let uplyne v neděli 11. října od startu reaktoru prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín . Štěpná reakce v něm proběhla 11. října 2000 v 6:19 hodin. Jeden z nejvýznamnějších českých investičních projektů tak operátoři začali uvádět do provozu. Dalším milníkem letošního roku je potom 21. prosinec, kdy Temelín poprvé dodal první bezemisní elektřinu

Neustálé diskuze, mezinárodní prověrky, odlaďování provozu, ale třeba i posilování bezpečnosti. To jsou jen příklady nejvýznamnějších momentů, které provázely dvacet provozních let Jaderné elektrárny Temelín. Zřejmě nejčastěji byla během dvaceti let skloňována turbína.

„Temelínské turbíny jsou prototypové zařízení, jediné svého druhu. Jejich provoz jsme průběžně ladili, postupně jsme obměnili jednotlivé díly a modernizovali pomocná hospodářství obou turbín. A dál budeme jejich provoz optimalizovat,“ uvedl Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Přímo u spouštění prvního bloku byl v pozici operátora Bohdan Zronek, současný ředitel divize jaderná energetika a člen představenstva ČEZ. „Všechny systémy jsme museli odzkoušet ještě před zavezením paliva. Teprve pak jsme mohli spustit reaktor a po dalších dvou měsících testů na výkonu jsme pak připojili i turbogenerátor a vyrobili první elektřinu,“ zavzpomínal Bohdan Zronek na svá operátorská léta.

Postupem času se podařilo energetikům provoz největší české jaderné elektrárny vylepšit a prostřednictvím modernizací a využitím projektových rezerv dokonce zvýšili výkon elektrárny o zhruba deset procent, tedy o více než 200 MWe. Jen těmito kroky, kterými nahradili výrobu v uhelných elektrárnách, ročně pomohli ušetřit přibližně milión tun CO2.

„Jako bychom v Temelíně postavili nový uhelný blok. Přitom jsme „jen“ lépe využili stávající zařízení. Ale naší hlavní prioritou je a stále bude bezpečnost provozu,“ podotýká Bohdan Zronek a jako příklad uvádí rozšíření možností elektrického napájení nebo chlazení reaktoru. (jeden z příkladů zvýšení výkonu https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/temelin-zvysil-vykon-prvniho-bloku-43785)

Od zahájení provozu nedošlo v elektrárně Temelín k žádné události, kterou by mezinárodní stupnice INES hodnotila jako nehodu či havárii. Nejvíc elektřiny Temelín vyrobil v roce 2017, konkrétně 16,48 TWh. Do modernizace a posilování bezpečnosti ČEZ od začátku provozu Temelína investoval téměř 20,5 miliard korun. (více na https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/cez-letos-do-modernizace-temelina-investuje-19-miliardy.-soustredi-se-na-bezpecnost-efektivitu-a-zivotni-prostredi-81209)

Vybrané milníky z historie Jaderné elektrárny Temelín

Únor 1979 - Vydán investiční záměr na výstavbu jaderného zdroje, který počítal se stavbou čtyř bloků.

Únor 1987 - Začala výstavba provozních objektů.

Březen 1990 - Rozhodnutím vlády byly pozastaveny práce na plánovaném třetím a čtvrtém bloku.

10. března 1993 - Vláda premiéra Václava Klause schválila dostavbu JE Temelín.

Únor 1995 - Byly dokončeny hrubé stavební práce na prvním bloku.

21. května 1997 - Do JE Temelín byla dopravena první zásilka jaderného paliva.

Únor 1998 - Byly dokončeny hrubé stavební práce na druhém bloku.

května 1999 – Vláda potvrdila dokončení a spuštění dvou bloků

11. října 2000 - Na prvním bloku byla spuštěna štěpná reakce.

21. prosince 2000 - První blok byl připojen k síti.

31. května 2002 - Na druhém bloku byla spuštěna štěpná reakce.

10. června 2002 - Zahájen zkušební provoz prvního bloku.

29. prosince 2002 - Druhý blok byl připojen k síti.

18. dubna 2003 - Zahájen zkušební provoz druhého bloku.

3. května 2003 - Oba bloky JE Temelín poprvé dosáhly výkonu 100 procent.

11. října 2004 – JE Temelín přešla ze zkušebního provozu na plný režim.

17. října 2005 - Začalo jednání o kolaudaci prvního bloku.

3. listopadu 2006 – JE Temelín byla Krajským úřadem Jihočeského kraje zkolaudována. Rozhodnutí nabylo právní moci 6. listopadu 2006.

11. července 2008 - Společnost ČEZ požádala ministerstvo životního prostředí o komplexní posouzení vlivu případné dostavby Temelín na životní prostředí.

3. srpna 2009 – ČEZ zahájil veřejnou zakázku na dostavbu JE Temelín.

Srpen 2010 – do reaktoru prvního bloku bylo poprvé zavezeno palivo TVEL

září 2010 – zahájen zkušební provoz Skladu použitého paliva

ledna 2013 – MŽP vydalo kladné stanovisko EIA k posouzení vlivů dostavby Temelína na životní prostředí.

srpna 2013 – Druhý blok dosáhl výkonu 1056 MWe. Využití projektových rezerv byl dosavadní výkon zvýšen o 4 procenta

září 2013 - První blok dosáhl díky využití projektových rezerv výkonu 1056 MWe.

dubna 2014 – ČEZ zrušil zadávací řízení na dostavbu JE Temelín.

září 2014 – Výkon prvního bloku byl díky modernizaci turbíny zvýšen o 2 procenta na 1078 MWe.

září 2015 – Dvouprocentní navýšení výkonu přinesla modernizace turbíny druhého bloku. Blok nově pracuje na výkonu 1078 MWe. Původní projektový výkon elektrárna navýšila o 10 procent.

Březen 2018 – Navýšení výkonu prvního bloku na 1082 MWe.

Září 2018 – Také druhý blok zvyšuje výkon na 1082 MWe.

Září 2020 – SÚJB vydává povolení k dalšímu provozu prvního bloku.