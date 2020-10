Služby jen v mírném plusu

Na rozdíl od průmyslu a stavebnictví se situace ve službách v srpnu zlepšila.

Na rozdíl od průmyslu stavebnictví se situace ve službách v srpnu zlepšila. Tentokrát však šlo jen o více méně symbolické zvýšení tržeb (po očištění o sezónnost a kalendářní vlivy), protože efekt rozvolnění už v létě v podstatě vyprchal. Meziměsíčně se tak reálné tržby služeb zvýšily o půl procenta, v meziročně však dotčené firmy inkasovaly o zhruba 11 % méně. Situace je však u jednotlivých typů služeb extrémně rozdílná. Na jedné straně tu vidíme expandující kurýrní služby, jejichž expanze jde ruku v ruce s rozvojem internetových obchodů nebo snaze zákazníků sociálně se distancovat, na straně druhé stojí až tragické výkony cestovních kanceláří a agentur, které i v srpnu přežívaly s extrémním 85% výpadkem tržeb . Jen o něco málo zle je na tom i letecká doprava (meziročně -73,4 %) nebo odvětví ubytování (-44 %). Zatímco hotely zůstávaly celkově silně nevytížené, do restaurací se zákazníci dál rychle vraceli. Jen v srpnu se jejich tržby zvýšily o 9 % (meziměsíčně) a jejich meziroční „ztráta“ tržeb poklesla už jen na 14 %. Pokud srovnáme výkony služeb s posledním předkoronovým měsícem, tak se do plusu dostaly jen poštovní a kurýrní služby, IT, telekomunikace, kterým letošní krize jednoznačně nahrává. Extrémně postižené dál zůstávají cestovní kanceláře letecké společnosti nebo hotely, které se z korona zkušenosti vzpamatovávají jen velmi pomalu. Celkově se služby podílely na obnovení ekonomického růstu ve třetím kvartále. Zafunguje nepochybně efekt restartu po uvolnění restriktivních opatření , nicméně s udržitelným růstem poptávky mohou počítat pouze některé z nich. Opětovný nárůst počtu nakažených a z něho vyplývající nová omezení však představují nové riziko, které služby negativně ovlivní už ve čtvrtém čtvrtletí.