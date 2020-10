Nákupy spotřebitelů dál pozvolna rostou

Dnes zveřejněné srpnové statistiky maloobchodu ukazují, že spotřebitelé dál zvyšují své nákupy.

Dnes zveřejněné srpnové statistiky maloobchodu ukazují, že spotřebitelé dál zvyšují své nákupy. Srpnový nárůst však byl spíše opatrný, a to jak v meziměsíčním, tak meziročním vyjádření. Oproti červenci se tak tržby tentokrát zvýšily jen o 0,3 %, ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 2,1 %. Pokud srovnáme úroveň nákupů s předkovidovým vývojem, tak čeští spotřebitelé utrácejí zhruba stejně jako na začátku roku. Zvýšený zájem dál pociťují prodejci elektroniky, jejichž tržby se po zohlednění sezónnosti a rozdílného počtu pracovních dnů, zvýšily o 8 %. Větší zájem pociťují i prodejci vybavení do domácnosti nebo drogérie. Naproti tomu výrazně méně lidé utráceli v obchodech s oděvy a obuví, na které letošní pandemie dolehla vlastně nejvíce. V podstatě už ani nemají šanci letošní téměř čtvrtinovou ztrátu tržeb dorovnat. Internetové obchody, které dlouhodobě nabírají na síle s tím, jak se mění nákupní zvyky spotřebitelů, nebo jak rozšiřují svůj záběr, si tentokrát připisují zvýšení tržeb o téměř 16 % (po očištění). Letos jim navíc nahrává i pandemická situace, a tak nepřekvapuje, že od začátku roku se jejich tržby zvýšily už o pětinu. Z pohledu návratu do „normálu“ je maloobchod jedním z nejúspěšnějších odvětví ekonomiky . Poté, co spotřebitelé realizovali poptávku odloženou v době protikovidových restrikcí, však začne opět více odrážet vývoj kupní síly obyvatelstva. Vzhledem k tomu, jak se zpomalil růst mezd a ty reálné dokonce mají tendenci klesat je pravděpodobné, že dynamika tržeb celého odvětví se bude v nejbližších měsících pohybovat jen v nízkých kladných číslech. Svoji roli bude dál sehrávat opatrnost spotřebitelů vyplývající z obav z dalšího vývoje ekonomiky i vlastní finanční situace.