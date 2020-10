Ranní okénko - Průmysl zklamal, potěší maloobchod?

Dnes nás čeká statistika českých maloobchodních tržeb za červenec. Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi se čeští spotřebitelé do obchodů po pandemii příliš nadšeně nevrhali a ani efekt odložené spotřeby tak dosud tržby v žádném z letních měsíců do meziročního růstu nevytlačil. Trh s tím nepočítá ani v srpnu, když vyhlíží -2,3 %.

Srpnová data o českém průmyslu zahraničním obchodu vykreslila podobný a ne zcela růžový obrázek s ohledem na vyhlídky zotavení tuzemské ekonomiky . Na druhou stranu je třeba připomenout, že letní období je ovlivněno proměnlivými termíny celozávodních dovolených , což poněkud komplikuje meziroční srovnání. Přesto si nelze nevšimnout několika podobností. Průmysl (-5,5 % meziročně, viz komentář zde: https://bit.ly/3iEMjmu) i bilance obchodu (7,6 mld. Kč , viz komentář zde: https://bit.ly/3iyDUks) vykázaly zhoršení oproti červenci a poměrně značně zaostaly za tržními odhady, které v obou případech naopak počítaly se zlepšením. Zklamal navíc pro Česko klíčový sektor výroby automobilů , jehož produkce po červencové stagnaci nyní meziročně poklesla o 8,1 % a saldo jeho vývozů se zhoršilo o 5 mld. Kč . Zdá se tak, že předchozí rapidní dohánění pandemických propadů pomalu naráží na své limity, když se produkci sice podařilo obnovit, ovšem začíná se projevovat slábnoucí poptávka. To jen potvrzují údaje o nových zakázkách, kterých dorazilo o téměř 10 % méně, přičemž silnější úbytek byl pozorován ze zahraničí nežli z tuzemska. Pro nadcházející měsíce to tak znamená, že předchozí rychlá průmyslová rekonvalescence bude zpomalovat, což ostatně již pociťuje Německo , náš klíčový partner. I předstihové indikátory naznačují, že podmínky ve výrobě se sice budou zlepšovat, ovšem spíše umírněným tempem. O to zásadnější bude, zda česká vláda zvládne porazit koronavirus bez dalších drastických omezení průmyslové aktivity a udrží tak jeho celoroční pokles v jednociferných číslech.