Polská NBP si přeje ještě slabší zlotý

Prezident Trump si svými tweety včera opět povodil akciové trhy, ale na devizové trhy včetně eurodolaru to mělo jen omezený dopad. Včera zveřejněný zápis z posledního jednání Fedu navíc přinesl jen málo nového, přičemž se znovu zopakovala úvaha cirkulovaná nedávno šéfem Fedu Powellem o tom, že současná fiskální podpora ekonomice je nedostatečná. Dnes bude trh monitorovat jak zprávy o novém fiskálním balíku v USA, tak týdenní statistiky z trhu práce . Z pohledu polského zlotého bylo zajímavé zasedání NBP. Ta sice svoji politiku nezměnila, ale úpravy v následném komentáři indikují, že centrální bankéři by si přáli (ještě) slabší kurz PLN. Forint si dnes po ránu musí dát pozor na dnešní inflační data v Maďarsku. Pokud by inflace viditelněji poklesla, tak by to forintu mohlo ublížit, neboť by to implikovalo, že MNB může rychle začít uvažovat o tom, že svoji krátkodobou úrokovou sazbu zpět rychle sníží.