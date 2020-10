Očkovat proti Covid? Jak? Čím? Koho? Proč?

Na odbornou diskuzi o vakcinaci na Covid je nejvyšší čas právě teď. Diskuzi, která bude férová, kritická na všechny strany a jejímž výsledkem bude skutečně objektivní analýza a doporučení většiny odborné veřejnosti.

Ministr Prymula 6. 10. 2020 pro Novinky.cz prohlásil: „Když se nenecháte očkovat, epidemie nezmizí." Toto tvrzení je velmi manipulativní. Udržuje se strach, nejistota a panika, aby se mohlo přijít se zázračným řešením…vakcínou. Tak zásadní krok ale nemůže být prezentován direktivním a autoritářským způsobem, jakým to činí Roman Prymula. Roman Prymula za asistence médií operuje katastrofickými vizemi, ale v reálném životě vidíme spíše zklidnění situace než apokalypsu. Apokalypsa je jen v médiích a na papíře. A to pravděpodobně nehraje do plánu. Mohlo by se totiž ukázat, že ta alarmující čísla jsou zmanipulovaná tak, aby udržovala atmosféru strachu. Ve chvíli, kdy bud frustrace na vrcholu, nabídne „zachránce národa“ vykoupení z opatření. Za směšnou cenu. Nechat si píchnout vakcínu.

Ale je vůbec vakcinace potřeba? To by se dalo posoudit jen tehdy, pokud by čísla, kterými ministr operuje byla transparentní a mohla být podrobena širší kontrole. Kdo se počítá mezi nakažené? Jistě na to existuje metodika, kdo se do této skupiny počítá. Proč není zveřejněna? Proč není proveden průzkum, kolik % obyvatel je už proti Covid imunních? Proč nejsou zveřejněny přesné statistiky nemocnosti. Protože transparentnost může ukázat manipulaci. Transparentnost může odhalit nekalou hru. Protože transparentnost může eliminovat strach. A je teď potřeba. Protože vyděšený člověk bude hledat „záchranu“ a nebude se ptát na to, zda je to skutečná záchrana. Probíhá zde čistá manipulace strachem!!!

Apeluji na ministra zdravotnictví, aby zajistil zveřejnění detailních statistik, metodik a podkladů týkajících se Covid-19 a umožnil jejich podrobení kritické analýze.

S ohledem na plánovanou vakcínu. Pořád je čas zapojit zdravý rozum a chtít odpovědi na otázky, které jsou zásadní proto, aby se každý mohl svobodně a informovaně rozhodnout, zda vakcinaci podstoupí. A jasné odpovědi na otázky ukážou, zda je za záměrem vakcinace opravdu snaha pomoci lidem, nebo zde hraje roli nějaký jiný záměr. Například, finanční, kariérní, nebo mocenský. Předtím, než se budeme ptát na otázky týkající se vakcinace, vyžadujme detailní a transparentní statistiky týkající se Covid, abychom viděli skutečnou situaci, nikoliv ministerský a mediální obraz. A pak se ptejme, například:

Proč vakcinovat proti viróze, která se svým průběhem řadí mezi ty banální. I samo MZČR deklaruje, že Covid 19 není nebezpečnější, než běžné koronaviry?

Proč vakcinovat, když si tělo po kontaktu tvoří vlastní protilátky?

U kolika % obyvatel vyvolá vakcinace imunitu?

Jak dlouho bude vakcinovaného chránit?

Jaké jsou kontraindikace, kdo nebude moci být vakcinován z důvodu rizika?

Bude vakcína bezpečná např. pro pacienty trpící autoimunitními onemocněními?

Jaká je technologie vakcíny, byla tato technologie v minulosti použitá pro hromadné vakcinace? Pokud ano, kde, kdy a s jakým výstupem?

Je tato vakcína z hlediska dlouhodobých nežádoucích účinků?

Jak dlouho trval vývoj a testování této vakcíny? Je tato doba obvyklá pro vývoj takového preparátu? Pokud je doba zásadně kratší, co umožnilo dobu vývoje takto zkrátit?

Samozřejmě, odpovědi na všechny otázky musí být podložen důvěryhodnými zdroji. Nestačí tvrzení ve stylu: „Já jsem odborník, tak mi věřte“, ani vágní „prokázaly to studie“. I případné studie je třeba podrobit analýze validity. Nechceme připustit, abychom se stali hlavními účastníky „biologického pokusu“.

V případě narychlo vyrobené vakcíny nebo léčiva je třeba extrémní opatrnosti. Pocit urgence může mít za následek zanedbání, nebo vědomé snížení nároků na bezpečnost. Proto je třeba obezřetnosti a opět transparentnosti. Zejména z hlediska možných nežádoucích účinků, které se případně mohou projevit po delší době, jak se to v minulosti mnohokrát ukázalo.

Na odbornou diskuzi o vakcinaci na Covid je nejvyšší čas právě teď. Diskuzi, která bude férová, kritická na všechny strany a jejímž výsledkem bude skutečně objektivní analýza a doporučení většiny odborné veřejnosti. Diskuze, která nebude probíhat pod tlakem urgence a strachu, ale racionálně.

Pokud je tedy hlavním záměrem všech ochránit populaci, pak je třeba transparentnosti a „vyložit karty na stůl“. Bylo třeba znát podrobnosti o nákupu vakcín. Cena, distribuční kanály, zainteresované strany a osoby. Apeluji tedy na všechny lékaře, aby zvedli svůj hlas a zapojili se do odborné diskuze. Aby, stejně jako to dělají u každé nové léčebné varianty, podrobili i tuto vakcínu kritické analýze. Vyžadovali důkazy ve formě relevantních studií na dostatečně velkých souborech pacientů.

A jak se může zapojit laická veřejnost? Apelujte na lékaře, které znáte, napište lékařům, kteří jsou v politických funkcích. Požádejte své poslance a senátory, kteří mají lékařské vzdělání, aby se zapojili.

Jde o vaše zdraví!!!

Dr. Jiří Urbánek, MBA

