7. října: Tohle potřebujete vědět (nejen) o středečním obchodování na Wall Street

Akcie v USA ve středu výrazně posilovaly. Po úterním výprodeji vyvolaném rozhodnutím prezidenta Donalda Trumpa nevyjednávat již před volbami o velkém balíku fiskální podpory pro ekonomiku se investoři upnuli k tomu, že sám Trump vyjádřil podporu pomoci určitým sektorům, konkrétně aeroliniím. Investoři tak cítí optimismus ohledně alespoň částečné dohody o pomoci americké ekonomice. Na devizovém trhu mírně oslabil dolar.

Index Dow vzrostl o 1,91 % na 28 303,46 bodu, širší S&P 500 stoupl o 1,74 % na 3 419,45 bodu a Nasdaq Composite se zvýšil o 1,88 % na 11 364,60 bodu. Index volatilty VIX klesl o 4,82 % na 28,06 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA narostl o čtyři a půl bazického bodu na 0,784 %.

Ceny ropy spadly o více než procento, zlato stagnovalo, stříbro přidalo přes 3 % na nejsledovanější kryptoměny se obchodovaly bez výraznějších změn.

Americký prezident Donald Trump v úterý náhle ukončil rozhovory s demokraty o novém balíku hospodářské pomoci. Ve středu však Kongres vyzval, aby schválil několik menších balíků pomoci, například americkému letectví, na něž pandemie obecně dopadla velice těžce. Akcie leteckých společností po jeho výzvě stouply (Delta Air Lines +3,54 %).

"Není to poprvé, co trh divoce reaguje na Trumpovy tweety. Poslední dva dny jsou ukázkou toho, jak rozkolísaný trh může být před prezidentskými volbami. Pokud investoři mají nervy na takovou houpačku, mohou ale vzhledem k obsahu toho, co prezident nyní řeší, postupně zkoušet investovat do sektorů, které by měly nejvíce těžit z hospodářského oživení, respektive z fiskální podpory ekonomiky," uvedl Chris Larkin ze společnosti E-Trade.

