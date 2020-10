Trump zastavil jednání o fiskálním stimulu

V kontrastu s posledními růstovými seancemi by právě ta včerejší mohla změnit aktuální dynamiku na akciových trzích v USA. Investoři totiž netrpělivě vyčkávali na dohodu o fiskálním balíčku, který se snažila neustále pozměňovat zástupkyně Demokratické strany Nancy Pelosi. Její snahu však včera zatrhl ihned po svém návratu do kanceláře americký prezident Donald Trump, když zastavil všechna jednání o fiskální pomoci. Dostal tím pod tlak akciové trhy a možná i naboural očekávání investorů.

Pokračování vyjednávání až po volbách

Nancy Pelosi spolu s ministrem financí Stevenem Mnuchinem poslední týdny velmi intenzivně vyjednávali o fiskálním balíčku, který měl podpořit v expanzi ekonomiku. Mnuchin dokonce několikrát veřejně prohlásil, že Pelosi udělala několik změn, které usměrňují balíček na velmi dobrou cestu ke schválení, ovšem stále panovaly poměrně výrazné neshody. Investoři však v důsledku celkového sentimentu, kdy očekávání ženou akcie nahoru, věřili, že fiskální balíček v nějaké formě projde a dodá trhům dodatečnou injekci sebevědomí.

Včera večer však přišla překvapivá zpráva, když se americký prezident vrátil do kanceláře a jedno z jeho prvních rozhodnutí bylo zastavit probíhající vyjednávání, což dokonce nařídil zástupcům své administrativy. Na twitter napsal, že vyjednáváním dovolí pokračovat až po prezidentských volbách a ihned po svém vítězství bude stát za stimulačním balíčkem, který podpoří tvrdě pracující Američany a menší podniky. Demokraté přitom několik týdnů tlačí balíček o velikosti 2,2 bilionu amerických dolarů, ovšem Republikáni návrh nepodpořili a mezitím stojí za balíčkem Bílého domu o velikosti 1,6 bilionu.

Republikáni: Většina z balíčku půjde na pomoc špatně řízených států

Trumpovo vyjádření přitom přišlo pouze několik hodin od projevu guvernéra FEDu Jerome Powella, který opět apeloval na americkou vládu, aby neotálela s fiskálním stimulem a udělala maximum pro prosazení, co nejvyššího stimulu. Příliš malý fiskální balíček by podle guvernéra nemusel být pro ekonomiku dostačující a vedl by k pomalému zotavení. Upozornil, že i kdyby se ukázalo, že politické stimuly byly větší, než bylo potřeba, určitě se neztratí. Powell ještě připomněl, že při poslední recesi vedly nižší rozpočty k zabrzdění ekonomického růstu.

Nancy Pelosi řekla, že Trumpovo nařízení opustit vyjednávání jen ukazuje na nepořádek v Bílém domě. Zároveň řekla, že Trumpovo myšlení může být ovlivněno steroidy, které mu byly předepsány na léčbu koronaviru. Nebyla to však pouze velikost fiskální balíčku, která rozdělovala dva tábory. McConennell a další Republikáni se postavili proti výpomoci státním vládám, když argumentovali, že většina pomoci by šla právě do demokraticky řízených států, které mají finanční problémy. Peníze nebyly ani podle Trumpa příliš spojeny s důsledky pandemie koronaviru a Pelosi podle něj nevyjednávala v dobré víře.

Pomoc alespoň pro aerolinky

Je to přitom jen několik dnů poté, co Trump psal na twitter, aby oba tábory začaly pracovat společně a dohodly fiskální dohodu. Některé společnosti si však mohou vzít z včerejška něco pozitivního. Trump přislíbil, že je ochotný schválit pomoc pro aerolinky a malé podniky, přičemž prostředky by byly čerpány ze zbylých peněz z posledního fiskálního balíčku. American Airlines a United Airlines začnou kvůli docházejícím prostředkům od vlády propouštět dohromady 32 000 zaměstnanců, Walt Disney propustí 28 000 zaměstnanců a přidávají se další menší podniky. Dynamika vyjednávání se nyní výrazně změní a světlo na konci tunelu je vidět až na začátku příštího měsíce. Do té doby mohou znervóznět i investoři, ačkoliv se podařilo včerejší ztráty téměř kompletně umazat.